Application de création de vidéos en lot pour des vidéos personnalisées
Transformez une simple feuille de calcul en des centaines de vidéos uniques et personnalisées grâce au créateur de vidéos par lot de HeyGen. Importez un fichier CSV contenant des noms, des messages et des variables personnalisées, puis générez automatiquement des vidéos soignées pour chaque ligne. Pas de caméras, pas de logiciel de montage, pas de sessions d’enregistrement. Que vous ayez besoin de messages personnalisés, de contenus d’onboarding ou de communications à grande échelle, HeyGen s’occupe de toute la production.
Fonctionnalités du créateur de vidéos par lot
Moteur de personnalisation basé sur CSV
Importez une feuille de calcul contenant des colonnes pour les noms, les postes, les entreprises, les messages personnalisés ou toute autre variable nécessaire à votre campagne. Le créateur de vidéos par lot lit chaque ligne et injecte dynamiquement les données dans votre modèle vidéo, produisant une sortie unique pour chaque entrée. Chaque vidéo donne l’impression d’avoir été réalisée sur mesure, car le script, le texte à l’écran et la narration s’adaptent tous aux données spécifiques de la ligne. Ce flux de travail vous permet de produire 500 vidéos personnalisées avec le même effort que pour en créer une seule, transformant votre texte en vidéo en un pipeline de production évolutif qui remplace des semaines d’enregistrements manuels.
Rendu automatisé de la voix et de l’image
Chaque vidéo de votre lot est rendue avec une narration synchronisée, des éléments à l’écran et des transitions gérés automatiquement par le moteur de rendu de HeyGen. Choisissez parmi plus de 300 voix dans plus de 175 langues, et le système applique la voix sélectionnée à chaque variante de script personnalisé. Combinez cela avec les fonctionnalités de générateur vidéo IA pour produire un résultat de qualité studio pour chaque destinataire. Plus besoin d’enregistrer à nouveau la narration ni d’ajuster manuellement le timing. La plateforme gère le rythme audio, la synchronisation visuelle et le format d’export afin que chaque vidéo respecte les standards professionnels sans post‑production.
Flux de traitement par lots basé sur des modèles
Concevez votre vidéo une seule fois avec le système de modèles de HeyGen, puis laissez le moteur de traitement par lots la dupliquer et la personnaliser sur l’ensemble de votre jeu de données. Définissez votre mise en page, votre image de marque, votre arrière-plan, votre musique et le style de votre présentateur dans un modèle unique, et le créateur de vidéos par lots applique ces paramètres à chaque ligne de votre fichier CSV. Cette approche garantit la cohérence de la marque sur des centaines de rendus tout en permettant une personnalisation vidéo par vidéo grâce aux variables de votre feuille de calcul. Les équipes qui utilisent script to video pour la production peuvent transformer n’importe quel modèle finalisé en ressource prête pour le traitement par lots en quelques minutes.
Génération multilingue par lots
Produisez des vidéos personnalisées dans plusieurs langues au sein d’un même traitement par lot. Attribuez des codes de langue dans votre fichier CSV et HeyGen génère chaque vidéo avec la langue de narration appropriée, synchronisation labiale IA, et une diffusion localisée. Combinée au clonage de voix IA, votre production par lot conserve une identité vocale cohérente, même en couvrant plus de 175 langues et dialectes. Cela élimine la nécessité de lancer des campagnes distinctes pour chaque région et condense en une seule opération par lot ce qui prendrait des mois avec une localisation traditionnelle.
Exportation et distribution à grande échelle
Une fois votre traitement par lot terminé, téléchargez toutes les vidéos individuellement ou via une exportation groupée prête à être diffusée. Chaque fichier est étiqueté et organisé selon les identifiants de votre CSV, ce qui facilite l’association des vidéos à leurs destinataires ou leur import dans votre CRM, votre plateforme d’emailing ou votre LMS. Le créateur de vidéos par lot génère des fichiers MP4 en qualité HD, adaptés à tous les canaux. Intégrez-vous à l’API HeyGen pour automatiser l’ensemble du processus, du téléchargement de la feuille de calcul jusqu’à la livraison, en connectant votre éditeur vidéo IA directement à votre pile de distribution, sans manipulation manuelle des fichiers.
