Création publicitaire, localisation, campagnes personnalisées, contenus UGC : livrez plus de vidéos à plus de clients, dans plus de langues, sans recruter davantage de monteurs. Transformez la production vidéo d’un goulot d’étranglement en centre de profit.
Le problème de scalabilité des agences
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme de conversion de texte en vidéo par IA la plus innovante.
Votre calendrier de contenu est impitoyable. Les lancements de produits ont besoin de vidéos. Les réseaux sociaux exigent du contenu au quotidien. Les campagnes nécessitent des créations localisées pour chaque marché. Mais la production vidéo traditionnelle implique de réserver des studios, de coordonner les talents, d’attendre des semaines pour le montage — et de faire exploser votre budget pour un seul tournage. Quand le contenu est enfin prêt, le moment est déjà passé. Vos concurrents publient des vidéos tous les jours pendant que vous êtes encore en préproduction. Et demander à la direction de passer devant la caméra ? Bon courage pour gérer ce casse-tête de planning.
La solution HeyGen
HeyGen transforme chaque commercial en votre meilleur performeur. Créez un modèle vidéo unique, puis générez des milliers de versions personnalisées — chacune avec le nom du prospect, son entreprise et ses problématiques spécifiques — sans enregistrer une seule vidéo supplémentaire. Prospection commerciale personnalisée à l’échelle de l’automatisation, avec le niveau d’engagement d’une relation 1:1. Créez des bibliothèques d’aide à la vente qui restent à jour au fur et à mesure que les produits évoluent. Formez les nouveaux commerciaux avec un discours cohérent. Touchez des prospects dans le monde entier dans leur langue. Donnez à toute votre équipe les moyens de vendre comme vos meilleurs éléments.
Tout ce dont les agences ont besoin pour développer le travail avec leurs clients
Production de contenu rapide
Arrêtez d’échanger des heures contre des vidéos. Générez en quelques minutes du contenu professionnel pour vos clients : créations publicitaires, vidéos explicatives, contenus pour les réseaux sociaux, vidéos produits. Votre équipe se concentre sur la stratégie et la relation client pendant que HeyGen gère le volume de production.
• Générez des vidéos en quelques minutes, pas en plusieurs jours
• Gérer davantage de clients par membre de l’équipe
• Augmentez la production sans augmenter les effectifs
Flux de travail multi-clients
Gérez plusieurs marques depuis une seule plateforme. Chaque client dispose de son propre Brand Kit avec des couleurs, des polices, des logos et des avatars approuvés. Passez d’un projet client à l’autre sans mélanger les ressources ni risquer de confusion entre les marques.
• Kits de marque distincts pour chaque client
• Gestion de projet organisée
• Séparation claire des ressources
Tests créatifs à grande échelle
Les clients veulent des variantes. Donnez-leur des variantes. Générez plusieurs versions de créations publicitaires pour vos tests A/B — différents accroches, différents avatars, différents messages — sans avoir à produire séparément chaque variante.
• Plusieurs variantes créatives instantanément
• Testez davantage, apprenez plus vite
• Aucune nouvelle prise de vue pour les variantes
Localisation globale
Des clients se développent à l’international ? Localisez leurs contenus en plus de 175 langues grâce au clonage de voix et au lip-sync. Une seule vidéo source devient une campagne mondiale, sans productions séparées pour chaque marché.
• Le clonage de voix préserve la voix de la marque
• La synchronisation labiale correspond aux mouvements du visage
• Une seule production, des marchés illimités
Contenu de type UGC
Un contenu à l’apparence authentique, sans les tracas liés aux influenceurs. Créez des vidéos au style UGC qui performent sur les réseaux sociaux — formats témoignages, réactions produits, contenus face caméra décontractés — en volume et dans les délais.
• Large choix d’avatars
• Livraison authentique et décontractée
• Se développer sans coordination avec les créateurs
Campagnes personnalisées
Transformez une seule vidéo en des milliers de versions personnalisées pour les campagnes de vos clients. Des variables dynamiques insèrent les noms, les entreprises et des détails sur mesure. Une vidéo personnalisée qui stimule l’engagement à l’échelle dont vos clients ont besoin.
• Personnalisation dynamique
• Génération par lots
• Résultat prêt pour les campagnes
Du brief client au contenu livré en 3 étapes
Configurer le client
Créez une charte graphique pour chaque client avec ses éléments validés : couleurs, polices, logos, lignes directrices de ton. Une fois configurée, chaque vidéo respecte automatiquement la cohérence de la marque.
Créer à grande vitesse
Rédigez des scripts ou laissez l’IA les générer à partir des briefs clients. Sélectionnez des avatars qui correspondent à la marque du client. Générez des vidéos en quelques minutes. Besoin de variantes ? Créez plusieurs versions. Besoin de localisation ? Traduisez en un clic.
