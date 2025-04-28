Pembuat Cerita Instagram untuk IG Stories yang Berkilau

Desain Cerita Instagram yang menarik perhatian dalam hitungan menit dengan pembuat cerita instagram HeyGen. Tempelkan sebuah permintaan, unggah gambar atau klip, dan AI akan menghasilkan slide cerita animasi, keterangan, suara latar, dan ekspor yang dioptimalkan untuk platform—tanpa memerlukan keahlian desain atau penyuntingan.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Daur ulang dan tingkatkan konten bentuk panjang

Daur ulang dan tingkatkan konten bentuk panjang

Ekstrak sorotan dari video, podcast, atau artikel dan ubah menjadi momen sepanjang cerita yang mendorong penonton untuk melihat konten lengkap.

Undangan dan pengingat acara

Undangan dan pengingat acara

Kirim undangan animasi, hitung mundur, dan pengingat RSVP yang terasa mewah tanpa perlu desain mahal.

Kampanye lokal dalam skala besar

Kampanye lokal dalam skala besar

Luncurkan pesan dan kreatif yang spesifik untuk setiap wilayah secara massal sambil tetap mematuhi pedoman merek global dan ketepatan waktu.

Konten harian dan umpan kreator

Konten harian dan umpan kreator

Jaga keterlibatan pengikut dengan tutorial singkat, klip di balik layar, atau untaian cerita yang dipimpin oleh persona yang mempertahankan suara visual yang konsisten.

Tutorial dan pembelajaran mikro

Tutorial dan pembelajaran mikro

Bagi pelajaran menjadi slide cerita berurutan dengan keterangan dan suara latar—sangat cocok untuk tips cepat dan rangkuman pelajaran.

Peluncuran produk dan promosi

Peluncuran produk dan promosi

Buat rangkaian teaser, slide hitung mundur, dan cerita ajakan geser ke atas yang menyoroti fitur dan mendorong konversi.


Mengapa HeyGen adalah Pembuat Cerita Instagram Terbaik

HeyGen menggabungkan desain generatif, kontrol merek, dan ekspor siap publikasi sehingga Anda dapat mempublikasikan lebih banyak Stories yang benar-benar berkinerja. Buat kampanye yang kohesif, ubah konten panjang menjadi rangkaian cerita, dan lokalisisasi set cerita untuk audiens global tanpa tim desain.


Kecepatan tanpa kompromi

Ubah ide menjadi rangkaian cerita yang selesai dalam hitungan menit. HeyGen mengotomatiskan tata letak, gerakan, dan waktu sehingga Anda hanya menghabiskan menit untuk membuat cerita Instagram yang biasanya memakan waktu berjam-jam.

Konsistensi merek secara besar-besaran

Terapkan kit merek—warna, font, logo, dan templat—di setiap cerita. Buat seri cerita yang seragam dan gunakan kembali templat untuk menjaga keberadaan yang konsisten.

Keluaran yang dioptimalkan untuk platform dengan pendekatan mobile-first

Setiap cerita disesuaikan ukurannya, diberi keterangan, dan dianimasikan untuk tampilan mobile. Ekspor MP4 vertikal atau tumpukan gambar yang siap cerita yang memuat dengan cepat dan terlihat bagus di Instagram, lengkap dengan stiker dan ikon.

Generasi cerita berbasis AI

Jelaskan suasana, kejadian, atau pesan dan HeyGen akan membuat rangkaian cerita multi-slide lengkap dengan teks animasi, transisi, dan saran adegan. Buat rangkaian promosi, hitungan mundur, tutorial, atau undangan acara dari satu perintah.

gambar ke video

Template siap pakai dan tata letak yang adaptif

Pilih dari berbagai template yang telah dikurasi untuk peluncuran, penjualan, tutorial, FAQ, dan di balik layar. Template akan secara otomatis menyesuaikan dengan teks dan aset Anda untuk komposisi yang sempurna di setiap slide.

Sebuah smartphone menampilkan antarmuka aplikasi TikTok berwarna gelap dengan latar belakang cahaya neon merah muda dan biru yang berpendar.

Desain Caption-utama & otomatisasi subtitle

Cerita dirancang untuk diputar secara otomatis tanpa suara. HeyGen menghasilkan teks otomatis yang mudah dibaca, mengatur gayanya agar maksimal terbaca, dan menempatkannya di posisi yang paling baik di layar ponsel.

Kloning suara

Gambar-ke-video dan aset animasi

Ubah foto diam, gambar produk, atau poster menjadi slide cerita animasi dengan efek paralaks, gerakan, dan overlay dinamis. Gunakan image to video untuk membuat urutan cerita yang lebih kaya dan lebih menarik.

foto grafis bergerak menjadi video

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama
play buttonWatch video
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Cerita Instagram

Wujudkan ide-ide Anda dengan Pembuat Cerita Instagram melalui empat langkah mudah ini.

