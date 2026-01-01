אפליקציית יצירת סרטוני UGC לקראייטיב פרסומי בקנה מידה גדול
צור מודעות וידאו בסגנון UGC שעוצרות את הגלילה ישירות מטקסט בעזרת HeyGen's ugc video generator. הפק עדויות אותנטיות, ביקורות מוצר וסרטוני social proof בלי לגייס יוצרים או לתאם ימי צילום. כתוב את הסקריפט, בחר מציג בסגנון קריאייטור, וצור מודעות UGC מלוטשות שנראות ומרגישות אורגניות בכל פלטפורמה.
יכולות של מחולל סרטוני UGC
פרזנטורים בסגנון קריאייטורים שנראים ומרגישים אמיתיים
בחר מבין יותר מ-1,100 סרטוני UGC עם בינה מלאכותית עם פרזנטורים שנראים כמו יוצרים יומיומיים, לא דוברים רשמיים של החברה. כל פרזנטור מעביר את הסקריפט שלך עם הבעות טבעיות, מחוות קלילות והגשה אותנטית שמתאימה לסגנון הלא מלוטש והקרוב למציאות שהקהל מצפה לו מתוכן UGC. אפשר לשלב כל פרזנטור עם שיבוט קול בינה מלאכותית כדי לשמור על קול מותג עקבי בעשרות וריאציות של מודעות – בלי להקליט אפילו טייק אחד.
בדיקת וריאציות מודעות מיידית בקנה מידה גדול
ליצור עשרות וריאציות של מודעות UGC מתסריט אחד בתוך דקות במקום שבועות. להחליף מציגים, רקעים, הוקים וקריאות לפעולה כדי לבצע A/B טסט לקריאייטיב בכל הפלטפורמות. HeyGen's Text to Video engine מאפשרת למנהלי ביצועים לשפר רעיונות מנצחים ולייצר קריאייטיב חדש לפני שעייפות קהל נכנסת לתמונה – וכל זה בלי לתדרך מחדש אפילו יוצר אחד.
מודעות UGC רב־לשוניות בלי לצלם מחדש
להרחיב את מודעות ה‑UGC המצליחות ביותר שלך לשווקים חדשים מיד. HeyGen AI Video Translator מתרגם ומקומי כל וידאו ליותר מ‑175 שפות עם AI Lip Sync מדויק ושמירה על טון הקול, כך שהמודעות המתורגמות שלך נשמעות טבעיות לכל קהל. להריץ את אותו קריאייטיב מנצח בספרדית, יפנית, פורטוגזית ועוד עשרות שפות נוספות מתוך מקור אחד בלבד.
הפקה מבוססת תסריט עם שליטה מלאה
כתוב או הדבק את סקריפט המודעה שלך ו-HeyGen תטפל בכל השאר. השתמש ב-AI Video Generator כדי לשלוט בקצב, בטון, במעברי הסצנות ובהדגשים הוויזואליים ישירות מהטקסט. שלב AI Product Placement כדי להציג מוצרים בצורה טבעית בתוך הפריים, להוסיף רקעים ממותגים, ולכלול פלט של Subtitle Generator לצפייה ללא סאונד ברשתות החברתיות.
ייצוא מוכן לפלטפורמה לכל ערוץ פרסום
צור מודעות וידאו UGC בדיוק בפורמט שכל פלטפורמה דורשת. ייצא וידאו אנכי ל‑TikTok ול‑Reels, ריבועי למודעות בפיד, ואופקי ל‑YouTube pre-roll. HeyGen מייצרת וידאו באיכות HD ו‑4K עם כתוביות מוטמעות, סאונד נקי וקבצים אופטימליים, כך שהקריאייטיב שלך מוכן להעלאה ישירות למנהלי המודעות בלי פוסט‑פרודקשן נוסף או המרת פורמט.
שימושים אפשריים
סרטוני ביקורת מוצר למסחר אלקטרוני
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
מודעות סושיאל פרוף לקמפיינים ממומנים
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI Actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across Facebook ad and Instagram Ad Maker campaigns.
