Améliorez vos vidéos avec l’IA pour une netteté 4K époustouflante
Améliorez n’importe quelle vidéo en 4K grâce à une IA de diffusion intégrée directement dans les applications HeyGen. Choisissez entre les moteurs Standard et Précis, exportez en 1080p ou 4K, ajustez la fréquence d’images jusqu’à 120 fps et importez des fichiers MP4, MOV ou WEBM. Chaque conversion coûte 10 crédits premium.
Fonctionnalités de l’upscaler vidéo IA
Moteurs de suréchantillonnage Standard et Précis
Deux moteurs répondent à des besoins différents. Standard offre un agrandissement rapide et propre pour les flux de travail à gros volume où la vitesse est essentielle. Precise utilise un modèle basé sur la diffusion qui reconstruit les détails fins, la texture naturelle du visage, le texte lisible, ainsi que des tissus et feuillages réalistes au niveau du pixel. Precise produit le rendu le plus fidèle pour les livrables finaux, les projets clients et les contenus destinés aux grands écrans. Basculez entre les moteurs sur n’importe quel projet sans avoir à téléverser de nouveau. Associez votre sortie upscalée à n’importe quel générateur de vidéo IA et le rendu final reste impeccable, quelle que soit la distance de visionnage.
Résolution de sortie 1080p et 4K
Sélectionnez votre résolution cible avant le traitement. Le modèle d’IA accepte des séquences à toute résolution de départ à partir de 360p et les met à l’échelle en 1080p ou en 4K. Le moteur Précis ajuste l’intensité de reconstruction en fonction de la qualité d’entrée, en appliquant une génération de détails plus poussée aux sources basse résolution et un affinage plus léger aux séquences déjà proches de la résolution cible. Les fichiers de sortie sont prêts à être publiés, intégrés ou archivés, sans étape d’encodage supplémentaire. Utilisez-le après un rendu text to video pour porter le contenu généré par IA à une résolution de qualité broadcast.
Contrôle de la fréquence d’images jusqu’à 120 ips
Définissez la fréquence d’images de sortie sur Original, 30, 60, 90 ou 120 fps. L’interpolation de trames par IA génère des images intermédiaires fluides et naturelles, transformant des séquences saccadées en vidéos homogènes, rendant les scènes d’action nettes et donnant aux ralentis un aspect cinématographique. Des fréquences d’images plus élevées, associées à une résolution 4K, produisent un rendu haut de gamme sur les moniteurs, projecteurs et grands écrans. Appliquez l’augmentation de fréquence d’images pour lisser les éditeurs vidéo IA ou offrir aux clips générés par IA une lecture parfaitement fluide.
Réduction du bruit et suppression des artefacts intégrées
Le moteur Precise réduit le bruit, supprime l’aliasing et accentue les détails en une seule passe de suréchantillonnage. Le grain, le bruit de chrominance, le banding de compression, les contours irréguliers et les artefacts en escalier sont corrigés image par image, sans étape de traitement séparée. Le modèle distingue la vraie texture du bruit, pour que la peau reste naturelle, le texte net et les contours propres. Aucun filtre ou plugin supplémentaire n’est nécessaire. Faites ensuite passer le résultat dans un générateur de sous-titres et vos incrustations reposeront sur des images sans artefacts.
Cohérence temporelle entre les images
L’upscaling image par image génère du scintillement, du clignotement et des artefacts de « crawling » lors de la lecture. Le modèle d’IA analyse le mouvement et la continuité des détails entre les images pour préserver une cohérence temporelle totale. Les objets en mouvement restent stables, les arrière-plans uniformes restent propres sans effet de bandes ni scintillement, et les couleurs demeurent constantes du premier au dernier frame. Combiné à l’interpolation d’images, le résultat est une lecture fluide, sans scintillement, à n’importe quelle résolution et fréquence d’images pour des contenus comme les vidéos de démonstration produit.
Cas d’utilisation
Améliorez les vidéos GenAI de 720p à 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Restaurez vos anciennes cassettes VHS, miniDV et vos films 8 mm
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Lissez les séquences saccadées jusqu’à 60 ou 120 fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Améliorez la netteté de vos enregistrements webcam et écran
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
Nettoyez les séquences sombres et bruitées
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Améliorez la qualité de vos vidéos traduites ou doublées
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Comment ça marche
Téléchargez une vidéo, configurez le moteur, la résolution et le nombre d’images par seconde, puis générez un rendu en 4K. Aucun logiciel, aucun GPU, aucune compétence en montage nécessaires.
Importez votre vidéo
Glissez un fichier MP4, MOV ou WEBM dans la zone de dépôt ou cliquez sur Choisir un fichier. Toutes les résolutions d’entrée sont acceptées.
Sélectionner le moteur et les paramètres
Choisissez Standard ou Précis. Définissez la résolution de sortie en 1080p ou 4K. Réglez la fréquence d’images sur Original, 30, 60, 90 ou 120 fps.
Prévisualiser l’amélioration
Générez un court aperçu pour comparer le rendu avant et après. Ajustez le moteur, la résolution ou le nombre d’images par seconde jusqu’à ce que le résultat corresponde à vos exigences.
