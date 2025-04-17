Pembuat Agen Virtual AI: Buat Agen Realistis Secara Online

Bangun agen virtual AI yang berkomunikasi melalui video menggunakan generator video AI HeyGen. Ubah skrip dan pengetahuan terstruktur menjadi agen video responsif yang menjelaskan, membimbing, dan mendukung pengguna tanpa staf langsung, pengambilan gambar, atau penyebaran yang kompleks.

Perusahaan-perusahaan terkemuka dunia mempercayai HeyGen
Dipercaya oleh jutaan orang di seluruh dunia untuk menghidupkan cerita mereka.

Otomatisasi dukungan pelanggan

Otomatisasi dukungan pelanggan

Chatbot tradisional kesulitan dengan masalah yang kompleks, namun AI percakapan dapat menyediakan solusi yang lebih efektif. Agen virtual AI menjelaskan solusi secara visual, membantu pelanggan menyelesaikan masalah lebih cepat sambil mengurangi eskalasi ke tim manusia.

Edukasi dan panduan produk

Edukasi dan panduan produk

Pengguna sering meninggalkan produk karena kebingungan. Agen virtual AI menyediakan penjelasan video terpandu yang mengajak pengguna memahami fitur dan alur kerja sesuai permintaan, dengan memanfaatkan pemrosesan bahasa alami untuk interaksi yang lebih baik.

Orientasi karyawan secara besar-besaran

Orientasi karyawan secara besar-besaran

Onboarding secara langsung tidak dapat diterapkan secara global. Agen virtual AI menyediakan panduan video yang konsisten untuk karyawan baru, memastikan setiap karyawan mendapatkan pengalaman pelatihan yang sama melalui teknik AI generatif.

Kualifikasi penjualan dan demo pra-penjualan

Kualifikasi penjualan dan demo pra-penjualan

Calon pelanggan menginginkan jawaban cepat sebelum pertemuan, yang dapat disediakan dengan efisien oleh agen langsung atau agen AI. Agen virtual AI menangani pertanyaan awal melalui penjelasan video, membantu tim penjualan untuk fokus pada percakapan dengan niat tinggi.

Bantuan pengetahuan internal

Bantuan pengetahuan internal

Karyawan membuang waktu mencari dokumentasi, namun agen AI mandiri dapat mempermudah akses terhadap informasi. Agen virtual AI menyediakan jawaban video yang jelas untuk pertanyaan HR, IT, dan operasional, meningkatkan produktivitas lintas tim.

Pelayanan dalam berbagai bahasa

Pelayanan dalam berbagai bahasa

Mendukung berbagai wilayah memerlukan lokalalisasi dan penggunaan agen AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Agen virtual AI menghasilkan tanggapan video yang telah dilokalisasi, memungkinkan tim untuk berkomunikasi dengan jelas tanpa perlu merekrut staf regional.

Mengapa HeyGen adalah Pembuat Agen Virtual AI Terbaik

HeyGen memungkinkan tim untuk menciptakan agen virtual AI yang menyediakan interaksi video yang konsisten dan mirip manusia secara masif. Dengan menggabungkan kontrol skrip, pengiriman video, dan dukungan multibahasa, tim menggantikan bot statis dengan komunikasi visual yang jelas.

Pengalaman agen berbasis video sebagai prioritas

Agen virtual AI merespons dengan video, bukan hanya teks. Penyampaian visual meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan keterlibatan untuk penjelasan yang kompleks dan interaksi yang terbimbing.

Kecerdasan yang dikendalikan skrip

Pertahankan kontrol penuh atas apa yang dikatakan agen dan bagaimana mereka merespons. Naskah dan pengetahuan yang disetujui memastikan komunikasi yang akurat dan dapat diprediksi di setiap interaksi.

Kesiapan peluncuran global

Agen virtual AI dapat berkomunikasi dalam berbagai bahasa melalui generasi video dan terjemahan, memungkinkan tim untuk mendukung audiens global dengan satu pengaturan agen yang konsisten.

Desain agen virtual berbasis peran

Buat agen virtual AI untuk peran tertentu seperti panduan dukungan, asisten orientasi, atau ahli produk. Setiap agen mengikuti skrip dan tanggung jawab yang telah ditentukan, memastikan interaksi yang terfokus daripada respons yang bersifat umum.

Pembuatan respons video dari niat

Agen virtual AI mengubah niat pengguna menjadi tanggapan video yang relevan. Daripada balasan teks yang panjang, agen menyampaikan penjelasan video singkat dan kontekstual yang meningkatkan kejelasan dan mengurangi kesalahpahaman.

Perilaku agen yang dikendalikan oleh pengetahuan

Agen beroperasi dalam batas pengetahuan yang disetujui. Ini mencegah halusinasi dan memastikan setiap tanggapan video sesuai dengan kebijakan perusahaan, dokumentasi produk, dan persyaratan kepatuhan.

