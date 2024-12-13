À propos de Make
Make est une plateforme d'automatisation sans code qui permet aux utilisateurs de concevoir, construire et automatiser visuellement des flux de travail en connectant des applications et des services en quelques clics. Avec son interface intuitive de glisser-déposer et ses puissants contrôles logiques, les équipes peuvent rationaliser les processus, gagner du temps et étendre les opérations à travers les départements.
HeyGen et Make
L'intégration de HeyGen et Make permet aux utilisateurs d'automatiser la création et la livraison de vidéos IA personnalisées en connectant HeyGen avec des milliers d'autres applications et déclencheurs. Cela permet aux équipes de construire des flux de travail personnalisés qui génèrent et envoient des messages vidéo réalistes à grande échelle, améliorant l'engagement à travers le marketing, les ventes et le support.
Cas d'utilisation
- Automatisation de la prospection vidéo pour les ventes et le marketing: Déclenchez la création de vidéos personnalisées par IA dans HeyGen en fonction des événements issus des outils CRM, des soumissions de formulaires ou des campagnes d'e-mails—envoyant automatiquement des messages vidéo captivants aux prospects et clients.
- Intégration et support client dynamiques: Connectez les données clients de outils tels que HubSpot, Zendesk ou Intercom pour générer automatiquement des vidéos de bienvenue ou de support avec HeyGen, rationalisant la communication tout en la personnalisant.
- Notifications vidéo basées sur des événements: Utilisez Make pour surveiller des actions telles que les achats, les inscriptions à des webinaires ou les candidatures à des emplois et déclencher des réponses vidéo personnalisées HeyGen, offrant un point de contact quasi humain au moment parfait.