Avatar Vidéo
Messages musicaux alimentés par l'IA : Collaboration entre Ogilvy et Milka avec le rappeur Snelle
Avatar Vidéo
Comment Pyne utilise HeyGen pour doubler les taux de conversion d'essai pour les entreprises PLG B2B
Avatar Vidéo
J'💖 les chats heureux : Comment ce comportementaliste félin utilise des avatars IA pour aider les propriétaires d'animaux dans le monde entier
Avatar interactif
Maximisez les ventes avec le chat IA Reply : Transformez les visiteurs en prospects
Avatar interactif
Le CTO d'Intuit dévoile un avatar interactif lors des Journées Mondiales de l'Ingénierie
Avatar interactif
Une ville japonaise diffuse des vidéos d'un avatar IA du maire parlant anglais pour se connecter avec les étrangers
Avatar de profil
La chevauchée de minuit de Sybil Ludington : Film IA sur l'héroïne de la guerre d'indépendance américaine
Avatar de profil
Tutoriel HeyGen - Ajouter des produits dans une vidéo IA | Gary Douglas, Créatif Vidéo IA