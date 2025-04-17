Langkah 1 Tentukan tujuan agen Pilih apa yang akan ditangani oleh agen virtual AI dan di mana ia akan digunakan. Tetapkan nada, bahasa, dan gaya visual agar sesuai dengan audiens Anda, memastikan bahwa AI percakapan terasa disesuaikan dan menarik.

Langkah 2 Tambahkan skrip dan pengetahuan Menyediakan skrip dan bahan referensi untuk membantu agen manusia dan agen AI dalam memberikan dukungan yang konsisten. HeyGen menyusun informasi ini agar agen dapat memberikan tanggapan video yang akurat dan konsisten.

Langkah 3 Sesuaikan pengiriman Sesuaikan gaya suara, tempo, teks terjemahan, dan tata letak visual. Terapkan branding untuk memastikan agen virtual AI mencerminkan organisasi Anda.