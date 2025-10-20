Mulai membuat video dengan avatar AI dan voiceover. Watermark disertakan dalam paket gratis, namun Anda dapat meningkatkan paket kapan saja untuk menghapusnya.
Alat ini memungkinkan Anda mengubah satu foto menjadi avatar AI yang tampak nyata dan dapat meniru ekspresi, gerakan, dan pencahayaan yang sebenarnya untuk video yang terlihat profesional. Anda dapat langsung menghasilkan klip berkualitas profesional untuk konten sosial, pelatihan, atau bercerita tanpa memerlukan kamera, kru, atau keahlian mengedit.
Pembuatan Video Instan, Tidak Memerlukan Pengalaman
Ubah skrip, postingan blog, atau ide Anda menjadi video yang terlihat profesional dengan menggunakan HeyGen. Hanya dengan beberapa klik, Anda dapat membuat konten yang tampak dibuat oleh profesional, sempurna untuk pemasaran, pelatihan, atau media sosial. Gunakan versi gratis untuk mencobanya dan tingkatkan ketika Anda siap untuk memperluas.
Praktik Terbaik untuk Video Berkualitas Tinggi
Untuk mendapatkan hasil maksimal dari generator video AI HeyGen:
Gratis untuk Dicoba, Mudah untuk Diupgrade
HeyGen memberi Anda kebebasan untuk membuat video yang dihasilkan AI tanpa biaya. Pada rencana gratis, semua ekspor termasuk watermark yang diskrit—sehingga Anda masih dapat membagikan atau menguji hasilnya tanpa batasan. Membutuhkan versi bersih? Tingkatkan saja untuk menghapus watermark dan membuka fitur premium.
Dibandingkan dengan platform lain seperti Pictory, Synthesia, atau Lumen5, HeyGen menawarkan:
Cara Membuat Video Tanpa Watermark (Setelah Anda Siap)
Buat video dengan AI dan buka kunci ekspor tanpa watermark saat Anda siap.
Tempelkan konten tulisan Anda—postingan blog, artikel, pengumuman, atau skrip—ke dalam editor untuk memulai.
Pilih dari 300+ avatar dan suara untuk menyesuaikan dengan nada dan audiens Anda. Tidak memerlukan aktor atau studio.
Tambahkan animasi, subjudul, latar belakang, dan transisi untuk memberikan kehidupan pada pesan Anda.
Gunakan versi gratis untuk pratinjau. Tingkatkan untuk ekspor tanpa watermark.
Ya, HeyGen menawarkan rencana generator video AI gratis yang memungkinkan Anda untuk membuat video tanpa watermark. Ini sangat cocok untuk pengujian dan penggunaan non-komersial.
HeyGen menggunakan AI generatif canggih dan avatar yang dapat berbicara untuk membuat video berkualitas studio—tanpa memerlukan keahlian mengedit, layar hijau, atau aktor.
Mungkin ada batasan penggunaan harian atau bulanan tergantung pada paket Anda. Periksa halaman harga HeyGen untuk melihat batas untuk akun gratis dibandingkan dengan akun premium.
HeyGen mendukung integrasi dan akses API untuk pengguna bisnis. Ini memungkinkan otomatisasi pembuatan video avatar lintas aplikasi seperti CRM dan alat email.
Tidak, HeyGen menjamin hasil berkualitas tinggi bahkan untuk pengguna gratis. Video yang dihasilkan tanpa watermark tetap memiliki resolusi dan kejernihan profesional.