Langkah 1

Beritahu HeyGen apa yang Anda butuhkan

Masukkan sebuah perintah, tempelkan salinan kejadian, atau unggah gambar dan klip pendek. Tentukan gaya, panjang, dan CTA.

Langkah 2

Pilih sebuah templat dan suara

Pilih sebuah templat (promo, tutorial, hitung mundur), pilih trek suara atau musik, dan terapkan kit merek Anda.

Langkah 3

Pratinjau dan sempurnakan dengan petunjuk

Sesuaikan teks, waktu, atau gerakan dengan menggunakan instruksi bahasa alami yang sederhana untuk mengoptimalkan cerita Instagram Anda. Buat ulang slide tunggal atau seluruh set.

Langkah 4

Ekspor dan terbitkan

Ekspor MP4 vertikal, urutan gambar cerita, atau GIF menggunakan alat online gratis kami untuk membuat cerita Instagram. Gunakan integrasi penjadwalan atau unduh aset untuk posting manual.

Sebuah Apple iMac menampilkan dasbor data dengan grafik dan metrik, sebuah keyboard, smartphone, dan cangkir di atas meja kayu.

FAQ tentang AI Pengubah Gambar menjadi Video

Apa itu pembuat cerita Instagram?

Pembuat cerita Instagram adalah alat yang didukung AI yang mengubah prompt, gambar, atau skrip menjadi urutan cerita animasi yang dioptimalkan untuk perangkat seluler. HeyGen mengotomatiskan tata letak, keterangan, suara latar, dan ekspor sehingga Anda dapat memperoleh cerita yang siap terbit dengan cepat.

Apakah saya memerlukan keahlian desain untuk menggunakan pembuat cerita Instagram HeyGen?

Tidak. HeyGen dibuat untuk para kreator dan tim yang tidak ingin mempelajari alat desain yang kompleks. Pilih sebuah templat atau deskripsikan ide Anda dan AI akan menangani komposisi, gerakan, dan waktu secara otomatis.

Bisakah saya menjaga konsistensi merek saya di berbagai cerita?

Ya, kami juga mendukung pembuatan cerita Instagram dengan berbagai format. Terapkan satu set merek dengan warna, font, logo, dan templat sekali saja dan HeyGen akan menerapkan aturan-aturan tersebut di setiap cerita, memastikan identitas visual yang konsisten dalam skala besar.

Apakah keterangan dan subjudul otomatis?

Ya. HeyGen secara otomatis menghasilkan teks terjemahan dengan gaya dan penempatan yang dioptimalkan untuk perangkat seluler agar mudah dibaca saat pemutaran otomatis tanpa suara. Anda dapat mengedit kata-kata dan gaya sebelum mengekspornya.

Bisakah saya menambahkan musik atau suara latar pada cerita saya?

Tentu saja. Tambahkan suara AI yang terdengar alami, tirukan suara Anda, atau unggah trek. HeyGen mencampur audio secara otomatis sehingga suara dan musik terdengar bagus di perangkat seluler.

Bisakah saya membuat cerita personal atau dalam jumlah banyak?

Ya. Unggah file CSV yang berisi nama tamu, tanggal, atau tautan dan HeyGen akan membuat set cerita yang dipersonalisasi secara massal, sempurna untuk undangan, kampanye lokal, atau penjangkauan skala besar.


Format ekspor apa saja yang didukung?

Ekspor MP4 vertikal yang dioptimalkan untuk Instagram Stories, GIF animasi, atau tumpukan gambar. HeyGen juga menyediakan file subtitle SRT dan metadata yang direkomendasikan untuk alat penjadwalan.


Seberapa cepat saya dapat menghasilkan sebuah urutan cerita?

Sebagian besar draf cerita dihasilkan dalam waktu kurang dari satu menit. Waktu render penuh tergantung pada panjang, kompleksitas, dan ukuran batch. Pengeditan dan pembuatan ulang cepat sehingga alur kerja iteratif berjalan lancar.


Apakah konten saya aman dan siapa yang memiliki aset-aset tersebut?

Anda tetap memiliki penuh atas setiap aset yang Anda ciptakan. HeyGen menyimpan dan mentransfer aset dengan aman; paket enterprise mencakup kontrol akses yang lebih baik dan opsi penyimpanan pribadi.


Bisakah HeyGen mengubah video panjang menjadi rangkaian cerita?

Ya. HeyGen mengekstrak sorotan dan mengonversi video berdurasi panjang menjadi beberapa slide cerita, lengkap dengan keterangan dan saran hook untuk memaksimalkan keterlibatan.

