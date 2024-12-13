À propos de Pabbly
Pabbly est une plateforme d'automatisation complète qui permet aux utilisateurs de connecter plusieurs applications, d'automatiser les tâches répétitives et de rationaliser les processus d'affaires sans aucun codage. Elle propose des outils pour le marketing par courriel, la facturation d'abonnement, la création de formulaires et l'automatisation des flux de travail, ce qui la rend idéale pour les petites et moyennes entreprises.
HeyGen et Pabbly
L'intégration de HeyGen et Pabbly permet aux utilisateurs d'automatiser la création et la distribution de vidéos IA personnalisées en connectant HeyGen avec des centaines d'autres applications et déclencheurs. Cela permet aux équipes de rationaliser les flux de travail marketing, ventes et engagement client avec du contenu vidéo réaliste déclenché par des données et des événements en temps réel.
Cas d'utilisation
- Vidéos de suivi automatique de prospects: Déclenchez des messages vidéo personnalisés par IA de HeyGen lorsqu'un nouveau prospect est capturé via des formulaires, des CRM ou des inscriptions par e-mail connectés via Pabbly, augmentant ainsi l'engagement et la conversion.
- Intégration et engagement des clients: Envoyez automatiquement des vidéos de bienvenue ou d'intégration personnalisées après un achat ou une inscription, en utilisant Pabbly pour suivre l'événement et HeyGen pour générer du contenu vidéo évolutif et réaliste.
- Campagnes vidéo basées sur les événements: Utilisez Pabbly pour surveiller les actions des utilisateurs telles que les inscriptions à des webinaires, les soumissions de formulaires ou les changements de forfaits, et déclenchez des vidéos HeyGen ciblées pour informer, éduquer ou vendre plus au bon moment.