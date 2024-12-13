À propos de Plainly
Plainly est un outil d'automatisation vidéo qui permet aux utilisateurs de générer des vidéos personnalisées à grande échelle en connectant des sources de données dynamiques à des modèles de vidéo pré-conçus. Il est idéal pour le marketing, les ventes et les communications internes, permettant aux entreprises de fournir automatiquement du contenu vidéo adapté sans montage manuel.
HeyGen et Plainly
The HeyGen and Plainly integration combines lifelike AI avatar videos with powerful video automation, allowing users to create dynamic, personalized video content at scale. By linking HeyGen’s human-like narration with Plainly’s data-driven templates, teams can automate high-volume video production for marketing, sales, and customer engagement.
Cas d'utilisation
- Vidéos marketing personnalisées en masse: Associez les avatars IA de HeyGen aux modèles dynamiques de Plainly pour générer des centaines ou des milliers de publicités vidéo personnalisées ou de campagnes d'emailing, adaptées au nom, à l'emplacement ou aux préférences de chaque spectateur.
- Communication client automatisée: Utilisez les données clients pour produire des messages de bienvenue automatisés, des rappels de renouvellement ou des mises à jour de produits, en mettant en vedette les avatars réalistes de HeyGen et les formats vidéo personnalisables de Plainly.
- Démarchage commercial évolutif: Doté les équipes de vente d'outils pour envoyer des propositions vidéo hyper-personnalisées ou des suivis à grande échelle, en utilisant HeyGen pour une livraison semblable à celle d'un humain et Plainly pour une personnalisation aisée basée sur les données.