Seedance 2.0 אפליקציית יצירת סרטוני AI
מודל סרטוני ה‑AI הקולנועי ביותר בעולם עכשיו פועל בתוך HeyGen. צור צילומי b-roll קולנועיים מפרומפט, שים את עצמך בתוך צילומי Seedance, או עבור מרעיון אחד לסרטון מלא ומוכן. שלושה כלים, פלטפורמה אחת, בלי צוות הפקה.
היכולות של Seedance 2.0 ב‑HeyGen
וידאו קולנועי מולטימודלי מפרומפט אחד
פתח את AI Video Generator, בחר במודל Seedance 2 והקלד את תיאור הסצנה שלך. צרף תמונות רפרנס, בחר דמות, הוסף אודיו וקבע יחס רוחב־גובה ומשך – הכל משורת פרומפט אחת. אפשר לבחור פריסט כמו Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move או Multi-Character Scene כדי להתחיל מיד.
טקסט לווידאו עם שליטה קולנועית במצלמה
תאר כל סצנה ו-Seedance 2.0 יוצר עבורך וידאו עם תנועה מדויקת פיזיקלית, תאורה ריאליסטית ועומק שדה ברמת הפקה דרך כלי טקסט לווידאו. המודל מפרש הוראות מצלמה מתוך הפרומפט שלך, כך שתנועות דולי, צילומי קריין, רצפי FPV וקלוז-אפים מגיבים לשפה טבעית. ה-b-roll שלך נראה מבוים, לא גנרי.
קלט של תמונת רפרנס ווידאו
העלה תמונת מוצר, נכס מותג או קליפ קיים ועבור למצב Ref to Video. Seedance 2.0 יוצר סביב ההפניה שלך צילומים קולנועיים באמצעות וורקפלואו Image to Video, שומר על הצבעוניות, הקומפוזיציה והזהות החזותית, ובמקביל מוסיף תנועת מצלמה דינמית ותנועה מדויקת פיזיקלית שמחייה תוכן סטטי.
שיבוט קול טבעי וסנכרון שפתיים רב־לשוני
צילומי Seedance 2.0 ב‑HeyGen מגיעים עם אינטגרציית אודיו מלאה. אפשר להוסיף קריינות באמצעות AI Voice Cloning ב‑175+ שפות עם Lip Sync מדויק לפריים שמסנכרן כל מילה לתנועה על המסך. פלטפורמות אחרות שעובדות עם Seedance מספקות קליפים גולמיים ושקטים. HeyGen מספקת וידאו מקומי מלא ומוכן לשימוש.
פנים אנושיות מאומתות בצילומי Seedance
Seedance 2.0 לא מאפשרת שימוש בפנים אנושיות אמיתיות ב‑public API שלה. תשתית ההסכמה המפורשת ואימות הזהות של HeyGen משנה את זה. שיבוט AI של עצמך בתוך דקות, והדמות המאומתת שלך מופיעה בצילומי Seedance קולנועיים דרך Avatar IV עם זהות, לבוש וקונסיסטנטיות ויזואלית נעולים בכל שוט. שום פלטפורמה אחרת לא יכולה להציע את זה.
שימושים אפשריים
סרטוני מותג וקמפיינים
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
תוכן לרשתות חברתיות ומודעות בסגנון UGC
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
דמוים והדגמות מוצר
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
סצנות קולנועיות מרובות דמויות
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI Face Swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
הדרכה ולמידה
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
מנהיגות מחשבתית ומיתוג אישי
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the Reel Generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
איך זה עובד
Seedance 2.0 משולב בשלושה כלים בתוך HeyGen. כל אחד מהם בנוי לתהליך עבודה שונה. אפשר להשתמש בכלי אחד או לשלב את שלושתם.
לפתוח את מחולל סרטוני ה-AI
להפעיל את מחולל סרטוני ה‑AI בתוך HeyGen. Seedance 2 נבחר כברירת מחדל, עם מצב Ref to Video זמין ליצירה מבוססת‑רפרנס.
כתוב פרומפט או בחר פריסט מוכן
הקלד תיאור סצנה או בחר Multi-Scene Cut, מודעת UGC-Style, תנועת מצלמה דינמית או סצנה מרובת דמויות. הגדר משך של עד 15 שניות ובחר יחס מסך 16:9 או כל יחס אחר.
צרף רפרנסים וצור
הוסף תמונות רפרנס, בחר דמות, בחר שפה או צרף אודיו משורת הקלט. לחץ על Generate ו-Seedance 2.0 תיצור וידאו קולנועי במעבר אחד.
סקירה, עריכה ופרסום
להציג תצוגה מקדימה של היצירה שלך ב‑Recent Creations. להוריד כ‑MP4, לשלוח ל‑Avatar Shots או ל‑Video Agent לעריכה נוספת, או לפרסם ישירות לכל פלטפורמה.
שאלות נפוצות
מה זה Seedance 2.0 ולמה הוא נמצא בתוך HeyGen?
