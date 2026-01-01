Application Seedance 2.0 de génération de vidéos IA
Le modèle vidéo IA le plus cinématographique au monde fonctionne désormais dans HeyGen. Générez des plans de coupe cinématographiques à partir d’un simple prompt, placez-vous dans des séquences Seedance ou passez d’une seule idée à une vidéo finalisée complète. Trois outils, une plateforme, aucune équipe nécessaire.
Fonctionnalités de Seedance 2.0 sur HeyGen
Vidéo cinématographique multimodale à partir d’une seule barre de saisie
Ouvrez le générateur de vidéos IA, sélectionnez le modèle Seedance 2 et saisissez la description de votre scène. Ajoutez des images de référence, choisissez un personnage, importez l’audio et définissez le format d’image ainsi que la durée, le tout depuis une seule barre de commande. Choisissez un préréglage comme Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move ou Multi-Character Scene pour démarrer instantanément.
Texte en vidéo avec contrôle cinématographique de la caméra
Décrivez n’importe quelle scène et Seedance 2.0 génère des séquences avec un mouvement physiquement réaliste, un éclairage crédible et une profondeur de champ de qualité professionnelle grâce à l’outil texte vers vidéo. Le modèle interprète les indications de caméra à partir de votre prompt, de sorte que les travellings, plans grue, séquences FPV et gros plans répondent à votre langage naturel. Vos plans de coupe ont l’air réalisés, pas générés.
Image de référence et entrée vidéo
Téléchargez une photo de produit, un élément de marque ou un clip existant, puis passez en mode Ref to Video. Seedance 2.0 génère des séquences cinématographiques à partir de votre référence en utilisant le flux de travail image to video, préservant l’étalonnage des couleurs, la composition et l’identité visuelle tout en ajoutant des mouvements de caméra dynamiques et des déplacements physiquement réalistes qui donnent vie à votre contenu statique.
Clonage vocal natif et synchronisation labiale multilingue
Les séquences Seedance 2.0 sur HeyGen sont livrées avec une intégration audio complète. Superposez une narration grâce au clonage de voix IA dans plus de 175 langues avec une synchronisation labiale image par image qui aligne chaque mot sur les mouvements à l’écran. Les autres plateformes qui diffusent Seedance produisent des clips bruts et muets. HeyGen fournit des vidéos localisées complètes.
Visages humains vérifiés dans les séquences Seedance
Seedance 2.0 n’autorise pas les visages humains réels sur son API publique. L’infrastructure de consentement propriétaire et de vérification d’identité de HeyGen change la donne. Clone IA de vous-même en quelques minutes, et votre apparence vérifiée apparaît dans les séquences cinématographiques de Seedance via Avatar IV avec une identité, des vêtements et une cohérence visuelle verrouillés sur chaque plan. Aucune autre plateforme ne peut offrir cela.
Cas d’utilisation
Vidéos de marque et de campagne
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Contenus sociaux et publicités au format UGC
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Démonstrations et présentations de produits
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Scènes cinématographiques avec plusieurs personnages
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Formation et éducation
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Leadership éclairée et marque personnelle
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Comment ça marche
Seedance 2.0 est intégré à trois outils au sein de HeyGen. Chacun est conçu pour un flux de travail différent. Utilisez-en un seul ou combinez les trois.
Ouvrez le générateur de vidéos IA
Lancez le générateur de vidéos IA dans HeyGen. Seedance 2 est sélectionné par défaut, avec le mode Ref to Video disponible pour la génération basée sur une vidéo de référence.
Écrivez votre prompt ou choisissez un modèle prédéfini
Saisissez la description de votre scène ou sélectionnez Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move ou Multi-Character Scene. Définissez une durée allant jusqu’à 10 secondes et choisissez le format 16:9 ou tout autre ratio.
Joignez des références et générez
Ajoutez des images de référence, sélectionnez un personnage, choisissez une langue ou joignez un fichier audio depuis la barre de saisie. Lancez la génération et Seedance 2.0 produit des séquences cinématographiques en un seul passage.
Relisez, modifiez et publiez
Prévisualisez votre création dans Récentes créations. Téléchargez-la en MP4, envoyez-la dans Avatar Shots ou Video Agent pour des modifications supplémentaires, ou publiez-la directement sur n’importe quelle plateforme.
Foire aux questions
Qu’est-ce que Seedance 2.0 et pourquoi se trouve-t-il dans HeyGen ?
