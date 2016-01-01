Pembuat Video Tutorial AI

Ubah instruksi menjadi video tutorial yang jelas dan menarik tanpa perlu merekam, mengedit, atau mempelajari software yang rumit. HeyGen secara otomatis menulis skrip, menyusun adegan, menambahkan voiceover, subtitle, dan visual, sehingga Anda bisa mempublikasikan lebih cepat dengan kualitas yang konsisten.

  • Unggah gambar atau foto apa pun
  • Pilih dari lebih dari 1.000 suara
  • Tambahkan prompt gerakan untuk pergerakan sinematik
-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba Pembuat Video Tutorial AI gratis kami

Berbagai use case untuk pembuat video tutorial berbasis AI

Buat video tutorial yang jelas dan konsisten untuk edukasi produk, pelatihan, dan dukungan. Berbagai use case berikut menunjukkan bagaimana tutorial berbasis AI membantu tim menghemat waktu, meningkatkan skala pembuatan konten, dan menjaga informasi tetap mudah diperbarui.

Panduan produk dan tutorial fitur

Panduan produk dan tutorial fitur

Ubah fitur produk menjadi video tutorial langkah demi langkah tanpa perekaman layar atau pengeditan manual. Jelaskan alur kerja, rilis baru, dan pembaruan dengan cepat, sambil menjaga video tetap mudah diperbarui seiring perubahan produk Anda.

Video dukungan pelanggan dan pusat bantuan

Video dukungan pelanggan dan pusat bantuan

Ubah artikel bantuan tertulis menjadi tutorial singkat dan visual yang menjawab pertanyaan umum dengan jelas. Kurangi tiket dukungan, tingkatkan adopsi layanan mandiri, dan berikan kejelasan instan kepada pelanggan tanpa perlu menghubungi tim support.

Video pelatihan karyawan dan SOP

Video pelatihan karyawan dan SOP

Ubah dokumentasi internal menjadi tutorial pelatihan yang terstandarisasi. Buat video onboarding yang jelas, penjelasan proses, dan panduan kepatuhan yang tetap konsisten di seluruh tim dan wilayah.

Konten edukatif dan kursus online

Konten edukatif dan kursus online

Buat video tutorial berbasis pelajaran dari outline atau naskah. Pertahankan kualitas pengajaran, tempo, dan visual yang konsisten sekaligus menerbitkan lebih cepat dan meningkatkan skala produksi konten.

Mengapa HeyGen adalah generator gambar ke video terbaik

HeyGen mengubah gambar statis apa pun menjadi video berkualitas tinggi yang tampak nyata dalam hitungan menit. Baik Anda memulai dari foto sederhana, prompt yang terperinci, atau aset stok kami, HeyGen menghadirkan hasil yang cepat dan realistis dengan kontrol kreatif yang tak tertandingi.

Pembuatan super cepat

Ubah gambar Anda menjadi video yang rapi hanya dalam hitungan menit; jauh lebih cepat dan lebih murah dibandingkan alur kerja produksi tradisional.

Tanpa kurva belajar

Buat konten gambar-ke-video berkualitas profesional dengan antarmuka yang mudah dikuasai siapa saja. Tidak perlu pengalaman editing atau keahlian teknis.

Editor kreatif serba ada

Dari prompt pertama hingga ekspor akhir, editor berbasis teks HeyGen menyederhanakan seluruh alur kerja. Edit, sempurnakan, dan hasilkan video semudah menulis dokumen.

Buat video tutorial dengan AI

Buat video tutorial langkah demi langkah dari prompt atau skrip dalam hitungan detik. HeyGen menganalisis instruksi Anda, memecahnya menjadi adegan-adegan logis, dan menghasilkan alur video terstruktur yang memandu penonton dengan jelas dari awal hingga akhir. Narasi, teks, dan transisi disejajarkan secara otomatis untuk memastikan setiap langkah mudah diikuti dan terlihat jelas.

gambar ke video

Editor video bertenaga AI

Edit video tutorial Anda menggunakan kontrol berbasis teks, bukan timeline yang rumit. Ubah langkah-langkah, tulis ulang narasi, sesuaikan tempo, terjemahkan konten, atau ganti adegan tanpa perlu mengedit secara manual. Ini memudahkan Anda menyempurnakan tutorial, menanggapi masukan, dan menjaga konten tetap akurat seiring produk atau proses berkembang.