Seedance 2.0 הוא מודל קולנועי ליצירת סרטוני AI, שמוכר בתנועה מדויקת פיזיקלית, קלט מולטימודלי ושמירה על עקביות בדמויות. HeyGen שילבה אותו בשלושה כלים שונים, כדי שתוכל ללכת מעבר ליצירת קליפים גולמיים ולבנות סרטונים שלמים עם פנים מאומתות, קריינות, פלט רב־לשוני ושליטה עריכתית — יכולות שפלטפורמות Seedance עצמאיות לא מספקות.
מה אפשר ליצור עם Seedance 2.0 ב‑HeyGen שאי אפשר ליצור במקומות אחרים?
פלטפורמות Standalone Seedance יוצרות קליפים שקטים באורך 15 שניות בלי פנים אנושיות אמיתיות. HeyGen מוסיפה אימות זהות דרך AI Avatar Generator, הרכבה מלאה של הווידאו דרך Video Agent, דיבוב ביותר מ־175 שפות, סנכרון שפתיים וצילומים קולנועיים באורך של עד שלוש דקות. האינטגרציה הופכת מודל גולמי לתהליך עבודה מלא של הפקת וידאו.
איך ליצור צילומי בי-רול קולנועיים עם Seedance 2.0?
פתח את מחולל סרטוני ה‑AI, בחר Seedance 2, והקלד את תיאור הסצנה שלך או העלה תמונת רפרנס במצב Ref to Video. בחר פריסט, הגדר את משך הווידאו ואת יחס התצוגה, והמודל יחזיר קטע וידאו קולנועי עם תאורה והתנהגות מצלמה ריאליסטיות. השתמש ב־Video Script Generator אם צריך עזרה בכתיבת הפרומפט.
האם אפשר לשלב את הפנים שלי בתוך צילומי Seedance 2.0?
ה־API הציבורי של Seedance 2.0 חוסם פנים של בני אדם אמיתיים. HeyGen היא הפלטפורמה היחידה שבה מופיעות פנים מאומתות בצילומי Seedance, הודות להסכמה ישירה מהמשתמש ואימות זהות. משכפלים את עצמך פעם אחת, והדמות שלך נשארת נעולה ומוגנת בכל סצנה קולנועית שאתה יוצר.
מהם הפריסטים ב-AI Video Generator?
שורת הפרומפט כוללת ארבעה פריסטים של Seedance 2.0: Multi-Scene Cut לרצפים מרובי שוטים, UGC-Style Ad לתוכן שמיועד קודם כל לרשתות חברתיות, Dynamic Camera Move לשפת מצלמה קולנועית, ו‑Multi-Character Scene להצבת כמה אנשים באותו שוט. כל פריסט מגדיר את המודל לתהליך עבודה יצירתי ספציפי.
האם אפשר לתרגם סרטוני Seedance 2.0 לשפות אחרות?
כל סרטון Seedance 2.0 ב-HeyGen תומך בתרגום מלא דרך AI Video Translator עם AI Dubbing ביותר מ-175 שפות. הקריינות שלך משובטת לכל שפת יעד עם סנכרון שפתיים מדויק לפריים, כך שסרטון אחד הופך לנכס גלובלי בלי הקלטה מחדש.
האם איכות הווידאו מתאימה למדיה בתשלום ולשידור בטלוויזיה?
Seedance 2.0 מייצר וידאו קולנועי שדורג במקום הראשון ב-G2 ברמת הריאליזם, עם תנועה מדויקת פיזיקלית וזהות ויזואלית עקבית. ליטוש כל סצנה עם עורך הווידאו מבוסס ה-AI וייצוא בפורמטים מוכנים לשידור, לקמפיינים ממומנים ברשתות חברתיות או להטמעה באתר.
האם צוותי הפקה רואים תוצאות מדידות?
Vision Creative Labs הגדילו את היקף ההפקה מ־1–2 סרטונים בשנה ל־50–60 ביום בעזרת HeyGen. הוספת צילומי Seedance 2.0 מוסיפה איכות קולנועית לנפח הזה, בלי לגייס עוד עובדים, בלי להזמין אולפנים ובלי לנהל לוגיסטיקת הפקה מורכבת.
כמה עולה Seedance 2.0 ב‑HeyGen?
HeyGen מציעה תוכנית חינמית שכוללת גישה ל-Seedance 2.0 בכל שלושת הכלים. אפשר לבדוק את Avatar Shots, Video Agent ו-AI Video Generator לפני שמתחייבים. תוכניות בתשלום מתחילות מ-24$ לחודש ליוצרים, עם תמחור אנטרפרייז מותאם אישית לצוותים בקנה מידה גדול.
מה זה מצב Ref to Video ומתי כדאי להשתמש בו?
מצב Ref to Video מאפשר להעלות חומרי וידאו או קליפים קיימים כווידאו רפרנס לצד פרומפט טקסטואלי. Seedance 2.0 מנתח את התנועה, הסגנון והקצב של הווידאו הרפרנס ויוצר חומר וידאו קולנועי חדש שתואם לו. מומלץ להשתמש בזה כשצריך לשחזר תנועת מצלמה, להתאים לסגנון ויזואלי קיים, או להאריך סצנה שכבר צילמת.
