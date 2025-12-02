Terjemahkan video dari
Bahasa Spanyol ke Bahasa Portugis
Terjemahkan video berbahasa Spanyol ke dalam bahasa Italia yang jelas dan alami hanya dalam beberapa menit. Alat penerjemah video ini membantu Anda membuat subtitle bahasa Italia, sulih suara, atau video yang sepenuhnya dilokalkan. Terjemahkan video berbahasa Spanyol ke dalam bahasa Portugis yang jelas dan alami hanya dalam beberapa menit. Solusi penerjemahan video ini membantu Anda membuat subtitle bahasa Portugis, sulih suara, atau video yang sepenuhnya dilokalkan tanpa pengeditan manual atau alur kerja yang rumit.
Unggah video berbahasa Spanyol Anda, pilih bahasa Portugis, dan selesaikan seluruh proses langsung di browser Anda. Anda akan mendapatkan transkripsi, terjemahan, dubbing, penyesuaian waktu, dan file subtitle dalam satu alur kerja yang terpadu.
- Tanpa kartu kredit
- 1.000+ avatar
- Batalkan kapan saja
Terjemahan Video dari Bahasa Spanyol ke Portugis Jadi Lebih Mudah
Terjemahan video dari bahasa Spanyol ke bahasa Portugis memungkinkan Anda mengubah bahasa Spanyol lisan menjadi bahasa Portugis yang fasih sambil tetap mempertahankan makna, nada, dan ritmenya. Baik audiens Anda lebih menyukai teks terjemahan (subtitle) maupun audio suara, prosesnya dirancang agar cepat, akurat, dan mudah dikelola. Solusi ini sangat cocok untuk kreator, tim pemasaran, pendidik, dan bisnis yang melakukan lokalisasi konten video untuk audiens berbahasa Portugis. Jika proyek Anda memerlukan audio suara alih-alih subtitle, Anda juga dapat menggunakan dubbing AI untuk menghasilkan sulih suara bahasa Portugis yang terdengar alami dengan ketepatan waktu yang akurat.
Translate Video
Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync
Drop files hereUpload or drag and drop file here
Beralih dari bahasa Spanyol ke bahasa Portugis seketika
Menerjemahkan konten video berbahasa Spanyol ke dalam bahasa Portugis hanya memerlukan beberapa menit. Anda dapat mengonversi video lengkap, pelajaran, atau pesan pemasaran tanpa pengeditan manual atau kerumitan teknis.
Hasilkan subtitle bahasa Portugis yang rapi, sulih suara yang terdengar alami, atau video yang sepenuhnya terlokalisasi dari awal hingga akhir dalam satu tempat.
Cara Sederhana untuk Menjangkau Audiens Penutur Bahasa Portugis
Bahasa Portugis digunakan secara luas di Brasil, Portugal, dan berbagai komunitas di seluruh dunia. Menerjemahkan video berbahasa Spanyol ke dalam bahasa Portugis membantu Anda memperluas jangkauan, meningkatkan aksesibilitas, dan membagikan konten kepada audiens baru.
Jika Anda juga melakukan lokalisasi konten untuk pasar berbahasa Inggris, alat seperti terjemahan video Spanyol ke Inggris memungkinkan Anda menggunakan ulang video yang sama secara efisien di berbagai wilayah.
Praktik Terbaik untuk Penerjemahan Bahasa Spanyol ke Portugis yang Lancar
Audio bahasa Spanyol yang jernih menghasilkan transkripsi yang lebih baik dan terjemahan bahasa Portugis yang lebih akurat. Mulailah dengan meninjau transkrip sehingga penyuntingan menjadi mudah dan tepat.
Pilih bahasa Portugis Brasil atau Portugis Eropa dengan cermat agar sesuai dengan audiens Anda. Buat teks terjemahan tetap ringkas agar mudah dibaca dan pratinjau klip pendek sebelum mengekspor untuk memastikan ketepatan waktu, kejelasan teks, dan kejernihan suara.
Fitur yang Dirancang untuk Penerjemahan Video dari Bahasa Spanyol ke Bahasa Portugis
Sistem secara otomatis mendeteksi ucapan berbahasa Spanyol dan mengonversinya menjadi bahasa Portugis yang fasih dengan teks terjemahan atau narasi. Anda dapat memilih suara bahasa Portugis yang terdengar alami dan dirancang untuk penyampaian profesional.
Editor bawaan memberi Anda kendali atas timing, tempo, dan teks. Subtitle dapat diekspor sebagai SRT atau VTT untuk YouTube, platform pelatihan, dan kebutuhan aksesibilitas.
Sinkronisasi bibir menyelaraskan audio bahasa Portugis dengan gerakan mulut untuk memberikan pengalaman menonton yang alami. Bagi kreator yang memublikasikan di platform sosial, alur kerja ini sangat cocok dipadukan dengan penerjemah video YouTube untuk melokalkan video berbahasa Spanyol bagi penonton yang berbahasa Portugis.