Pembaruan agen secara berkelanjutan melalui penyuntingan teks

Perbarui agen virtual AI dengan mengedit skrip atau sumber pengetahuan. Perubahan langsung menghasilkan kembali respons video tanpa perlu melatih ulang model, menerapkan ulang sistem, atau merekam ulang konten.

Digunakan oleh lebih dari 100.000 tim yang mengutamakan kualitas, kemudahan, dan kecepatan

Lihat bagaimana bisnis seperti milik Anda meningkatkan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan platform gambar ke video paling inovatif di pasar.

Miro
"Hal ini telah memberdayakan para penulis kami untuk memiliki tingkat kreativitas yang sama dalam prosesnya seperti yang saya lakukan ketika berhubungan dengan media penceritaan visual."

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran

Steve Sowrey, Desainer Media Pembelajaran
Vision Creative Labs
"Momen ajaib bagi saya adalah ketika kami memiliki sebuah film yang saya kerjakan setiap minggu. Tiba-tiba, kami menyadari saya bisa menulis skenario, mengirimkannya, dan tidak perlu lagi berdiri di depan kamera."

Roger Hirst, Pendiri Bersama

Roger Hirst, Pendiri Bersama
Hari Kerja
"Yang saya sukai tentang HeyGen adalah saya tidak perlu lagi menolak proyek. Rasanya seperti kami telah memperluas tim kami. Kami bisa melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang kami miliki."

Justin Meisinger, Manajer Program

Justin Meisinger, Manajer Program
Bagaimana cara kerjanya

Cara Menggunakan Pembuat Agen Virtual AI

Buat agen virtual AI menggunakan alur kerja empat langkah sederhana yang mengubah teks menjadi video interaksi.

Langkah 1

Tentukan tujuan agen

Pilih apa yang akan ditangani oleh agen virtual AI dan di mana ia akan digunakan. Tetapkan nada, bahasa, dan gaya visual agar sesuai dengan audiens Anda, memastikan bahwa AI percakapan terasa disesuaikan dan menarik.

Langkah 2

Tambahkan skrip dan pengetahuan

Menyediakan skrip dan bahan referensi untuk membantu agen manusia dan agen AI dalam memberikan dukungan yang konsisten. HeyGen menyusun informasi ini agar agen dapat memberikan tanggapan video yang akurat dan konsisten.

Langkah 3

Sesuaikan pengiriman

Sesuaikan gaya suara, tempo, teks terjemahan, dan tata letak visual. Terapkan branding untuk memastikan agen virtual AI mencerminkan organisasi Anda.

Langkah 4

Hasilkan dan terapkan

Buat agen video dan terapkan di seluruh situs web, portal, atau sistem internal. Perbarui konten kapan saja dengan mengedit teks.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa itu agen virtual AI?

Agen virtual AI adalah asisten otomatis yang berkomunikasi melalui video dan suara yang dihasilkan AI. Mereka menyampaikan penjelasan, bimbingan, dan dukungan menggunakan komunikasi visual daripada hanya respons teks.

Apa perbedaan antara agen virtual AI dengan chatbot?

Chatbot mengandalkan teks. Agen virtual AI merespons dengan video, meningkatkan kejelasan untuk topik yang kompleks dan menciptakan interaksi yang lebih mirip manusia sehingga pengguna dapat memahaminya lebih cepat.

Bisakah agen virtual AI menangani berbagai kasus penggunaan?

Ya. Anda dapat membuat berbagai agen AI untuk dukungan, orientasi, pendidikan, atau penjualan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Setiap agen virtual AI mengikuti skrip dan batasan pengetahuannya masing-masing, yang meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.

Apakah agen virtual AI mendukung berbagai bahasa?

Ya. HeyGen memungkinkan pembuatan video multibahasa dan terjemahan video dengan fitur penerjemah video, memungkinkan agen virtual AI berkomunikasi dengan jelas kepada audiens global.

Apakah persiapan teknis diperlukan?

Tidak. Agen virtual AI dibangun melalui alur kerja berbasis skrip. Tidak diperlukan keahlian pemrograman atau pembelajaran mesin untuk meluncurkan atau memperbarui agen.

Seberapa mudah mengupdate sebuah agen?

Pembaruan sangat mudah. Edit skrip atau sumber pengetahuan dan segera hasilkan kembali respons video tanpa harus membangun ulang atau melatih ulang sistem.

Bisakah saya mengontrol branding dan nada?

Ya. Anda dapat menyesuaikan suara, visual, warna, tata letak, dan pesan untuk memastikan setiap agen virtual AI sesuai dengan merek Anda.

Apakah kontennya aman?

HeyGen menyediakan keamanan tingkat perusahaan dan kontrol konten. Semua skrip, pengetahuan, dan video yang dihasilkan tetap dimiliki dan dikelola oleh organisasi Anda.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

