Cara membuat glosarium merek Anda

Konsistensi merek bukan hanya soal bagaimana tampilan konten Anda, tetapi juga bagaimana bunyinya. Brand Glossary memastikan bahwa nama, frasa, dan istilah teknis diucapkan dan diterjemahkan sesuai keinginan Anda, setiap saat. Dengan menetapkan aturan untuk pelafalan dan terjemahan, video Anda tetap akurat dan selaras dengan identitas merek di semua kreator, bahasa, dan audiens.

Apa yang dilakukan Brand Glossary

Brand Glossary memungkinkan Anda mengatur aturan pelafalan dan terjemahan sehingga istilah-istilah penting selalu ditangani dengan benar. Aturan ini diterapkan secara otomatis selama proses penerjemahan dan narasi video, sehingga membantu menghindari ketidakkonsistenan atau kesalahan pengucapan.

Anda dapat membuat aturan glosarium secara manual atau mengunggahnya secara massal menggunakan file CSV.

Buat aturan glosarium secara manual

Dari navigasi kiri, klik Brand untuk membuka Brand Hub, lalu pilih tab Brand Glossary. Klik Tambah Brand Glossary Baru.

Anda akan melihat dua opsi: mengunggah file CSV atau menambahkan istilah secara manual. Untuk menambahkan istilah secara manual, klik Tambah Baru. Masukkan kata atau frasa aslinya, lalu tentukan bagaimana kata atau frasa tersebut harus diucapkan atau diterjemahkan. Ini dapat mencakup ejaan fonetik jika diperlukan.

Setelah disimpan, aturan ini akan otomatis diterapkan setiap kali video Anda diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai. Anda dapat mengedit atau menghapus istilah kapan saja seiring perkembangan pesan Anda.

Unggah aturan glosarium dengan CSV

Jika Anda ingin menambahkan beberapa istilah sekaligus, siapkan file CSV yang berisi kata kunci Anda beserta aturan pelafalan atau terjemahannya. Klik Upload CSV dan ikuti petunjuk untuk memetakan kolom Anda, lalu konfirmasikan kolom mana yang berisi istilah asli dan kolom mana yang berisi pelafalan atau terjemahan.

Metode ini ideal jika tim Anda sudah mengelola terminologi dalam spreadsheet atau sistem eksternal.

Terapkan Glosarium Merek di AI Studio

Setelah Brand Glossary Anda disiapkan, menerapkannya ke video menjadi mudah. Di AI Studio, klik tombol Brand di pojok kiri atas untuk mengakses Brand Kit dan Brand Glossary Anda.

Dari sini, Anda dapat beralih antar glosarium dan memilih apakah akan menerapkan atau menghapus aturan pelafalan dan terjemahan dari naskah Anda. Saat aturan pelafalan aktif, kata-kata yang terpengaruh akan disorot dengan warna ungu sehingga Anda dapat dengan mudah melihat apa saja yang sedang dikendalikan.

Anda juga dapat menambahkan aturan pelafalan baru secara langsung saat mengedit skrip Anda. Entri baru apa pun akan otomatis disimpan ke Brand Glossary yang aktif.

Gunakan Brand Glossary untuk terjemahan

Brand Glossary menjadi sangat kuat saat digunakan untuk menerjemahkan video. Untuk hasil terbaik, disarankan membuat glosarium terpisah untuk setiap bahasa target, karena aturan penerjemahan sering kali berbeda di setiap bahasa.

Ada dua jenis utama aturan penerjemahan. Force Translate memungkinkan Anda menentukan secara tepat bagaimana suatu istilah harus diterjemahkan, misalnya selalu mengubah “artificial intelligence” menjadi “AI.” Don’t Translate mengunci kata-kata agar tidak pernah diubah, yang ideal untuk nama merek, nama produk, atau merek dagang.