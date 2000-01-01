Faites évoluer l’onboarding client sans augmenter la taille de votre équipe
Tutoriels produits, présentations de fonctionnalités, guides d’onboarding : créez des contenus de formation client qui réduisent les tickets de support et stimulent l’adoption, sans tourner une seule vidéo ni attendre les équipes produit.
Le problème de la formation client
Découvrez comment les équipes en charge de la formation client transforment des produits complexes en contenus clairs et évolutifs qui accélèrent l’adoption et stimulent la croissance.
L’impasse de la formation client
Votre produit évolue en permanence. De nouvelles fonctionnalités sortent chaque semaine. Mais vos documents d’aide sont obsolètes, vos vidéos d’onboarding montrent l’interface de l’an dernier, et vos clients posent sans cesse les mêmes questions auxquelles votre contenu devrait répondre. La production vidéo traditionnelle ne peut pas suivre le rythme : le temps de vous coordonner avec l’équipe produit, de planifier un enregistrement et de monter la vidéo, l’interface a déjà changé. Pendant ce temps, votre équipe support est submergée de tickets qu’un meilleur contenu en libre-service aurait pu éviter. Et vos clients internationaux ? Ils doivent se contenter de ressources uniquement en anglais… ou de rien du tout.
La solution HeyGen
HeyGen transforme votre équipe Customer Success en un moteur de contenu qui avance au rythme de votre produit. Rédigez un script — ou laissez l’IA en générer un à partir de votre base de connaissances —, choisissez un avatar IA et produisez en quelques minutes des vidéos tutoriels professionnelles. L’interface produit a changé ? Mettez à jour le script, régénérez, et votre contenu reste à jour. Base de clients internationale ? Traduisez dans plus de 175 langues instantanément pour que chaque client apprenne dans sa propre langue. Constituez une bibliothèque en libre-service qui fait passer votre support à l’échelle, stimule l’adoption et réduit les tickets qui maintiennent votre équipe dans la réaction plutôt que dans la stratégie.
Tout ce dont les équipes Customer Success ont besoin pour former à grande échelle
Création rapide de tutoriels
Restez en phase avec la feuille de route de votre produit. Générez des tutoriels produit et des démonstrations de fonctionnalités en quelques minutes, au lieu des semaines qu’exige une production traditionnelle. Lorsque l’interface évolue, mettez simplement à jour votre script et régénérez la vidéo : un contenu qui reste à jour sans nouveaux tournages.
• Générez des tutoriels en quelques minutes
• Mettez-vous à jour instantanément lorsque les produits changent
• Aucune dépendance en production
Vidéos de la documentation d’aide
Transformez des documents d’aide très textuels en contenus vidéo engageants. Des vidéos explicatives qui montrent précisément aux clients comment accomplir leurs tâches, réduisant ainsi la confusion, les tickets de support et le délai de mise en valeur.
• Convertir les articles d’aide en vidéo
• Les tutoriels visuels sont plus efficaces que le texte
• Intégrez-les directement dans la base de connaissances
Formation client multilingue
Servez chaque client dans sa langue. La traduction vidéo par IA localise votre contenu d’onboarding dans plus de 175 langues avec clonage de voix et synchronisation labiale. Vos clients japonais bénéficient de la même qualité d’expérience que vos clients anglophones.
• Le clonage de voix préserve l’authenticité
• La synchronisation labiale correspond aux mouvements du visage
• Une seule source, une clientèle mondiale
Prospection client personnalisée
Transformez une seule vidéo en des milliers de versions personnalisées. Des variables dynamiques vous permettent de personnaliser les noms, les informations sur l’entreprise et des recommandations spécifiques pour des communications client personnalisées qui stimulent l’engagement et les renouvellements.
