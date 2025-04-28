Desain Cerita Instagram yang menarik perhatian dalam hitungan menit dengan pembuat cerita instagram HeyGen. Tempelkan sebuah permintaan, unggah gambar atau klip, dan AI akan menghasilkan slide cerita animasi, keterangan, suara latar, dan ekspor yang dioptimalkan untuk platform—tanpa memerlukan keahlian desain atau penyuntingan.
Ekstrak sorotan dari video, podcast, atau artikel dan ubah menjadi momen sepanjang cerita yang mendorong penonton untuk melihat konten lengkap.
Kirim undangan animasi, hitung mundur, dan pengingat RSVP yang terasa mewah tanpa perlu desain mahal.
Luncurkan pesan dan kreatif yang spesifik untuk setiap wilayah secara massal sambil tetap mematuhi pedoman merek global dan ketepatan waktu.
Jaga keterlibatan pengikut dengan tutorial singkat, klip di balik layar, atau untaian cerita yang dipimpin oleh persona yang mempertahankan suara visual yang konsisten.
Bagi pelajaran menjadi slide cerita berurutan dengan keterangan dan suara latar—sangat cocok untuk tips cepat dan rangkuman pelajaran.
Buat rangkaian teaser, slide hitung mundur, dan cerita ajakan geser ke atas yang menyoroti fitur dan mendorong konversi.
Mengapa HeyGen adalah Pembuat Cerita Instagram Terbaik
HeyGen menggabungkan desain generatif, kontrol merek, dan ekspor siap publikasi sehingga Anda dapat mempublikasikan lebih banyak Stories yang benar-benar berkinerja. Buat kampanye yang kohesif, ubah konten panjang menjadi rangkaian cerita, dan lokalisisasi set cerita untuk audiens global tanpa tim desain.
Ubah ide menjadi rangkaian cerita yang selesai dalam hitungan menit. HeyGen mengotomatiskan tata letak, gerakan, dan waktu sehingga Anda hanya menghabiskan menit untuk membuat cerita Instagram yang biasanya memakan waktu berjam-jam.
Terapkan kit merek—warna, font, logo, dan templat—di setiap cerita. Buat seri cerita yang seragam dan gunakan kembali templat untuk menjaga keberadaan yang konsisten.
Setiap cerita disesuaikan ukurannya, diberi keterangan, dan dianimasikan untuk tampilan mobile. Ekspor MP4 vertikal atau tumpukan gambar yang siap cerita yang memuat dengan cepat dan terlihat bagus di Instagram, lengkap dengan stiker dan ikon.
Generasi cerita berbasis AI
Jelaskan suasana, kejadian, atau pesan dan HeyGen akan membuat rangkaian cerita multi-slide lengkap dengan teks animasi, transisi, dan saran adegan. Buat rangkaian promosi, hitungan mundur, tutorial, atau undangan acara dari satu perintah.
Template siap pakai dan tata letak yang adaptif
Pilih dari berbagai template yang telah dikurasi untuk peluncuran, penjualan, tutorial, FAQ, dan di balik layar. Template akan secara otomatis menyesuaikan dengan teks dan aset Anda untuk komposisi yang sempurna di setiap slide.
Desain Caption-utama & otomatisasi subtitle
Cerita dirancang untuk diputar secara otomatis tanpa suara. HeyGen menghasilkan teks otomatis yang mudah dibaca, mengatur gayanya agar maksimal terbaca, dan menempatkannya di posisi yang paling baik di layar ponsel.
Gambar-ke-video dan aset animasi
Ubah foto diam, gambar produk, atau poster menjadi slide cerita animasi dengan efek paralaks, gerakan, dan overlay dinamis. Gunakan image to video untuk membuat urutan cerita yang lebih kaya dan lebih menarik.
Cara Menggunakan Pembuat Cerita Instagram
Wujudkan ide-ide Anda dengan Pembuat Cerita Instagram melalui empat langkah mudah ini.
Masukkan sebuah perintah, tempelkan salinan kejadian, atau unggah gambar dan klip pendek. Tentukan gaya, panjang, dan CTA.
Pilih sebuah templat (promo, tutorial, hitung mundur), pilih trek suara atau musik, dan terapkan kit merek Anda.
Sesuaikan teks, waktu, atau gerakan dengan menggunakan instruksi bahasa alami yang sederhana untuk mengoptimalkan cerita Instagram Anda. Buat ulang slide tunggal atau seluruh set.
Ekspor MP4 vertikal, urutan gambar cerita, atau GIF menggunakan alat online gratis kami untuk membuat cerita Instagram. Gunakan integrasi penjadwalan atau unduh aset untuk posting manual.
Pembuat cerita Instagram adalah alat yang didukung AI yang mengubah prompt, gambar, atau skrip menjadi urutan cerita animasi yang dioptimalkan untuk perangkat seluler. HeyGen mengotomatiskan tata letak, keterangan, suara latar, dan ekspor sehingga Anda dapat memperoleh cerita yang siap terbit dengan cepat.
Tidak. HeyGen dibuat untuk para kreator dan tim yang tidak ingin mempelajari alat desain yang kompleks. Pilih sebuah templat atau deskripsikan ide Anda dan AI akan menangani komposisi, gerakan, dan waktu secara otomatis.
Ya, kami juga mendukung pembuatan cerita Instagram dengan berbagai format. Terapkan satu set merek dengan warna, font, logo, dan templat sekali saja dan HeyGen akan menerapkan aturan-aturan tersebut di setiap cerita, memastikan identitas visual yang konsisten dalam skala besar.
Ya. HeyGen secara otomatis menghasilkan teks terjemahan dengan gaya dan penempatan yang dioptimalkan untuk perangkat seluler agar mudah dibaca saat pemutaran otomatis tanpa suara. Anda dapat mengedit kata-kata dan gaya sebelum mengekspornya.
Tentu saja. Tambahkan suara AI yang terdengar alami, tirukan suara Anda, atau unggah trek. HeyGen mencampur audio secara otomatis sehingga suara dan musik terdengar bagus di perangkat seluler.
Ya. Unggah file CSV yang berisi nama tamu, tanggal, atau tautan dan HeyGen akan membuat set cerita yang dipersonalisasi secara massal, sempurna untuk undangan, kampanye lokal, atau penjangkauan skala besar.
Ekspor MP4 vertikal yang dioptimalkan untuk Instagram Stories, GIF animasi, atau tumpukan gambar. HeyGen juga menyediakan file subtitle SRT dan metadata yang direkomendasikan untuk alat penjadwalan.
Sebagian besar draf cerita dihasilkan dalam waktu kurang dari satu menit. Waktu render penuh tergantung pada panjang, kompleksitas, dan ukuran batch. Pengeditan dan pembuatan ulang cepat sehingga alur kerja iteratif berjalan lancar.
Anda tetap memiliki penuh atas setiap aset yang Anda ciptakan. HeyGen menyimpan dan mentransfer aset dengan aman; paket enterprise mencakup kontrol akses yang lebih baik dan opsi penyimpanan pribadi.
Ya. HeyGen mengekstrak sorotan dan mengonversi video berdurasi panjang menjadi beberapa slide cerita, lengkap dengan keterangan dan saran hook untuk memaksimalkan keterlibatan.
