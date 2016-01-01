Ubah konten tulisan Anda menjadi video berkualitas tinggi dalam hitungan menit. Dengan platform berbasis AI HeyGen, Anda dapat menciptakan video teks-ke-video yang menakjubkan untuk situs web, media sosial, e-learning, dan lainnya. Tidak perlu pengambilan gambar atau alat penyuntingan yang rumit. Cukup ketik teks Anda, pilih suara, dan biarkan platform kami menghidupkan ide-ide Anda.
Penerjemah Video AI HeyGen secara otomatis mengonversi video apa pun ke bahasa lain dengan audio yang sinkron dengan bibir secara alami, sesuai dengan suara dan emosi pembicara. Ini mempertahankan gaya penyampaian asli sambil menghasilkan versi multibahasa berkualitas studio dalam hitungan menit.
Buat video menarik dengan narasi profesional tanpa perlu pengisi suara
Apakah Anda ingin membuat video dengan narasi berkualitas profesional tanpa kerumitan mempekerjakan pengisi suara? Dengan teknologi video teks ke ucapan AI dari HeyGen, Anda dapat dengan mudah menambahkan suara yang terdengar alami ke konten Anda dengan cepat, efisien, dan terjangkau. Teknologi canggih inovasi suara AI pembuat video AI ini mengubah teks Anda menjadi ucapan yang realistis, meningkatkan video Anda dengan sentuhan yang halus dan menarik.
HeyGen memungkinkan Anda untuk memilih dari berbagai suara dan aksen yang luas, memastikan bahwa mereka cocok dengan nada video Anda dan preferensi audiens. Apakah Anda memerlukan nada percakapan yang santai atau narasi yang lebih formal, teknologi video teks ke ucapan AI kami menjamin hasil berkualitas tinggi setiap waktu.
Praktik Terbaik untuk Video Teks ke Ucapan AI
Maksimalkan keterlibatan narasi teks ke ucapan Anda dengan tips-tips berikut ini:
Meningkatkan Keterlibatan dengan Video Teks ke Ucapan
Mengintegrasikan narasi teks ke ucapan dalam video Anda membuatnya lebih inklusif dan mudah diakses. Fitur ini membantu penonton dengan gangguan penglihatan atau mereka yang lebih menyukai konten audio untuk terhubung dengan materi Anda. Narasi yang jelas dan profesional juga menambah kredibilitas dan sentuhan manusiawi pada video Anda, membantu Anda dalam membangun koneksi yang lebih baik dengan penonton. Menggunakan sistem pengenalan ucapan yang didukung AI semakin meningkatkan aksesibilitas, memungkinkan keterlibatan audiens yang lebih luas.
Alat video teks ke ucapan AI HeyGen dirancang untuk memastikan narasi video berkualitas profesional mudah dan dapat diakses. Dengan kontrol yang ramah pengguna, berbagai pilihan suara, dan kejernihan suara yang tak tertandingi, kami memberdayakan para kreator untuk menghasilkan video yang menarik dan beresonansi.
Ubah Teks menjadi Video dalam 4 Langkah Mudah
Buat video profesional hanya dalam beberapa menit—cukup ketik, pilih, dan hasilkan.
Mulai dengan menempelkan konten tulisan Anda—entah itu postingan blog, artikel, pengumuman, atau skrip—ke dalam editor kami.
Pilih dari lebih dari 300 avatar dan suara untuk menyesuaikan dengan nada dan audiens Anda. Tidak memerlukan aktor atau studio.
Tingkatkan video Anda dengan menambahkan animasi, subjudul, latar belakang, dan transisi yang membuat pesan Anda menjadi lebih hidup.
Izinkan HeyGen untuk menghasilkan model video teks-ke-video AI Anda dalam hitungan menit. Anda dapat mengunduh atau membagikannya langsung di platform apa pun secara instan.
Anda dapat menempelkan skrip Anda, memilih suara AI atau avatar, dan HeyGen akan secara otomatis mengubahnya menjadi video narasi yang lengkap. Jika Anda memerlukan bantuan dalam menyiapkan skrip Anda, coba gunakan Generator Skrip Video AI
Ya. Anda dapat memasukkan ide sederhana atau instruksi singkat, dan AI akan secara otomatis menghasilkan narasi, adegan, dan tempo. Ini sangat cocok untuk pembuatan konten YouTube, TikTok, atau pelatihan yang cepat.
Tidak. Semua narasi dibuat menggunakan teks-ke-ucapan neural, sehingga Anda dapat menghasilkan voiceover yang terpolis tanpa perlu merekam apapun. Semuanya berfungsi sepenuhnya secara online di peramban Anda.
Ya. Anda dapat mengimpor video apa pun dan menambahkan narasi AI di atasnya untuk penjelasan, demo, atau tutorial. Jika Anda ingin menambahkan foto atau logo ke rekaman Anda, gunakan alat Add Photo to Video tool
HeyGen menggunakan model ucapan saraf canggih yang menghasilkan narasi yang halus, alami, dan ekspresif. Anda dapat lebih menyempurnakan nada, kecepatan, dan tinggi nada untuk mencocokkan dengan merek atau gaya video Anda.
Ya. Anda dapat membuat video dalam 70+ bahasa dan aksen, menjadikannya ideal untuk tim global, kursus multibahasa atau saluran YouTube internasional.
Ya. Anda dapat memilih pembawa acara AI di layar atau karakter bergaya UGC untuk menyampaikan pesan Anda secara visual. Untuk animasi avatar yang lebih canggih, jelajahi AI Talking Head Video Generator
Tentu saja. Ekspor video akhir Anda dalam HD atau 4K, memastikan visual yang tajam dan narasi yang jelas di YouTube, TikTok, Instagram, dan platform lainnya.