Seedance 2.0 est un modèle cinématographique de génération de vidéos par IA, reconnu pour la précision physique de ses mouvements, son entrée multimodale et la cohérence de ses personnages. HeyGen l’a intégré dans trois outils afin que vous puissiez aller au‑delà de la simple génération de clips bruts et créer des vidéos complètes avec visages vérifiés, voix off, sortie multilingue et un contrôle éditorial que les plateformes Seedance autonomes ne peuvent pas offrir.
Qu’est-ce que je peux créer avec Seedance 2.0 sur HeyGen que je ne peux pas faire ailleurs ?
Les plateformes Seedance autonomes génèrent des clips silencieux de 15 secondes sans visages humains réels. HeyGen ajoute une identité vérifiée grâce au générateur d’avatar IA, un montage vidéo complet via Video Agent, une voix off dans plus de 175 langues, la synchronisation labiale et des séquences cinématographiques jusqu’à trois minutes. Cette intégration transforme un modèle brut en un véritable flux de production vidéo.
Comment puis-je générer des plans de coupe cinématographiques avec Seedance 2.0 ?
Ouvrez le Générateur de vidéos IA, sélectionnez Seedance 2, puis saisissez la description de votre scène ou importez une image de référence en mode Ref to Video. Choisissez un préréglage, définissez la durée et le format d’image, et le modèle génère des séquences cinématographiques avec un éclairage réaliste et un comportement de caméra naturel. Utilisez le générateur de script vidéo si vous avez besoin d’aide pour rédiger votre prompt.
Puis-je mettre mon propre visage dans les séquences Seedance 2.0 ?
L’API publique de Seedance 2.0 bloque les visages humains réels. HeyGen est la seule plateforme où des visages vérifiés apparaissent dans les séquences Seedance, grâce au consentement direct des personnes et à la vérification de leur identité. Clonez-vous une fois et votre image restera protégée dans chaque scène cinématographique que vous générez.
Quels sont les préréglages dans le Générateur de vidéos IA ?
La barre de prompt comprend quatre préréglages Seedance 2.0 : Multi-Scene Cut pour les séquences multi‑plans, UGC-Style Ad pour les contenus pensés d’abord pour les réseaux sociaux, Dynamic Camera Move pour un langage de caméra cinématographique, et Multi-Character Scene pour placer plusieurs personnes dans un même plan. Chaque préréglage configure le modèle pour un flux de travail créatif spécifique.
Puis-je traduire les vidéos Seedance 2.0 dans d’autres langues ?
Chaque vidéo Seedance 2.0 sur HeyGen prend en charge une traduction complète grâce au traducteur vidéo IA avec doublage IA dans plus de 175 langues. Votre voix off est clonée dans chaque langue cible avec une synchronisation labiale précise image par image, ce qui transforme une seule vidéo en un atout mondial sans réenregistrement.
La qualité des vidéos est-elle suffisante pour la publicité payante et la diffusion télévisée ?
Seedance 2.0 produit des séquences cinématographiques classées n°1 pour leur réalisme sur G2, avec un mouvement fidèle à la physique et une identité visuelle cohérente. Affinez n’importe quelle scène avec l’éditeur vidéo IA et exportez dans des formats prêts pour la diffusion, les publicités sur les réseaux sociaux ou l’intégration sur le web.
Les équipes de production constatent-elles des résultats mesurables ?
Vision Creative Labs est passé de 1 à 2 vidéos par an à 50 à 60 par jour grâce à HeyGen. L’ajout de séquences Seedance 2.0 apporte une qualité cinématographique à ce volume, sans effectifs supplémentaires, ni réservations de studio, ni contraintes logistiques de production.
Combien coûte Seedance 2.0 sur HeyGen ?
HeyGen propose une formule gratuite qui inclut l’accès à Seedance 2.0 dans les trois outils. Testez Avatar Shots, Video Agent et le Générateur de vidéos IA avant de vous engager. Les offres payantes commencent à 24 $/mois pour les créateurs, avec des tarifs entreprise personnalisés pour les équipes à grande échelle.
Qu’est-ce que le mode Ref to Video et quand dois-je l’utiliser ?
Le mode Référence vidéo vous permet de télécharger des séquences ou des clips existants comme entrée de référence, en complément de votre prompt textuel. Seedance 2.0 analyse le mouvement, le style et le rythme de votre référence, puis génère de nouvelles séquences cinématographiques qui s’y conforment. Utilisez-le lorsque vous souhaitez reproduire un mouvement de caméra, harmoniser un style visuel existant ou prolonger une scène que vous avez déjà tournée.
Commencez à créer avec HeyGen
Générez des vidéos IA cinématographiques avec Seedance 2.0. B-roll, plans d’avatar et vidéos complètes à partir d’une seule invite. Aucune équipe nécessaire.