Livrer et facturer
Exportez dans n’importe quel format — 16:9, 9:16, 1:1 — pour n’importe quelle plateforme. Livrez à vos clients plus vite qu’ils ne l’avaient imaginé. Facturez la valeur que vous créez, pas les heures que vous y passez.
Conçu pour tous les modèles d’agence
Agences de marketing digital
Développez vos contenus sociaux, vos créations publicitaires et vos vidéos de campagne sans augmenter la taille de votre équipe. Offrez davantage à chaque client, acceptez-en plus et améliorez vos marges.
Cas d’usage : générez plus de 50 vidéos sociales par mois et par client, au lieu des 5 à 10 que vous pouviez produire auparavant.
Résultat vérifié : Vision Creative Labs a aidé ses clients à passer de 1 à 2 vidéos par an à 50 à 60 par jour avec HeyGen.
Agences créatives
Produisez des variantes de concepts, des vidéos de présentation et des contenus de campagne à la vitesse de l’idéation. Testez davantage de pistes créatives sans que les contraintes de production ne limitent l’exploration.
Cas d’usage : générer 20 variantes créatives pour validation client dans le temps qu’il fallait auparavant pour en produire 2.
Agences de localisation
Transformez la localisation d’un centre de coûts en centre de profits. Traduisez le contenu vidéo de vos clients en plus de 175 langues avec clonage de voix et synchronisation labiale, plus rapidement et à moindre coût que le doublage traditionnel.
Cas d’usage : localisez les campagnes de vos clients en 15 langues en quelques heures plutôt qu’en plusieurs semaines.
Résultat vérifié : Attention Grabbing Media a réduit sa production de 3 jours à quelques heures tout en s’étendant à plus de 10 nouvelles langues.
Sociétés de production vidéo
Ajoutez une offre de production basée sur l’IA à votre gamme de services. Proposez à vos clients des délais d’exécution plus rapides, davantage de variantes et une localisation à l’échelle mondiale, en complément de vos capacités de production traditionnelles.
Cas d’usage : proposer des offres de « contenu rapide » pour les réseaux sociaux et le digital, en complément de la production traditionnelle haut de gamme.
Agences de marketing à la performance
Les tests créatifs nécessitent un volume important de créations. Générez des variantes de publicités à grande échelle afin de pouvoir tester davantage, apprendre plus vite et optimiser les campagnes de vos clients à partir des données issues des performances réelles.
Cas d’usage : produire 100 variantes de publicités pour des tests créatifs sur différentes plateformes, audiences et messages.
Résultat vérifié : Videoimagem a produit plus de 50 000 vidéos personnalisées pour AB InBev, avec une augmentation de l’engagement par 3.
Agences de personnalisation
Diffusez des campagnes vidéo personnalisées à grande échelle. Personnalisation dynamique avec noms, entreprises et détails sur mesure — des milliers de vidéos uniques à partir de modèles uniques.
Cas d’usage : générer des campagnes vidéo personnalisées pour les programmes ABM des clients, avec des milliers de cibles.
Le produit qui connaît la plus forte croissance sur G2, et ce n’est pas un hasard
De la formation à l’échelle mondiale aux publicités vidéo, HeyGen permet à tout le monde (oui, vous aussi) de créer des contenus vidéo de haute qualité et facilement évolutifs pour tous les besoins. Voici quelques-uns des avantages que nos clients apprécient le plus :
Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme d’image vers vidéo la plus innovante du marché.
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses
Comment les agences utilisent-elles HeyGen pour faire évoluer leur production vidéo ?
Les agences utilisent HeyGen pour multiplier leur capacité de production sans recruter. Au lieu d’échanger des heures de travail contre des vidéos, les équipes génèrent du contenu en quelques minutes : créations publicitaires, vidéos pour les réseaux sociaux, localisation, campagnes personnalisées. Vision Creative Labs est passée de 1 à 2 vidéos livrées par client et par an à 50 à 60 par jour. L’économie de la production vidéo en agence change fondamentalement lorsque le temps de production passe de plusieurs jours à quelques minutes.
Puis-je gérer plusieurs marques clientes dans HeyGen ?
Oui. HeyGen pour les entreprises prend en charge plusieurs kits de marque, chacun avec ses propres ressources approuvées : couleurs, polices, logos et sélections d’avatars. Basculez entre les projets clients sans mélanger les ressources. Le contenu de chaque client respecte automatiquement ses normes de marque, ce qui réduit le temps de contrôle qualité et élimine les risques de confusion entre les marques.
Comment HeyGen aide-t-il les clients à effectuer des tests créatifs ?
Générez instantanément de multiples variantes créatives. Différents accroches, différents avatars, différents messages, différents formats — sans avoir à produire séparément chaque version. Les agences indiquent tester 10 à 20 fois plus de concepts créatifs qu’avec une production traditionnelle, ce qui se traduit par des campagnes plus performantes et une optimisation davantage fondée sur les données.
Puis-je localiser le contenu client dans plusieurs langues ?