• Champs de personnalisation dynamiques
• Génération par lots à grande échelle
• Ciblage individuel des clients
Expérience de marque cohérente
Ancrez votre identité visuelle dans l’ensemble de vos contenus clients. Brand Kit garantit que chaque tutoriel, chaque vidéo d’onboarding, chaque ressource d’aide ressemble et sonne comme si elle venait de votre entreprise — et non d’une simple collection aléatoire de captures d’écran.
• Ressources de marque centralisées
• Présentateur et ton cohérents
• Finition professionnelle à grande échelle
Bibliothèque de contenus en libre-service
Créez la bibliothèque de ressources que vos clients utiliseront réellement. Des contenus vidéo qui répondent aux questions avant qu’elles ne deviennent des tickets, expliquent les fonctionnalités avant qu’elles ne nécessitent des appels et stimulent l’adoption avant que vos clients ne se désabonnent.
• Réduisez le volume des tickets de support
• Accélérer le délai de mise en valeur
• Développer le transfert de connaissances en tête-à-tête
D’un guide d’aide à une vidéo client en 3 étapes
Commencez par vos connaissances
Collez votre article d’aide, importez votre documentation produit ou laissez le générateur de scripts IA créer un script de tutoriel à partir de la description de votre fonctionnalité. Partez de ce que votre équipe sait déjà.
Choisissez votre présentateur
Sélectionnez un avatar IA qui représente votre marque ou créez un porte-parole service client cohérent pour l’ensemble de vos contenus destinés aux clients. Adaptez la voix et le style à vos standards de communication client.
Générer et déployer
Cliquez sur Générer. En quelques minutes, vous obtenez une vidéo de formation client professionnelle. Traduisez-la dans n’importe quelle langue parlée par vos clients. Intégrez-la à votre centre d’aide, votre base de connaissances, vos parcours d’onboarding ou vos communications clients.
Conçu pour répondre à tous les besoins en Customer Success
Intégration de nouveaux clients
Permettez à vos clients d’atteindre plus rapidement de la valeur grâce à des vidéos d’onboarding qui ne dépendent pas de la disponibilité des CSM. Des séquences de bienvenue, des guides de configuration et des tutoriels pour les premières réussites qui se déploient à grande échelle sur l’ensemble de votre base clients.
Cas d’usage : créer des séquences d’onboarding automatisées qui guident chaque nouveau client à travers la configuration initiale et les premières actions clés.
Présentation des fonctionnalités du produit
Chaque lancement de fonctionnalité nécessite de la pédagogie auprès des clients. Des vidéos tutoriels qui expliquent les nouvelles capacités, démontrent les workflows et stimulent l’adoption — livrées en même temps que la fonctionnalité, et non des mois plus tard.
Cas d’usage : générer des vidéos d’annonce de fonctionnalités pour chaque version, intégrées directement dans les notes de version et dans les messages in-app.
Contenu du centre d’aide
La vidéo répond aux questions que le texte a du mal à expliquer. Transformez vos articles d’aide les plus consultés en tutoriels visuels qui réduisent la confusion et le volume de demandes au support.
Cas d’usage : convertir les 20 principaux motifs de tickets d’assistance en tutoriels vidéo, afin de réduire le volume de tickets liés à ces problèmes.
Support client global
Vos clients parlent des dizaines de langues. Vos contenus d’assistance devraient en faire autant. Localisez l’ensemble de votre base de connaissances pour vos clients internationaux, sans production distincte pour chaque marché.
Cas d’usage : traduire l’intégralité de la bibliothèque d’onboarding en 10 langues, afin de servir des segments de clientèle internationaux sans recruter de personnel CS supplémentaire.
Approche validée : AI Smart Ventures a formé plus de 10 000 personnes dans plus de 170 langues grâce à des contenus vidéo évolutifs.
Points de contact client personnalisés
Un accompagnement personnalisé à grande échelle. Des messages vidéo personnalisés pour les renouvellements, les QBR, les recommandations de fonctionnalités et les points de contact, sans avoir à enregistrer une vidéo distincte pour chaque client.