קריאייטיב למודעות TikTok ו-Reels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical TikTok video and Reel Generator content optimized for engagement.
פרומואים לאונבורדינג לאפליקציות ו-SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
תוכן מותג בסגנון אינפלואנסרים
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
קריאייטיב מודעות מותאם לשווקים גלובליים
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI Dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
איך זה עובד
צור מודעות וידאו בסגנון UGC בארבעה שלבים, שלוקחים אותך מרעיון למודעה לקריאייטיב מוכן לפלטפורמה בתוך דקות.
בחר את הפורמט שלך
בחר טמפלייט מודעת UGC או התחל מאפס. הגדר יחס מסך, סגנון ויזואלי וסוג המודעה שאתה רוצה ליצור. המערכת מכינה פריימינג קליל, תאורה טבעית והגדרות פרזנטציה בסגנון קריאייטור.
כתוב את הסקריפט שלך
כתוב או הדבק את סקריפט המודעה שלך. בנה את ההוק, נקודות היתרון המרכזיות והקריאה לפעולה. HeyGen מנתחת את הטקסט שלך מבחינת טון, קצב ומבנה סצנות כדי לאופטם את הביצוע לאותנטיות בסגנון UGC.
בחר את המציג שלך
דפדף בין יותר מ־1,100 פרזנטורים בסגנון קריאייטורים ובחר את מי שהכי מתאים לקהל היעד שלך. התאם קול, סגנון דיבור ורקע כדי שהמודעה תרגיש טבעית ומתחברת.
ליצור ולייצא
לרנדר את סרטון ה‑UGC הסופי לקמפיין. HeyGen מסנכרנת את ההגשה של המציג, הוויז׳ואלס, הכיתובים והמעברים, ואז מייצאת קובץ מוכן לפלטפורמה עבור TikTok, Instagram, Facebook, YouTube או כל מנהל מודעות.
שאלות נפוצות
מהו מחולל סרטוני UGC ואיך הוא יוצר מודעות?
מחולל סרטוני UGC משתמש בבינה מלאכותית כדי ליצור מודעות וידאו שנראות ומרגישות כמו תוכן שנוצר על ידי משתמשים אמיתיים. הגרסה של HeyGen מאפשרת לך לכתוב תסריט, לבחור מתוך יותר מ‑1,100 מציגים בסגנון קריאייטורים, וליצור עדויות, ביקורות ומודעות סושיאל פרוף שנראות אותנטיות – בלי להעסיק אף אחד ובלי לצלם שום דבר.
האם מודעות ה‑UGC ייראו מספיק אותנטיות כדי להצליח ברשתות החברתיות?
כן. המציגים של HeyGen מותאמים במיוחד לפורמט UGC, עם מחוות טבעיות, הבעות פנים זורמות וסגנון דיבור יומיומי שמחקה איך יוצרים אמיתיים מדברים למצלמה. בשילוב רקעים קלילים ותסריטים בשפה מדוברת, התוצאה משתלבת בצורה טבעית עם הסגנון האורגני שהקהל רגיל לראות ב‑TikTok, Instagram ו‑Facebook.
כמה וריאציות של מודעות אפשר להפיק מתסריט אחד?
אין מגבלה קבועה. אפשר להחליף מציגים, רקעים, פתיחים וקריאות לפעולה כדי ליצור כמה וריאציות שצריך לפי אסטרטגיית הטסטים שלך. רוב הצוותים מייצרים בין 10 ל‑50 וריאציות לכל קונספט בסשן אחד, כשכל אחת מהן מוכנה ל‑A/B testing בפלטפורמות פרסום בתוך דקות במקום שבועות שייצור UGC מסורתי דורש.
האם אפשר להוסיף את המוצר שלי בעצמי לסרטון UGC פרסומי?
כן. HeyGen תומכת ב־AI Product Placement שמאפשר להציג את המוצר שלך בצורה טבעית בתוך פריים הווידאו. אפשר גם להוסיף שכבות ברנדד, לוגואים ורקעים מותאמים אישית כדי לשמור על נראות גבוהה של המוצר, תוך שמירה על תחושת אותנטיות של יוצר התוכן.