Oui — c’est un cas d’usage majeur pour les agences. Créez le contenu dans la langue principale, puis utilisez la fonction de traduction de HeyGen pour générer des versions dans n’importe laquelle des plus de 175 langues prises en charge. La traduction inclut le clonage de voix et la synchronisation labiale. Attention Grabbing Media s’est développée sur plus de 10 nouveaux marchés linguistiques tout en réduisant le temps de production de 3 jours à quelques heures.
Comment puis-je créer du contenu de type UGC pour des clients ?
Oui. Au-delà de la prospection, HeyGen alimente des bibliothèques complètes de contenus pour l’activation commerciale. Créez des démonstrations produit, des vidéos de positionnement face à la concurrence, des guides de traitement des objections et des résumés de témoignages clients. Lorsque les produits ou les messages évoluent, mettez simplement à jour le script et régénérez la vidéo : votre bibliothèque reste à jour sans nouveau tournage. Les équipes constatent des mises à jour de contenu nettement plus rapides qu’avec une production vidéo traditionnelle.
Puis-je proposer des campagnes vidéo personnalisées à mes clients ?
Oui. HeyGen prend en charge la personnalisation dynamique avec des champs variables pour les noms, les entreprises et des détails personnalisés. Créez un seul modèle et générez des milliers de versions personnalisées pour des campagnes ABM clients, des programmes de mailing direct ou de prospection commerciale. Videoimagem a produit plus de 50 000 vidéos personnalisées pour AB InBev, atteignant une augmentation de l’engagement par 3.
Comment fonctionnent les tarifs et les marges pour une utilisation en agence ?
Le modèle basé sur des crédits de HeyGen vous permet de produire plus de contenu pour un coût inférieur à celui des productions traditionnelles. La plupart des agences facturent leurs clients en fonction de la valeur livrée (vidéos produites, campagnes lancées, résultats obtenus) plutôt que du temps passé. L’écart entre vos coûts HeyGen et la facturation au client devient votre marge bénéficiaire. Les agences constatent une amélioration significative de leur rentabilité par rapport aux modèles de production traditionnels.
À quelle vitesse puis-je livrer le contenu à mes clients ?
La plupart des vidéos sont générées en quelques minutes. Attention Grabbing Media a indiqué être passée de cycles de production de 3 jours à seulement quelques heures. Le passage de délais traditionnels (plusieurs semaines) à une livraison le jour même transforme la relation avec vos clients : vous devenez l’agence qui livre, pas celle qui demande des prolongations.
Mon équipe entière peut-elle accéder à HeyGen ?
Oui. HeyGen fournit un suivi des vues et des analyses d’engagement pour que vous sachiez quels prospects ont regardé vos vidéos, pendant combien de temps et à quel moment. Utilisez ces données d’intention pour prioriser vos relances : les prospects qui regardent votre vidéo en entier sont probablement plus intéressés que ceux qui ne l’ouvrent pas. L’intégration avec votre CRM permet de garder ces données reliées à vos fiches d’opportunités.
Quels types de contenus clients puis-je créer ?
HeyGen prend en charge pratiquement tous les formats vidéo produits par les agences : créations publicitaires, contenus pour les réseaux sociaux, vidéos produits, vidéos explicatives, témoignages, contenus de type UGC, campagnes personnalisées, versions localisées, vidéos de formation, et bien plus encore. Si vos clients ont besoin de contenu vidéo, HeyGen peut en produire plus rapidement que les méthodes traditionnelles.
Comment cela se compare-t-il à une production vidéo traditionnelle ?
La production traditionnelle nécessite l’écriture de scripts, le storyboard, les talents, le matériel, le tournage et le montage — plusieurs jours à plusieurs semaines par projet. HeyGen produit une qualité comparable en quelques minutes. Pour une agence, cela signifie gérer un volume 10 à 50 fois supérieur avec la même équipe, prendre en charge davantage de clients et améliorer ses marges. Les agences qui gagnent aujourd’hui sont celles qui ont compris comment passer à l’échelle. HeyGen est la façon dont elles y parviennent.
Le contenu des clients est-il sécurisé ?
HeyGen est certifié SOC 2 Type II et conforme au RGPD. Votre contenu est chiffré en transit et au repos. Pour les équipes commerciales qui gèrent des informations sensibles sur les transactions ou des documents stratégiques, HeyGen propose des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, notamment l’intégration SSO et la gestion centralisée des accès. Nous n’entraînons pas nos modèles d’IA sur votre contenu.
Commencez à développer dès aujourd’hui la production vidéo pour vos clients
Cessez de choisir entre qualité et volume. Générez en quelques minutes des contenus professionnels pour vos clients, localisez-les instantanément pour les marchés internationaux et livrez davantage de vidéos à davantage de clients sans épuiser votre équipe. Rejoignez des agences comme Ogilvy, Publicis et Vision Creative Labs qui ont transformé leur capacité de production.