Cas d’usage : générer des vidéos de relance de renouvellement personnalisées, adaptées aux données d’utilisation et aux indicateurs de réussite propres à chaque client.
Résultat vérifié : Videoimagem a obtenu une augmentation de l’engagement par 3 grâce à la vidéo personnalisée, en produisant plus de 50 000 vidéos personnalisées pour des clients grands comptes.
Activation de la réussite client
Donnez à votre équipe CS des messages et des argumentaires cohérents. Proposez des contenus de formation qui garantissent que chaque CSM offre le même niveau de qualité dans ses recommandations, quel que soit son niveau d’ancienneté.
Cas d’usage : créer une bibliothèque d’aide à la montée en compétences des CSM couvrant le traitement des objections, le positionnement des fonctionnalités et les conversations d’expansion.
Le produit qui connaît la plus forte croissance sur G2, et ce n’est pas un hasard
De la formation à l’échelle mondiale aux publicités vidéo, HeyGen permet à tout le monde (oui, vous aussi) de créer des contenus vidéo de haute qualité et facilement scalables pour tous les besoins. Voici quelques-uns des avantages que nos clients apprécient le plus :
Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme d’image vers vidéo la plus innovante du marché.
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses
Que sont les vidéos d’onboarding client ?
Les vidéos d’onboarding client sont des contenus pédagogiques qui aident les nouveaux clients à bien démarrer avec votre produit. Elles incluent des messages de bienvenue, des tutoriels d’installation, des démonstrations de fonctionnalités et des guides de bonnes pratiques. HeyGen permet aux équipes Customer Success de créer des vidéos d’onboarding professionnelles à l’aide d’avatars IA et de synthèse vocale — sans caméras, sans studios et sans délais de production — afin que vous puissiez faire évoluer la formation de vos clients au même rythme que la croissance de votre base client.
Comment puis-je créer des tutoriels produits sans enregistrement d’écran ?
Rédigez le script de votre tutoriel ou laissez le générateur de script IA de HeyGen en créer un à partir de la description de votre fonctionnalité. Sélectionnez un avatar IA comme présentateur, ajoutez des éléments visuels ou des annotations, puis générez votre vidéo. Pour les démonstrations d’interface produit, vous pouvez intégrer des captures d’écran ou des enregistrements d’écran aux côtés de votre avatar présentateur. Le résultat : un contenu de tutoriel soigné, sans avoir à effectuer manuellement l’enregistrement d’écran et le montage.
Puis-je mettre à jour les vidéos lorsque l’interface utilisateur de notre produit change ?
Oui — c’est l’un des principaux atouts de HeyGen pour les équipes Customer Success. Lorsque l’interface de votre produit évolue, il vous suffit de mettre à jour votre script pour refléter la nouvelle UI et de régénérer la vidéo. Pas de nouveau tournage, pas de coordination avec des équipes de production. Vos contenus de formation client restent alignés sur la feuille de route de votre produit, au lieu d’avoir plusieurs mois de retard.
Comment fonctionne l’assistance client multilingue ?
Créez votre contenu client une seule fois dans votre langue principale. Puis utilisez la fonction de traduction de HeyGen pour générer des versions dans n’importe laquelle des plus de 175 langues prises en charge. La traduction inclut le clonage de voix (pour que votre présentateur sonne naturellement dans chaque langue) et la synchronisation labiale (pour que les mouvements de la bouche correspondent). Vos clients japonais, allemands et espagnols bénéficient tous de la même qualité d’expérience d’onboarding.
Puis-je personnaliser des vidéos pour chaque client individuellement ?
Oui. HeyGen prend en charge la personnalisation dynamique avec des champs variables pour les noms de clients, les noms d’entreprise, les données d’utilisation et les détails personnalisés. Créez un seul modèle, puis générez des milliers de versions personnalisées pour l’onboarding, les relances de renouvellement, les QBR ou les jalons de réussite. Videoimagem a produit plus de 50 000 vidéos personnalisées en utilisant cette approche, atteignant une augmentation de l’engagement par 3.
