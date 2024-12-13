À propos de Pabbly

Pabbly est une plateforme d'automatisation complète qui permet aux utilisateurs de connecter plusieurs applications, d'automatiser les tâches répétitives et de rationaliser les processus d'affaires sans aucun codage. Elle propose des outils pour le marketing par courriel, la facturation d'abonnement, la création de formulaires et l'automatisation des flux de travail, ce qui la rend idéale pour les petites et moyennes entreprises.

HeyGen et Pabbly

L'intégration de HeyGen et Pabbly permet aux utilisateurs d'automatiser la création et la distribution de vidéos IA personnalisées en connectant HeyGen avec des centaines d'autres applications et déclencheurs. Cela permet aux équipes de rationaliser les flux de travail marketing, ventes et engagement client avec du contenu vidéo réaliste déclenché par des données et des événements en temps réel.