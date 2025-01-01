Home Academy Avatar Cara menggunakan Faceswap

Cara menggunakan Faceswap

Face Swap adalah alur kerja sederhana HeyGen untuk kustomisasi avatar. Alih-alih membuat avatar dari awal, Anda dapat mengambil avatar yang sudah ada dan mengganti wajahnya hanya dengan satu foto.

Dengan memilih avatar dasar dan mengunggah gambar yang jelas dari arah depan, HeyGen akan membuat versi baru dalam hitungan detik dan menyimpannya langsung ke koleksi Avatar Anda. Avatar yang telah diperbarui tersebut segera siap digunakan dalam proyek apa pun.

Akses Face Swap

Untuk memulai, buka Aplikasi, klik Lihat Semua, lalu pilih Face Swap.

Cari avatar yang ingin Anda perbarui dan pilih Tampilan yang ingin Anda gunakan.

Ganti wajah avatar Anda

Setelah memilih avatar dasar Anda, unggah foto wajah yang jelas dan menghadap ke depan dari wajah yang ingin Anda terapkan.

Klik Pratinjau Avatar untuk melihat seperti apa hasil transformasinya. Jika Anda puas dengan hasilnya, simpan. Jika tidak, Anda bisa kembali dan mengunggah gambar lain atau menyesuaikan pilihan Anda.

Setelah disimpan, hasil Face Swap Anda akan otomatis ditambahkan sebagai Tampilan baru pada avatar yang Anda pilih. Tampilan ini langsung tersedia untuk digunakan di proyek video apa pun di HeyGen.