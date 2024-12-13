À propos de Plainly

Plainly est un outil d'automatisation vidéo qui permet aux utilisateurs de générer des vidéos personnalisées à grande échelle en connectant des sources de données dynamiques à des modèles de vidéo pré-conçus. Il est idéal pour le marketing, les ventes et les communications internes, permettant aux entreprises de fournir automatiquement du contenu vidéo adapté sans montage manuel.

HeyGen et Plainly

The HeyGen and Plainly integration combines lifelike AI avatar videos with powerful video automation, allowing users to create dynamic, personalized video content at scale. By linking HeyGen’s human-like narration with Plainly’s data-driven templates, teams can automate high-volume video production for marketing, sales, and customer engagement.