Remplacez les PDF obsolètes et les équipes de tournage coûteuses par une vidéo alimentée par l’IA qui standardise la conformité dans chaque service, site et langue — en quelques minutes, pas en quelques mois.
Le problème de la formation à la conformité
Vos obligations en matière de conformité ne ralentissent jamais. Les mises à jour HIPAA, les protocoles de sécurité, les politiques RH… tout change en permanence. Mais créer des formations vidéo à la hauteur ? Cela implique de coordonner des équipes de tournage, de réserver des experts métiers qui n’ont jamais de disponibilité, et d’attendre des mois pour un contenu déjà obsolète au moment de son lancement. Pendant ce temps, vos équipes sont réparties sur plusieurs sites, langues et fuseaux horaires, et chacune a besoin du même message cohérent. Les PDF statiques ne sont pas lus. Les sessions en direct ne passent pas à l’échelle. Et chaque lacune dans la formation est une brèche dans votre protection.
La solution HeyGen
HeyGen transforme votre documentation de conformité en formations vidéo engageantes que vos équipes regardent réellement. Importez vos documents de politique, choisissez un avatar IA et générez en quelques minutes — et non en quelques mois — des vidéos de formation professionnelles. Une réglementation change ? Régénérez la vidéo en quelques heures. Vous la voulez en espagnol, en mandarin et en allemand ? Un clic suffit. Votre message de conformité reste cohérent dans chaque site, chaque langue et pour chaque collaborateur. Et avec export SCORM, il s’intègre directement à votre LMS existant.
Tout ce dont les équipes conformité ont besoin pour se former à grande échelle
Conversion de politique en vidéo
Transformez vos documents de conformité existants — SOP, PDF de politiques, présentations PowerPoint — en modules de formation animés par avatar. Aucun script à rédiger depuis zéro. Aucun expert métier à planifier. Importez votre contenu et laissez l’IA se charger de la production.
• Convertissez automatiquement les documents de politique en scripts vidéo
• Générer des formations à partir de présentations existantes
• Mettre à jour le contenu sans refaire de tournage
Conformité multilingue
Une seule vidéo de formation, plus de 175 langues. Traduction vidéo par IA avec clonage de voix et synchronisation labiale pour que votre formation HIPAA sonne comme native sur chaque marché — et non comme un film étranger doublé. Message cohérent, diffusion locale.
• Le clonage de voix préserve l’authenticité du présentateur
• La synchronisation labiale fait correspondre les mouvements de la bouche à l’audio traduit
• Déployez auprès d’une main-d’œuvre mondiale à partir d’une seule vidéo source
Intégration LMS
Exportez directement les modules de conformité vers votre système de gestion de l’apprentissage. Les packages conformes à SCORM fonctionnent avec Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors et bien d’autres. Suivez les validations, les scores et les attestations comme pour n’importe quel autre cours.
• Export SCORM 1.2 et 2004
• Prise en charge du téléversement direct vers le LMS
• Prêt pour le suivi des complétions
Jumeaux numériques pour PME
Vos experts en conformité ne peuvent pas être partout. Dupliquez vos experts métier une fois, puis déployez leur expertise dans chaque module de formation. Voix cohérente, diffusion homogène, plus aucun conflit de planning.
• Créez des jumeaux numériques à partir d’un court enregistrement vidéo
• Réutilisez des avatars d’experts dans un nombre illimité de modules
• Mettre à jour les scripts sans devoir réenregistrer
Contrôle de la marque et de la conformité réglementaire
Figez vos messages, logos et terminologie approuvés avec Brand Kit. Le Brand Glossary garantit que des termes comme « HIPAA » et le nom de votre entreprise sont toujours prononcés correctement. Aucune interprétation hasardeuse. Aucune formation hors marque.
• Garantissez une image de marque cohérente sur toutes les vidéos
• Le glossaire contrôle la prononciation des termes techniques
• Bibliothèque d’avatars approuvés pour votre organisation
Cycle de mise à jour rapide
Les réglementations évoluent. Vos formations doivent évoluer aussi. Lorsque l’OSHA met à jour ses directives ou que votre équipe conformité révise ses procédures, régénérez vos vidéos en quelques heures, et non en plusieurs semaines pour organiser un nouveau tournage. Restez à jour sans les lourdeurs de production.
- Les modifications de script sont déployées en quelques minutes
- Aucune nouvelle prise de vue requise pour les mises à jour
- Gestion des versions pour les audits de conformité
D’un document de politique à une vidéo de formation en 3 étapes
Téléchargez votre contenu de conformité
Commencez avec ce que vous avez : PDF de politiques, présentations ou procédures écrites. Le générateur de scripts IA de HeyGen transforme votre documentation en scripts prêts pour la vidéo, ou collez simplement les vôtres.
Sélectionner l’avatar et la voix
Choisissez parmi plus de 200 avatars IA variés ou créez un jumeau numérique de votre responsable conformité. Sélectionnez une voix qui correspond au ton de votre marque, ou clonez la voix de votre expert métier pour plus d’authenticité.