Sebuah smartphone menampilkan antarmuka aplikasi TikTok bertema gelap dengan latar belakang cerah berupa pancaran cahaya neon merah muda dan biru.

Visual dan tata letak berkualitas tinggi

Gunakan visual bawaan atau unggah tangkapan layar, rekaman, atau aset brand Anda sendiri. HeyGen menjaga tata letak tetap rapi, penempatan teks mudah dibaca, dan jarak yang konsisten sehingga penonton tetap fokus pada instruksi, bukan pada kekacauan visual. Setiap adegan dioptimalkan untuk kejelasan dan pembelajaran., normal

Tiga layar vertikal menampilkan anak muda; layar di depan menampilkan menu "Brand Fonts" dengan kursor yang memilih sebuah gaya font.

Dibuat untuk tim dan kolaborasi

Buat video tutorial secara kolaboratif dengan akses bersama, kontrol versi, dan format yang konsisten. Tim dapat menstandarkan kualitas tutorial di seluruh departemen, menggunakan kembali alur kerja, dan mengelola pembaruan secara efisien, sehingga pembuatan video dapat ditingkatkan skalanya tanpa mengorbankan konsistensi.

foto motion graphics menjadi video

Pengisi suara yang alami dan terdengar seperti manusia

Pilih dari beragam suara yang dirancang khusus untuk konten instruksional. Voice over terdengar jernih, stabil, dan profesional, membantu penonton tetap fokus tanpa gangguan. Ganti bahasa, aksen, atau nada bicara sambil menjaga timing dan subtitle tetap tersinkronisasi dengan sempurna.

Kloning suara

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan skala pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar-ke-video paling inovatif di pasar.

Miro
"Ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya miliki ketika berkarya di medium penceritaan visual."

Steve Sowrey, Perancang Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kami punya sebuah film yang sudah saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba kami sadar bahwa saya bisa menulis naskah, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi tampil di depan kamera."

Roger Hirst, Co-Founder
play buttonWatch video
Hari kerja
"Yang saya sukai dari HeyGen adalah saya tidak lagi harus menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperkuat tim kami. Kami bisa melakukan jauh lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cara kerjanya

Cara membuat video tutorial dengan AI

Membuat video tutorial dengan AI menjadi cepat dan mudah. Dengan HeyGen, Anda dapat mengubah langkah-langkah tertulis menjadi video tutorial lengkap menggunakan alur kerja terpandu yang dirancang untuk kecepatan dan kemudahan pembaruan.

Langkah 1

Tentukan tujuan Anda

Pilih audiens, platform, dan tujuan pembelajaran Anda. Tentukan apa yang harus dipahami atau diselesaikan oleh penonton setelah menonton.

Langkah 2

Tambahkan prompt atau skrip Anda

Tempelkan langkah-langkah Anda atau tulis deskripsi singkat. HeyGen akan secara otomatis membuat video tutorial lengkap.

Langkah 3

Perhalus dan sesuaikan

Edit teks, ubah gaya pengisi suara, sesuaikan visual, atau terjemahkan video ke dalam bahasa lain.

Langkah 4

Ekspor dan bagikan

Unduh video tutorial Anda dan publikasikan di mana saja. Perbarui kapan saja dengan mengedit teks dan membuat ulang videonya.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan bagan dan metrik, dengan sebuah keyboard, ponsel pintar, dan mug di atas meja kayu.

FAQ tentang AI Gambar ke Video

Apa itu pembuat video tutorial AI?

