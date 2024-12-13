À propos de Make

Make est une plateforme d'automatisation sans code qui permet aux utilisateurs de concevoir, construire et automatiser visuellement des flux de travail en connectant des applications et des services en quelques clics. Avec son interface intuitive de glisser-déposer et ses puissants contrôles logiques, les équipes peuvent rationaliser les processus, gagner du temps et étendre les opérations à travers les départements.

HeyGen et Make

L'intégration de HeyGen et Make permet aux utilisateurs d'automatiser la création et la livraison de vidéos IA personnalisées en connectant HeyGen avec des milliers d'autres applications et déclencheurs. Cela permet aux équipes de construire des flux de travail personnalisés qui génèrent et envoient des messages vidéo réalistes à grande échelle, améliorant l'engagement à travers le marketing, les ventes et le support.