Générer et déployer
Cliquez sur Générer. En quelques minutes, vous obtenez une vidéo de formation conformité professionnelle. Exportez-la vers votre LMS avec un package SCORM, ou téléchargez-la pour une diffusion interne. Besoin de traductions ? Générez plus de 175 langues à partir de la même source.
Conçu pour chaque fonction de conformité
Conformité HIPAA et conformité dans le secteur de la santé
Créez une formation sur la confidentialité des patients qui respecte les exigences réglementaires. Vidéos de formation pour les professionnels de santé garantissent que chaque membre du personnel — de l’accueil aux équipes cliniques — reçoit une formation HIPAA cohérente dans la langue de son choix.
Cas d’usage : remplacez les longues sessions HIPAA en présentiel par des modules vidéo concis, en auto-formation, pour les employés internes.
Formation à la sécurité au travail
Exigences de l’OSHA, communication des dangers, protocoles d’EPI : une formation à la sécurité que les travailleurs regardent vraiment. Des démonstrations visuelles avec narration par avatar surpassent les manuels trop textuels en termes de mémorisation et de taux de complétion.
Cas d’usage : diffuser des vidéos sur la sécurité en laboratoire dans l’ensemble des sites à travers le monde, avec un message cohérent dans chaque région.
Ressources humaines et conformité en milieu de travail
Prévention du harcèlement sexuel, code de conduite, politiques de lutte contre la discrimination. Sujets sensibles traités de manière professionnelle et cohérente. Mettez à jour chaque année sans avoir à retourner de nouvelles vidéos.
Cas d’usage : produire rapidement des vidéos de conseils en droit du travail couvrant les bonnes et mauvaises pratiques en matière de conformité.
Conformité financière et réglementaire
Conformité SOX, lutte contre le blanchiment d’argent, politiques de délit d’initié. Les secteurs réglementés doivent disposer de preuves que la formation a bien eu lieu : la vidéo associée au suivi via un LMS les fournit.
Conformité en matière de fabrication et de qualité
Procédures ISO, exigences BPF, protocoles de contrôle qualité. Vidéos de formation qui montrent les bonnes procédures réduisent les erreurs et les constats d’audit.
Exemple : le groupe Würth a réduit ses coûts de traduction de 80 % tout en produisant une présentation de conformité de 65 minutes en 8 langues en 4 jours.
Programmes de conformité globaux
Une formation conformité multinationale sans les coûts de production multinationaux. La même formation, dans chaque langue, à partir d’une seule vidéo source. Une cohérence que les auditeurs apprécient.
Le produit qui connaît la plus forte croissance sur G2, et ce n’est pas un hasard
De la formation à l’échelle mondiale aux publicités vidéo, HeyGen permet à chacun (oui, vous aussi) de créer des contenus vidéo de haute qualité et facilement évolutifs pour tous les besoins. Voici quelques-uns des avantages que nos clients apprécient le plus :
Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre font passer à l’échelle la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme d’image vers vidéo la plus innovante du marché.
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.
Qu’est-ce qu’un logiciel de formation vidéo à la conformité ?
Les logiciels de formation à la conformité basés sur la vidéo aident les organisations à créer, gérer et diffuser des contenus de formation vidéo répondant aux exigences réglementaires et aux politiques internes. HeyGen utilise des avatars IA et la synthèse vocale pour générer des vidéos de formation professionnelles à partir de scripts ou de documents, sans caméras, studios ni équipes de production. Le résultat est une formation à la conformité homogène et évolutive, qui peut être mise à jour rapidement lorsque la réglementation change.
Comment puis-je créer des vidéos de formation conformes à la norme HIPAA ?
Téléchargez la documentation de votre politique HIPAA ou collez votre script de formation dans HeyGen. Sélectionnez un avatar IA pour servir de présentateur à l’écran, choisissez une voix professionnelle et générez votre vidéo. Pour les organisations de santé qui desservent des populations diverses, utilisez la traduction vidéo pour créer des versions en espagnol, mandarin, vietnamien et dans d’autres langues parlées par vos équipes. Exportez avec un emballage SCORM pour le suivi des validations dans votre LMS.
Puis-je mettre à jour les vidéos de formation à la conformité lorsque la réglementation change ?
Oui — c’est l’un des principaux atouts de HeyGen pour les équipes de conformité. Lorsque les politiques changent, il vous suffit de mettre à jour votre script et de régénérer la vidéo. Il n’est plus nécessaire de reprogrammer un tournage, de réserver des studios ou de coordonner la disponibilité des experts métier. La plupart des mises à jour de script génèrent de nouvelles vidéos en moins de 30 minutes, ce qui permet à vos formations de rester alignées sur les exigences réglementaires.
HeyGen s’intègre-t-il à notre LMS ?