Pembuat video tutorial berbasis AI mengubah instruksi tertulis menjadi video tutorial lengkap. Alih-alih merekam dan mengedit sendiri, Anda cukup memberikan langkah-langkah atau sebuah prompt, lalu sistem akan menghasilkan adegan, narasi, teks, dan pengaturan waktu sehingga Anda bisa mempublikasikan lebih cepat dengan kualitas yang konsisten.

Seprofesional apa tampilan video tutorial yang dibuat oleh AI?

Kualitas bergantung pada tempo, kejelasan, dan struktur visual. HeyGen berfokus pada alur adegan yang rapi, subtitle yang mudah dibaca, dan penyampaian yang natural sehingga tutorial terasa menyatu. Dengan naskah yang kuat dan langkah-langkah yang jelas, hasilnya bisa menyamai kerapian produksi tradisional tanpa beban biaya dan waktu yang besar.

Bisakah saya membuat video tutorial dalam beberapa bahasa?

Ya. Anda dapat melokalkan tutorial untuk berbagai wilayah dengan menerjemahkan narasi dan subtitel sekaligus menjaga waktu (timing) tetap konsisten. Ini mempermudah pelatihan global dan edukasi pelanggan, karena Anda tidak memerlukan proyek terpisah untuk setiap versi bahasa.

Apakah saya perlu memiliki keterampilan editing untuk membuat video-video ini?

Tidak. Alur kerjanya berpusat pada skrip, jadi Anda bekerja dengan teks dan kontrol sederhana, bukan timeline yang rumit. Anda tetap bisa menyempurnakan adegan dan audio, tetapi pekerjaan beratnya sudah otomatis, sehingga pembuatan tutorial menjadi mudah diakses bagi pemula dan cepat bagi para ahli.

Jenis tutorial apa yang bisa saya buat dengan ini?

Anda dapat membuat walkthrough perangkat lunak, pelatihan SOP, modul onboarding, klip pusat bantuan, video penjelasan fitur produk, dan video proses internal. Hasil terbaik diperoleh dari langkah-langkah yang terstruktur, tujuan yang jelas, dan bahasa yang ringkas yang membimbing penonton melalui setiap tindakan.

Bagaimana cara saya mengontrol branding dan konsistensi di seluruh video?

Anda dapat menstandarkan gaya dengan menggunakan kembali tata letak, warna, logo, dan pengaturan teks sehingga setiap tutorial selaras dengan brand Anda. Pertahankan nada yang sama di seluruh naskah, dan terapkan format yang konsisten untuk judul, sorotan, dan label langkah agar terbentuk pustaka tutorial yang mudah dikenali.

Opsi dan format ekspor apa saja yang didukung?

Video tutorial dapat diekspor dalam format umum yang cocok untuk web, platform LMS, dan kanal media sosial. Anda dapat memilih rasio aspek untuk berbagai tujuan dan menyiapkan subtitle agar tetap aksesibel. Hal ini memudahkan distribusi tutorial di mana pun audiens Anda belajar.

Bisakah saya memperbarui video tutorial ketika produk saya berubah?

Ya. Karena alur kerjanya berbasis skrip, Anda dapat mengedit satu langkah, menukar sebuah adegan, atau memperbarui istilah dan melakukan render ulang dengan cepat. Ini sangat ideal untuk tim yang bergerak cepat dan membutuhkan tutorial terbaru tanpa harus merekam ulang setiap kali ada perubahan pada UI atau kebijakan.

Apakah konten saya aman, dan siapa yang memiliki hak atas apa yang saya buat?

Anda tetap memegang hak atas konten yang Anda buat, termasuk skrip dan video yang Anda ekspor. Keamanan dan kontrol akses bergantung pada paket dan pengaturan ruang kerja Anda. Untuk pelatihan yang bersifat sensitif, ikuti kebijakan internal dan batasi akses hanya kepada tim yang benar-benar memerlukan aset tersebut.

