Cara membuat avatar baru menggunakan AI

Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar cara membuat versi digital diri Anda sendiri, atau merancang karakter AI yang benar-benar baru, menggunakan HeyGen’s AI Avatar Designer.

Alur kerja ini memungkinkan Anda membuat avatar kustom hanya dalam beberapa langkah, mulai dari menentukan tampilannya hingga memilih suaranya.

Mulai Perancang Avatar

Dari menu HeyGen, buka Avatars dan klik ikon plus (+) di sebelah kanan.

Di jendela Buat Avatar Anda, pilih Mulai dari Foto. Anda bisa mengunggah foto sendiri atau memilih Desain dengan AI untuk membuat avatar sepenuhnya dari sebuah prompt.

Tentukan detail dasar avatar

Selanjutnya, masukkan detail penting seperti nama, usia, jenis kelamin, dan etnis avatar. Informasi ini membantu AI menghasilkan hasil yang lebih akurat dan personal.

Sesuaikan tampilan dengan prompt

Di bagian Tampilan, tambahkan prompt avatar Anda. Jelaskan seperti apa Anda ingin avatar Anda terlihat, termasuk gaya, fitur, atau suasana keseluruhan yang diinginkan.

Jika Anda ingin mulai lebih cepat, klik Coba Contoh untuk menggunakan salah satu prompt contoh dari HeyGen dan sesuaikan sesuai kebutuhan.

Pilih orientasi, pose, dan gaya

Pilih orientasi, pose, dan gaya visual avatar Anda. Opsi-opsi ini menentukan bagaimana avatar diposisikan dan tampilan estetika keseluruhan dari gambar akhirnya.

Saat semuanya sudah siap, klik Buat Pratinjau.

Tinjau dan perbaiki hasil

HeyGen akan menghasilkan beberapa variasi AI berdasarkan masukan Anda. Jelajahi berbagai opsi dan pilih gambar yang paling sesuai dengan visi Anda.

Jika Anda ingin menjelajahi lebih banyak opsi, klik Generate Again atau Edit Prompt untuk menyempurnakan deskripsi Anda dan menghasilkan hasil baru.

Simpan dan tetapkan suara

Setelah Anda menemukan tampilan yang sempurna, klik Simpan.

Sebelum menyelesaikan, pilih suara untuk avatar Anda. Anda dapat memilih salah satu dari pustaka suara yang sudah Anda miliki atau membiarkan HeyGen secara otomatis menetapkan suara untuk Anda.

Setelah Anda mengonfirmasi, HeyGen akan membuat avatar Anda dan menambahkannya ke Pustaka Avatar Anda.

Anda baru saja merancang avatar AI kustom sepenuhnya, dibuat dari ide-ide Anda dan disempurnakan dengan AI HeyGen.