Pembuat Video AI Tanpa Watermark

Mulai membuat video dengan avatar AI dan voiceover. Watermark disertakan dalam paket gratis, namun Anda dapat meningkatkan paket kapan saja untuk menghapusnya.

-Video dihasilkan
-Avatar dihasilkan
-Video diterjemahkan
Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Coba generator video avatar AI kami

Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata dan dapat meniru ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Pilih avatar yang sudah ada
Step 1:Pilih avatar yang sudah ada
Ketik perintah Anda
Step 2:Ketik perintah Anda
Klik video yang dihasilkan
Step 3:Klik video yang dihasilkan
Pembuatan Video AI

Pembuatan Video Instan, Tidak Memerlukan Pengalaman

Ubah skrip, postingan blog, atau ide Anda menjadi video yang terlihat profesional dengan menggunakan HeyGen. Hanya dengan beberapa klik, Anda dapat membuat konten yang tampak dibuat oleh profesional, sempurna untuk pemasaran, pelatihan, atau media sosial. Gunakan versi gratis untuk mencobanya dan tingkatkan ketika Anda siap untuk memperluas.

seorang wanita sedang duduk di sebuah kursi dengan tulisan kecantikan di atasnya
Pembuatan Video AI

Praktik Terbaik untuk Video Berkualitas Tinggi

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari generator video AI HeyGen:

  • Gunakan kalimat pendek untuk irama yang lebih lancar
  • Sesuaikan avatar dan suara dengan nada audiens Anda
  • Gunakan pemisah adegan yang jelas atau spasi untuk meningkatkan alur
  • Tambahkan subtitle untuk meningkatkan keterlibatan
  • Pilih format yang tepat untuk platform Anda (vertikal, persegi, lanskap)
layar yang mengatakan hapus watermark kapan pun Anda mau
Pembuatan Video AI

Gratis untuk Dicoba, Mudah untuk Diupgrade

HeyGen memberi Anda kebebasan untuk membuat video yang dihasilkan AI tanpa biaya. Pada rencana gratis, semua ekspor termasuk watermark yang diskrit—sehingga Anda masih dapat membagikan atau menguji hasilnya tanpa batasan. Membutuhkan versi bersih? Tingkatkan saja untuk menghapus watermark dan membuka fitur premium.

Dibandingkan dengan platform lain seperti Pictory, Synthesia, atau Lumen5, HeyGen menawarkan:

  • Pembuatan teks-ke-video instan dengan avatar
  • Akses ke templat, suara, dan opsi pengeditan
  • Sebuah jalur yang jelas dari gratis ke pro, tanpa kejutan
wajah seorang wanita ditampilkan dengan kata-kata bersemangat dan marah di bawahnya
Bagaimana cara kerjanya?

Cara Membuat Video Tanpa Watermark (Setelah Anda Siap)

Buat video dengan AI dan buka kunci ekspor tanpa watermark saat Anda siap.

Langkah 1

Masukkan Skrip Anda

Tempelkan konten tulisan Anda—postingan blog, artikel, pengumuman, atau skrip—ke dalam editor untuk memulai.

Langkah 2

Pilih Avatar & Suara AI

Pilih dari 300+ avatar dan suara untuk menyesuaikan dengan nada dan audiens Anda. Tidak memerlukan aktor atau studio.

Langkah 3

Sesuaikan Visual & Gaya

Tambahkan animasi, subjudul, latar belakang, dan transisi untuk memberikan kehidupan pada pesan Anda.

Langkah 4

Ekspor video Anda

Gunakan versi gratis untuk pratinjau. Tingkatkan untuk ekspor tanpa watermark.

FAQ Generator Video AI Gratis Tanpa Watermark

Apakah generator video AI benar-benar gratis tanpa watermark?

Ya, HeyGen menawarkan rencana generator video AI gratis yang memungkinkan Anda untuk membuat video tanpa watermark. Ini sangat cocok untuk pengujian dan penggunaan non-komersial.

Apa yang membuat generator video AI ini berbeda dari yang lain?

HeyGen menggunakan AI generatif canggih dan avatar yang dapat berbicara untuk membuat video berkualitas studio—tanpa memerlukan keahlian mengedit, layar hijau, atau aktor.

Apakah ada batasan jumlah video tanpa watermark yang bisa saya buat?

Mungkin ada batasan penggunaan harian atau bulanan tergantung pada paket Anda. Periksa halaman harga HeyGen untuk melihat batas untuk akun gratis dibandingkan dengan akun premium.

Apakah saya dapat mengintegrasikan alat ini dengan platform lain atau CRM?

HeyGen mendukung integrasi dan akses API untuk pengguna bisnis. Ini memungkinkan otomatisasi pembuatan video avatar lintas aplikasi seperti CRM dan alat email.

Apakah kualitas video akan berkurang jika itu gratis dan tanpa watermark?

Tidak, HeyGen menjamin hasil berkualitas tinggi bahkan untuk pengguna gratis. Video yang dihasilkan tanpa watermark tetap memiliki resolusi dan kejernihan profesional.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Mulai berkarya dengan HeyGen

Ubah ide Anda menjadi video profesional dengan AI.

CTA background