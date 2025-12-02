Terjemahkan video dari

Bahasa Spanyol ke Bahasa Portugis

Terjemahkan video berbahasa Spanyol ke dalam bahasa Italia yang jelas dan alami hanya dalam beberapa menit. Alat penerjemah video ini membantu Anda membuat subtitle bahasa Italia, sulih suara, atau video yang sepenuhnya dilokalkan. Terjemahkan video berbahasa Spanyol ke dalam bahasa Portugis yang jelas dan alami hanya dalam beberapa menit. Solusi penerjemahan video ini membantu Anda membuat subtitle bahasa Portugis, sulih suara, atau video yang sepenuhnya dilokalkan tanpa pengeditan manual atau alur kerja yang rumit.

Unggah video berbahasa Spanyol Anda, pilih bahasa Portugis, dan selesaikan seluruh proses langsung di browser Anda. Anda akan mendapatkan transkripsi, terjemahan, dubbing, penyesuaian waktu, dan file subtitle dalam satu alur kerja yang terpadu.