HeyGen exporte des packages SCORM 1.2 et SCORM 2004 compatibles avec les principaux systèmes de gestion de l’apprentissage, notamment Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo et Absorb. Chargez votre package exporté directement dans votre LMS pour suivre les validations, les scores et les attestations de conformité.
Comment fonctionne la formation à la conformité multilingue ?
Créez votre vidéo de formation à la conformité une seule fois dans votre langue principale. Utilisez ensuite la fonctionnalité de traduction de HeyGen pour générer des versions dans n’importe laquelle des plus de 175 langues prises en charge. La traduction inclut le clonage de voix (pour que votre présentateur ait un rendu naturel dans chaque langue) et la synchronisation labiale (pour que les mouvements de la bouche correspondent à l’audio traduit). Votre version espagnole sonne comme un espagnol natif, et non comme un doublage de l’anglais.
Mes contenus de conformité sont-ils sécurisés ?
HeyGen est certifié SOC 2 Type II et conforme au RGPD. Votre contenu est chiffré en transit et au repos. Pour les équipes de conformité des grandes entreprises qui gèrent des documents de politique sensibles, HeyGen propose des espaces de travail dédiés avec intégration SSO et gestion centralisée des utilisateurs. Nous n’entraînons pas nos modèles d’IA sur votre contenu.
Quels types de formations de conformité puis-je créer ?
HeyGen prend en charge tous les cas d’usage de formation à la conformité, notamment : HIPAA et la confidentialité des données de santé, OSHA et la sécurité au travail, la conformité RH (prévention du harcèlement, code de conduite), les réglementations financières (SOX, LBC/FT, délit d’initié), les normes de fabrication (ISO, BPF), la protection des données (RGPD, CCPA) et les certifications spécifiques à chaque secteur. Si vous pouvez écrire un script pour cela, HeyGen peut produire la vidéo.
Quelle peut être la durée des vidéos de formation à la conformité ?
HeyGen prend en charge des vidéos de différentes durées pour s’adapter à la conception de vos formations. La plupart des modules de conformité fonctionnent bien dans une plage de 3 à 10 minutes pour des approches de microlearning, mais vous pouvez créer des contenus plus longs pour des sujets plus complets. Pour les formations étendues (20 minutes ou plus), envisagez de découper le contenu en chapitres ou en modules afin d’améliorer l’engagement des apprenants et le suivi.
Plusieurs membres de mon équipe conformité peuvent-ils utiliser HeyGen ?
Oui. HeyGen pour les entreprises comprend des espaces de travail d’équipe où les responsables conformité, les concepteurs pédagogiques et les créateurs de contenu peuvent collaborer. Des bibliothèques de ressources partagées permettent à toute votre équipe d’accéder aux avatars approuvés, aux éléments de marque et aux modèles. Les contrôles d’administration vous permettent de gérer les autorisations et de suivre l’utilisation.
Comment HeyGen se compare-t-il à une production vidéo de conformité traditionnelle ?
La production traditionnelle de vidéos de conformité implique de planifier les intervenants, réserver des studios, coordonner les équipes et gérer la post‑production, ce qui représente généralement un délai de 2 à 3 mois pour un coût de 5 000 à plus de 15 000 $ par vidéo finalisée. HeyGen génère des vidéos de qualité équivalente en quelques minutes à quelques heures, avec un nombre illimité de révisions sans coût supplémentaire. Lorsque la réglementation évolue, vous mettez simplement à jour et régénérez la vidéo au lieu de la retourner. Le groupe Würth a constaté une réduction de 50 % du temps de production et de 80 % des coûts de traduction. Advantive a réduit de 50 % le temps de création de contenu.
Puis-je créer un jumeau numérique de notre responsable conformité ?
Oui. La fonctionnalité de clonage IA de HeyGen crée un double numérique à partir d’un court enregistrement vidéo. Votre responsable conformité enregistre une seule fois, puis son avatar peut animer un nombre illimité de modules de formation sans contrainte de planning supplémentaire. Lorsqu’il quitte l’organisation, vous pouvez retirer l’avatar et en créer un nouveau, sans laisser de contenus de formation orphelins.
Quels formats et résolutions vidéo sont pris en charge ?
HeyGen exporte au format MP4 avec une résolution pouvant aller jusqu’à la 4K. Pour les formations de conformité, la plupart des organisations utilisent le 1080p (Full HD), qui offre un bon équilibre entre qualité et taille de fichier pour une diffusion via un LMS. Vous pouvez également exporter en 720p pour les environnements à bande passante limitée ou pour une diffusion pensée d’abord pour le mobile.
Commencez dès aujourd’hui à créer des vidéos de formation à la conformité
Ne perdez plus des mois avec des contenus obsolètes. Générez en quelques minutes des formations conformité professionnelles, traduisez-les instantanément dans n’importe quelle langue et mettez-les à jour dès que la réglementation évolue, sans avoir à retourner vos vidéos. Rejoignez les équipes conformité des entreprises du Fortune 500 qui ont réduit de moitié leurs délais de production.
