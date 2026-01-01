Seedance 2.0 est un modèle cinématographique de génération de vidéos par IA, reconnu pour la précision physique de ses mouvements, son entrée multimodale et la cohérence de ses personnages. HeyGen l’a intégré dans trois outils afin que vous puissiez aller au‑delà de la simple génération de clips bruts et créer des vidéos complètes avec visages vérifiés, voix off, sortie multilingue et un contrôle éditorial que les plateformes Seedance autonomes ne peuvent pas offrir.