Comment puis-je intégrer des vidéos dans notre centre d’aide ou base de connaissances ?
HeyGen exporte des fichiers vidéo MP4 standard et fournit des codes d’intégration compatibles avec toutes les plateformes de centre d’aide — Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion ou votre base de connaissances personnalisée. Chargez les vidéos directement ou intégrez-les via un lien. Vos contenus de formation client se trouvent là où vos clients cherchent déjà de l’aide.
Le contenu vidéo va-t-il réellement réduire le nombre de tickets de support ?
Les explications vidéo surpassent systématiquement le texte pour les consignes produit complexes. Les clients retiennent mieux l’information, accomplissent leurs tâches plus rapidement et posent moins de questions de suivi. L’élément clé est de maintenir le contenu à jour — ce que HeyGen permet en rendant les mises à jour instantanées, plutôt que d’exiger des reproductions complètes. Les équipes constatent une réduction significative des tickets sur les sujets couverts par des tutoriels vidéo.
Comment puis-je maintenir une qualité homogène pour l’ensemble des contenus destinés aux clients ?
Le Brand Kit de HeyGen centralise votre identité visuelle : couleurs, polices, logos et avatars approuvés. Choisissez un avatar présentateur et une voix cohérents pour l’ensemble de vos contenus destinés à vos clients. Qu’il s’agisse de créer des séquences d’onboarding, des tutoriels de fonctionnalités ou de la documentation d’aide, chaque vidéo respecte automatiquement des standards de marque professionnels.
Plusieurs membres de mon équipe CS peuvent-ils créer du contenu ?
Oui. HeyGen pour les entreprises comprend des espaces de travail d’équipe où les responsables de la réussite client, les spécialistes de l’accompagnement et les responsables des opérations de support peuvent collaborer. Des bibliothèques de ressources partagées permettent à chacun d’accéder facilement aux éléments de marque et aux modèles approuvés. Des contrôles d’administration garantissent la cohérence tout en permettant à votre équipe de créer à grande échelle.
À quelle vitesse puis-je créer des vidéos de formation client ?
La plupart des vidéos de tutoriels et d’onboarding sont générées en quelques minutes. Advantive a constaté une réduction de 50 % du temps de création de contenu, la production de voix off passant de plusieurs jours à 2 à 3 heures. Le passage de délais de production traditionnels (plusieurs semaines) à une livraison le jour même signifie que vos contenus destinés aux clients peuvent être publiés en même temps que les nouvelles versions de vos produits.
Quels types de contenus de customer success puis-je créer ?
HeyGen prend en charge pratiquement tous les formats de vidéo destinés aux clients : séquences d’onboarding, tutoriels de fonctionnalités, démonstrations de produits, documents d’aide, annonces de nouvelles versions, messages personnalisés, synthèses de QBR, communications de renouvellement, célébrations des étapes clés de réussite et formations clients. Si vous pouvez écrire le script, HeyGen peut produire la vidéo — dans n’importe quelle langue.
Le contenu de mes clients est-il sécurisé ?
HeyGen est certifié SOC 2 Type II et conforme au RGPD. Votre contenu est chiffré en transit et au repos. Pour les équipes Customer Success qui gèrent des informations produit sensibles ou des données clients dans des vidéos personnalisées, HeyGen propose des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, notamment l’intégration SSO et une gestion centralisée des accès.
Commencez dès aujourd’hui à créer des vidéos de formation client
Cessez de choisir entre votre contenu actuel et la capacité de votre équipe. Générez en quelques minutes des vidéos clients professionnelles, traduisez-les instantanément pour vos clients à travers le monde et maintenez vos contenus de formation à jour au rythme de l’évolution de votre produit. Rejoignez les équipes Customer Success de HubSpot, Miro et Coursera qui ont transformé leur façon de faire évoluer la formation client à grande échelle.
