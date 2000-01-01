Conçu pour répondre à tous les besoins en Customer Success

Intégration de nouveaux clients Permettez à vos clients d’atteindre plus rapidement de la valeur grâce à des vidéos d’onboarding qui ne dépendent pas de la disponibilité des CSM. Des séquences de bienvenue, des guides de configuration et des tutoriels pour les premières réussites qui se déploient à grande échelle sur l’ensemble de votre base clients. Cas d’usage : créer des séquences d’onboarding automatisées qui guident chaque nouveau client à travers la configuration initiale et les premières actions clés.

Présentation des fonctionnalités du produit Chaque lancement de fonctionnalité nécessite de la pédagogie auprès des clients. Des vidéos tutoriels qui expliquent les nouvelles capacités, démontrent les workflows et stimulent l’adoption — livrées en même temps que la fonctionnalité, et non des mois plus tard. Cas d’usage : générer des vidéos d’annonce de fonctionnalités pour chaque version, intégrées directement dans les notes de version et dans les messages in-app.

Contenu du centre d’aide La vidéo répond aux questions que le texte a du mal à expliquer. Transformez vos articles d’aide les plus consultés en tutoriels visuels qui réduisent la confusion et le volume de demandes au support. Cas d’usage : convertir les 20 principaux motifs de tickets d’assistance en tutoriels vidéo, afin de réduire le volume de tickets liés à ces problèmes.

Support client global Vos clients parlent des dizaines de langues. Vos contenus d’assistance devraient en faire autant. Localisez l’ensemble de votre base de connaissances pour vos clients internationaux, sans production distincte pour chaque marché. Cas d’usage : traduire l’intégralité de la bibliothèque d’onboarding en 10 langues, afin de servir des segments de clientèle internationaux sans recruter de personnel CS supplémentaire. Approche validée : AI Smart Ventures a formé plus de 10 000 personnes dans plus de 170 langues grâce à des contenus vidéo évolutifs.

Points de contact client personnalisés Un accompagnement personnalisé à grande échelle. Des messages vidéo personnalisés pour les renouvellements, les QBR, les recommandations de fonctionnalités et les points de contact, sans avoir à enregistrer une vidéo distincte pour chaque client. Cas d’usage : générer des vidéos de relance de renouvellement personnalisées, adaptées aux données d’utilisation et aux indicateurs de réussite propres à chaque client. Résultat vérifié : Videoimagem a obtenu une augmentation de l’engagement par 3 grâce à la vidéo personnalisée, en produisant plus de 50 000 vidéos personnalisées pour des clients grands comptes.