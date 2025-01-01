Home Academy Perangkat Merek Cara membuat brand kit Anda

Cara membuat brand kit Anda

Konsistensi adalah salah satu bagian terpenting dalam membangun merek yang mudah dikenali. Brand Kit di HeyGen memudahkan hal ini dengan menyimpan semua aset visual, logo, font, warna, dan media Anda di satu tempat. Alih-alih membuat ulang elemen merek setiap kali memulai proyek, Anda dan tim dapat langsung mengambilnya dari kit, sehingga setiap video tampak dan terasa selaras dengan identitas Anda.

Buat kit merek

Dari beranda HeyGen Anda, buka tab Brand Kit di panel kiri dan klik Brand Kit Baru.

Anda dapat mengunggah URL situs web Anda, dan HeyGen akan secara otomatis membuat kit merek berdasarkan situs Anda. Jika Anda menginginkan kontrol yang lebih besar, Anda dapat membuat kit merek secara manual dengan mengunggah dan mengatur logo, warna, gambar, font, dan video satu per satu.

Tambahkan dan kelola aset merek

Menambahkan aset itu mudah. Anda dapat menyeret dan melepaskan file langsung ke brand kit atau mengunggahnya dari perangkat Anda. Logo, gambar, video, dan font semuanya disimpan di satu tempat dan siap digunakan.

Untuk menambahkan warna merek, klik ikon plus di bagian Warna. Anda dapat memilih warna menggunakan pemilih warna atau memasukkan kode hex yang tepat agar sesuai dengan merek Anda secara presisi.

Gunakan kit merek Anda di AI Studio

Setelah paket merek Anda dibuat, paket tersebut akan langsung tersedia di dalam AI Studio. Saat mengerjakan video, paket merek Anda selalu dapat diakses, sehingga memudahkan Anda untuk menerapkan logo, warna, font, dan media secara konsisten di setiap adegan.

Paket merek mengubah proses branding menjadi sesuatu yang otomatis, bukan berulang, sehingga Anda bisa lebih fokus pada konten Anda.

Terapkan branding pada video Anda

Saat Anda membuka sebuah proyek di AI Studio, kit merek Anda akan otomatis tersedia. Anda dapat menerapkan warna merek pada latar belakang dan teks, menambahkan logo, menggunakan elemen visual bermerek, dan menjaga tipografi tetap konsisten di seluruh video Anda.

Setiap pembaruan yang Anda buat pada kit merek Anda akan diterapkan pada proyek-proyek mendatang, memastikan branding Anda tetap selaras seiring perkembangannya.