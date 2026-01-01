Deux moteurs répondent à des besoins différents. Standard offre un agrandissement rapide et propre pour les flux de travail à gros volume où la vitesse est essentielle. Precise utilise un modèle basé sur la diffusion qui reconstruit les détails fins, la texture naturelle du visage, le texte lisible, ainsi que des tissus et feuillages réalistes au niveau du pixel. Precise produit le rendu le plus fidèle pour les livrables finaux, les projets clients et les contenus destinés aux grands écrans. Basculez entre les moteurs sur n’importe quel projet sans avoir à téléverser de nouveau. Associez votre sortie upscalée à n’importe quel générateur de vidéo IA et le rendu final reste impeccable, quelle que soit la distance de visionnage.