Améliorer et télécharger
Confirmez l’utilisation de 10 crédits premium. Des GPU cloud rendent le fichier complet et vous téléchargez la vidéo améliorée, prête à être publiée.
Foire aux questions
Qu’est-ce que le moteur de suréchantillonnage Précis et comment fonctionne-t-il ?
Le moteur Precise est propulsé par Topaz Labs Starlight Precise 2.5, un modèle de suréchantillonnage basé sur la diffusion, entraîné sur des millions d’images vidéo. Il reconstruit les textures fines, les détails naturels du visage, la structure des tissus et le texte lisible au niveau du pixel. Contrairement à l’interpolation standard qui étire les pixels, le modèle de diffusion génère de nouveaux détails plausibles en fonction du contexte de la scène, de sorte que le résultat semble avoir été filmé nativement dans la résolution supérieure.
Quelle est la différence entre les moteurs Standard et Précis ?
Standard offre une augmentation rapide et propre de la résolution, idéale pour les flux de travail à gros volume où la vitesse compte plus que la fidélité au niveau du pixel. Precise exécute le modèle basé sur la diffusion pour une reconstruction de détails maximale. Precise est recommandé pour les livrables finaux, le contenu destiné aux clients et tout ce qui est affiché sur de grands écrans. Standard est idéal pour les brouillons, les validations internes et le traitement par lots.
Puis-je améliorer la résolution d’une vidéo générée par l’IA depuis Sora, Kling ou Veo ?
Oui. Le moteur Precise est spécialement optimisé pour les séquences générées par l’IA, qui présentent une légère douceur, de l’aliasing et des incohérences entre les images que les méthodes de suréchantillonnage classiques ont tendance à amplifier. Il corrige ces artefacts tout en préservant l’intention créative, offrant des rendus de script à vidéo et des générations basées sur des prompts en un 4K propre, au rendu natif.
Quels formats vidéo et quelles résolutions d’entrée sont pris en charge ?
L’outil d’upscaling accepte les fichiers MP4, MOV et WEBM avec n’importe quelle résolution d’entrée à partir de 360p. Vous pouvez définir la résolution de sortie en 1080p ou en 4K. Le modèle d’IA ajuste l’intensité de la reconstruction en fonction de la qualité de départ, en appliquant un renforcement plus marqué aux sources basse résolution et une retouche plus légère aux séquences déjà proches de la résolution cible.
Comment fonctionne l’ajustement du nombre d’images par seconde ?
Vous pouvez choisir un taux de rafraîchissement de sortie de 30, 60, 90 ou 120 i/s. L’interpolation de trames par IA analyse le mouvement entre les images existantes et génère des images intermédiaires fluides. Pour les contenus destinés aux réseaux sociaux, 30 ou 60 i/s fonctionnent très bien. Pour les scènes d’action, les contenus cinématographiques ou diffusés sur grand écran, 90 ou 120 i/s offrent un mouvement visiblement plus fluide.
L’outil d’upscaling supprime-t-il automatiquement le bruit et les artefacts de compression ?
Oui. Le moteur Precise effectue la réduction de bruit, la suppression d’aliasing et l’élimination des artefacts comme partie intégrante du processus de suréchantillonnage. Il distingue la texture réelle du grain, du bruit chromatique et du banding de compression, en supprimant les éléments indésirables tout en préservant les contours et les détails. Aucune étape de débruitage séparée ni aucun plugin supplémentaire n’est nécessaire.
Combien coûte chaque conversion en haute résolution ?
Chaque conversion coûte 10 crédits premium (GenCredits) prélevés sur votre pool de crédits partagé. Votre solde est visible sur la timeline dans l’éditeur HeyGen. Les offres payantes à partir de 24 $ par mois incluent des crédits premium couvrant l’upscaling ainsi que des fonctionnalités comme clonage de voix IA et échange de visage.
Puis-je prévisualiser l’upscale avant de dépenser des crédits ?
Oui. L’upscaler génère d’abord un court aperçu avec le moteur, la résolution et la fréquence d’images que vous avez choisis, avant que vous ne validiez. Ajustez les paramètres et comparez l’entrée avec le résultat jusqu’à ce que la qualité vous convienne. Les 10 crédits ne sont débités qu’au moment où vous confirmez le rendu complet.
Puis-je améliorer la résolution des vidéos après les avoir traduites ou doublées ?
Oui. Les vidéos traitées via le pipeline video translator ou AI lip sync perdent en qualité lors du ré-encodage. Passer le fichier localisé dans l’upscaler restaure la netteté et garantit que chaque version linguistique corresponde à l’originale. Chaque variante coûte 10 crédits.
Dois-je installer un logiciel ou posséder un GPU puissant ?
Non. L’outil d’upscaling fonctionne entièrement dans le navigateur via HeyGen Apps. Tout le rendu est pris en charge par des GPU dans le cloud. Il n’y a rien à installer, aucune configuration système requise et aucun GPU local nécessaire. Importez votre fichier MP4, MOV ou WEBM, configurez les paramètres, prévisualisez, et le cloud s’occupe de tout le rendu.
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Améliorez vos vidéos en une superbe 4K grâce à une IA basée sur la diffusion. Aucun logiciel, aucun GPU, aucune compétence en montage requis.