Cara menerjemahkan video berbahasa Spanyol Anda ke bahasa Portugis dengan AI
Penerjemah video berbasis AI ini secara otomatis mendeteksi ucapan berbahasa Spanyol, membuat transkrip, dan mengonversinya menjadi bahasa Inggris yang fasih. Anda dapat memilih subtitle bahasa Inggris, teks tertulis, atau sulih suara yang sesuai dengan waktu dan nada asli.
Unggah Video Bahasa Spanyol Anda
Unggah file video atau audio berbahasa Spanyol Anda. Sistem akan secara otomatis mendeteksi ucapan dalam bahasa Spanyol dan menyiapkannya untuk transkripsi tanpa perlu konfigurasi manual.
Buat Transkrip Bahasa Spanyol
Buat transkrip bahasa Spanyol dengan penanda waktu menggunakan transkripsi otomatis. Anda dapat meninjau dan mengedit transkrip untuk memperbaiki nama, istilah, atau susunan kata sebelum diterjemahkan, sehingga meningkatkan akurasi hasil akhir.
Terjemahkan bahasa Spanyol ke bahasa Portugis
Ubah transkrip bahasa Spanyol menjadi bahasa Portugis yang alami. Pilih antara subtitle bahasa Portugis, sulih suara bahasa Portugis, atau keduanya. Anda dapat memilih bahasa Portugis Brasil atau Portugis Eropa sesuai dengan audiens Anda.
Tinjau dan Ekspor
Pratinjau waktu, subtitle, sinkronisasi bibir, dan audio. Lakukan penyesuaian terakhir, lalu ekspor video bahasa Italia Anda atau unduh file subtitle dalam format SRT atau VTT.
Apa yang membuat HeyGen lebih baik?
Dampaknya jelas. Bisnis meraih hasil nyata dengan penerjemah video HeyGen. Dengan menerjemahkan video secara instan, Anda dapat menghemat uang dan waktu sekaligus memperluas jangkauan global Anda dengan mudah.
pengurangan biaya penerjemahan video
pasar dilokalkan seketika
per video, bukan per minggu atau per bulan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana cara menerjemahkan video berbahasa Spanyol ke bahasa Portugis dengan akurat?
Unggah video berbahasa Spanyol Anda, buat transkrip, tinjau dengan saksama, terjemahkan ke dalam bahasa Portugis, dan pratinjau penyesuaian waktunya sebelum mengekspor subtitle atau sulih suara. Sistem akan menangani penyelarasan secara otomatis.
Bisakah saya memilih bahasa Portugis Brasil atau Portugis Eropa?
Ya. Anda dapat memilih bahasa Portugis Brasil atau Portugis Eropa, tergantung pada audiens yang ingin Anda tuju. Ini memastikan pengucapan, kosakata, dan nada terdengar alami serta sesuai dengan wilayahnya.
Bisakah saya menambahkan subtitle bahasa Portugis ke video berbahasa Spanyol?
Ya. Anda dapat membuat subtitle bahasa Portugis dari video berbahasa Spanyol dan mengekspornya sebagai file SRT atau VTT, atau membakarnya langsung ke dalam video.
Apakah alat ini mendukung sulih suara dan dubbing dalam bahasa Portugis?
Ya. Anda dapat membuat sulih suara bahasa Portugis menggunakan pengalihan suara AI, yang menghasilkan ucapan alami dan menyelaraskan waktu dengan sangat dekat dengan audio bahasa Spanyol aslinya. Pelajari lebih lanjut tentang pengalihan suara AI di sini:
Bisakah saya menerjemahkan video YouTube berbahasa Spanyol ke dalam bahasa Portugis?
Ya. Anda dapat menerjemahkan video YouTube berbahasa Spanyol ke dalam bahasa Portugis dengan mengekspor subtitle atau versi sulih suara menggunakan alur kerja penerjemah video YouTube.
Apakah penerjemahan video dari bahasa Spanyol ke bahasa Portugis itu gratis?
Anda dapat menerjemahkan video pendek berbahasa Spanyol ke dalam bahasa Portugis secara gratis sebelum meningkatkan paket untuk video yang lebih panjang atau fitur lanjutan. Ini memungkinkan Anda menguji kualitasnya sebelum berkomitmen.
Bisakah saya membuat versi bahasa lain dari video berbahasa Spanyol yang sama?
Ya. Setelah video bahasa Spanyol Anda diunggah, Anda dapat menggunakannya kembali untuk membuat versi dalam bahasa lain seperti Inggris ke Portugis tanpa mengunggah ulang file.
Terjemahkan video ke lebih dari 175 bahasa
Hidupkan foto apa pun dengan suara dan gerakan yang sangat realistis menggunakan Avatar IV.
Mulai berkreasi dengan HeyGen
Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan bantuan AI.