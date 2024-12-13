HeyGen pour les Startups
Vidéo sur l'IA sans friction pour les innovateurs en début de parcours
HeyGen pour les Startups est un programme conçu pour aider les fondateurs innovants à accélérer leur croissance en exploitant la puissance des outils vidéo IA de niveau entreprise à une fraction du coût. Que vous lanciez votre premier produit ou que vous intensifiez vos efforts de marketing, ce programme vous aidera à démarrer rapidement avec l'API vidéo puissante de HeyGen et sa plateforme SaaS.
Ce que vous obtenez
Nous avons regroupé une valeur considérable pour vous aider à construire avec rapidité et créativité. Lorsque vous rejoignez HeyGen pour les Startups, vous débloquerez d'importantes réductions et ressources pour soutenir votre croissance dès le premier jour. Choisissez votre offre d'introduction unique :
Option A
1 000 $ pour 20 000 crédits API (normalement 10 000 $)
Option B
7 500 $ pour un abonnement Entreprise d'un an (normalement 30 000 $)
Offre de bienvenue unique pour les nouveaux clients de startups.
Qui est éligible
Ce programme est conçu pour les fondateurs de startups. Pour être éligible, vous devez être activement en train de construire une entreprise soutenue par des investisseurs et ayant une traction crédible. Vous devez répondre aux critères suivants pour être admissible :
Scène
Votre startup doit être avant la Série B.
Anciens de l'accélérateur
Vous êtes diplômé d'un accélérateur de startups reconnu mondialement (par exemple, Y Combinator, Techstars, 500 Startups, etc.)
Valable uniquement pour les nouveaux clients HeyGen.
Comment ça fonctionne
Commencer est simple et rapide. Voici comment réclamer vos avantages de démarrage en quatre étapes faciles :
Postulez en ligne en remplissant un formulaire rapide d'éligibilité.
Postulez en ligne en remplissant un formulaire rapide d'éligibilité.
Une fois approuvé, vous recevrez un e-mail avec un code de réduction unique.
Inscrivez-vous (ou connectez-vous) à HeyGen et appliquez votre code lors du paiement.