איך יצירת סרטוני UGC בבינה מלאכותית משתווה לשכירת יוצרים אמיתיים?
העסקת יוצרים בדרך כלל עולה בין $200 ל-$2,000+ לכל וידאו, כוללת חוזים, משלוח מוצרים, סבבי תיקונים וזמני אספקה של 2 עד 4 שבועות. HeyGen מייצרת תוכן בסגנון UGC ברמה דומה בתוך דקות, ובחלק קטן מהעלות, עם כמות בלתי מוגבלת של תיקונים ויכולת להתרחב לעשרות וריאציות מיד. אתה שומר על שליטה יצירתית מלאה בלי לנהל קשרים חיצוניים.
אפשר לתרגם את מודעות ה‑UGC המצליחות ביותר שלי לשפות אחרות?
ברור. HeyGen Video Translator מתרגם ומקומי כל מודעת UGC ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול טבעי וסנכרון שפתיים מדויק. המודעה האנגלית שמביאה לך את הביצועים הכי טובים יכולה לרוץ בספרדית, גרמנית, יפנית, פורטוגזית ועוד — בלי לצלם מחדש ובלי לגייס יוצרים מקומיים לכל שוק.
אילו פלטפורמות ופורמטים של פרסום נתמכים על ידי מחולל סרטוני ה‑UGC?
HeyGen מייצאת מודעות UGC בכל הפורמטים המרכזיים: ורטיקלי 9:16 ל‑TikTok ו‑Instagram Reels, ריבועי 1:1 למיקומים בפיד, ואופקי 16:9 ל‑YouTube ולדיספליי. הפלט זמין ב‑HD וב‑4K עם כתוביות מוטמעות, אודיו נקי, וגדלי קבצים אופטימליים שמוכנים להעלאה ישירה ל‑Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads ופלטפורמות נוספות.
האם HeyGen בחינם לשימוש ליצירת מודעות וידאו UGC?
HeyGen מציעה תוכנית חינמית בלי צורך בכרטיס אשראי, שמאפשרת ליצור מודעות וידאו UGC ולחקור את יכולות הליבה. תוכניות בתשלום שמתחילות מ־$24 לחודש פותחות גישה לאווטארים נוספים בסגנון קריאייטורים, אורכי וידאו ארוכים יותר, AI Voice Cloning, וגישה מלאה לספריית הטמפלייטים והאפשרויות להתאמה אישית של UGC.
האם אפשר להשתמש בגנרטור סרטוני UGC למודעות המלצה בלי לקוחות אמיתיים?
כן. אפשר לכתוב תסריטי המלצות שמבוססים על הצעת הערך של המוצר שלך ולחבר אותם למציגים בסגנון קריאייטורים מגוונים, כדי ליצור מודעות שמספקות הוכחה חברתית. הרבה צוותי פרפורמנס מרקטינג משתמשים בגישה הזו כדי לבדוק זוויות מסרים לפני שמשקיעים בהפקת המלצות מצולמות של לקוחות, ואז להגדיל את היקף הקונספטים המנצחים בקמפיינים שונים.
איך לגרום למודעות UGC שנוצרו עם AI לבלוט מול המתחרים?
התמקד בפתיח חזק בשתי השניות הראשונות, השתמש בסקריפטים שמחקים איך לקוחות אמיתיים מדברים על המוצר שלך, ובדוק כמה סגנונות מציגים שונים מול קהל היעד שלך. HeyGen's AI Video Editor מאפשר ללטש את הקצב, להוסיף סגנונות אודיו טרנדיים ולהתאים אלמנטים ויזואליים כך שכל מודעה תרגיש טבעית לפלטפורמה שבה היא רצה.
ליצור היום מודעות וידאו UGC
צור מודעות וידאו אותנטיות בסגנון UGC עם AI. יותר מ־1,100 אווטארים של יוצרים, בלי צורך באינפלואנסרים.