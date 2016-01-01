Ya. Karena alur kerjanya berbasis skrip, Anda dapat mengedit satu langkah, menukar sebuah adegan, atau memperbarui istilah dan melakukan render ulang dengan cepat. Ini sangat ideal untuk tim yang bergerak cepat dan membutuhkan tutorial terbaru tanpa harus merekam ulang setiap kali ada perubahan pada UI atau kebijakan.