Cas d’utilisation
Prospection commerciale personnalisée à grande échelle
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
Intégration et formation des employés
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
Relances après événements et webinaires
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
Relance pour la réussite client et le renouvellement
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
Déploiements de campagnes localisées
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
Communications internes et mises à jour
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
Comment ça marche
Créez des vidéos personnalisées en série en quatre étapes, pour passer d’un simple tableur à des centaines de vidéos finalisées, prêtes à être partagées.
Préparez votre fichier CSV
Organisez vos données de personnalisation dans une feuille de calcul avec des colonnes pour chaque variable : prénoms, messages, titres ou tout autre champ personnalisé.
Créez votre modèle
Créez un modèle vidéo unique avec des variables de remplacement associées aux colonnes de votre fichier CSV. Définissez les éléments visuels, la voix et l’identité de marque.
Télécharger et générer
Importez votre fichier CSV dans l’outil de création de vidéos par lot. HeyGen traite chaque ligne et génère automatiquement une vidéo unique et personnalisée.
Télécharger et distribuer
Passez en revue vos vidéos finalisées, téléchargez-les individuellement ou en lot, puis diffusez-les par e-mail, via votre CRM, votre LMS ou sur tout autre canal.
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’un créateur de vidéos par lot et comment fonctionne-t-il avec HeyGen ?
Un créateur de vidéos par lot vous permet de produire de nombreuses vidéos personnalisées simultanément à partir d’un seul modèle et d’un fichier de données. Avec HeyGen, vous importez une feuille de calcul CSV contenant vos variables, vous les associez aux espaces réservés dans votre modèle de vidéo, et la plateforme génère une vidéo unique pour chaque ligne. Tout le processus est automatisé, ce qui vous permet de recevoir des centaines de vidéos finalisées sans avoir à enregistrer ni monter chacune d’elles individuellement.
Combien de vidéos personnalisées puis-je créer en une seule série ?
HeyGen prend en charge des lots de centaines de vidéos en une seule exécution. La limite exacte dépend de votre niveau d’abonnement, mais les offres payantes sont conçues pour une production à grande échelle. Que vous ayez besoin de 50 vidéos de prospection commerciale ou de 500 vidéos de bienvenue pour l’onboarding, le créateur de vidéos par lot les traite en parallèle afin que les délais de livraison se comptent en minutes, pas en jours.
Quelles données puis-je inclure dans mon fichier CSV pour la personnalisation ?
Votre fichier CSV peut contenir n’importe quelle variable textuelle : noms des destinataires, noms d’entreprise, intitulés de poste, messages personnalisés, références produits, codes de langue ou tout autre champ pertinent pour votre campagne. Chaque colonne devient une variable que vous pouvez insérer dans le script de votre vidéo, dans les textes à l’écran ou dans la narration. Il n’existe aucun schéma fixe : vous définissez vous‑même le niveau de personnalisation en fonction de votre cas d’usage.
Les vidéos créées en lot auront-elles l’air personnalisées ou plutôt produites en masse ?
Chaque vidéo est générée individuellement avec sa propre narration, son texte à l’écran et ses données variables, de sorte que chaque destinataire voit un contenu qui lui est spécifiquement adressé. Le porte-parole IA prononce son nom, mentionne son entreprise et délivre un message adapté à son contexte. Le résultat donne l’impression d’une vidéo en tête‑à‑tête, et non d’un publipostage avec simple changement de logo.
Puis-je utiliser ma propre voix ou un présentateur personnalisé dans les vidéos par lot ?
Oui. Vous pouvez cloner votre voix à partir d’un court échantillon audio et l’appliquer à chaque vidéo du lot, afin que chaque message personnalisé donne l’impression de venir directement de vous. Vous pouvez également utiliser un présentateur personnalisé créé à partir d’une photo grâce à la technologie d’avatar photo IA, ce qui signifie que ni vous ni un acteur engagé n’avez besoin d’apparaître à l’écran dans aucune des vidéos.
Comment puis-je créer des vidéos par lot dans plusieurs langues ?
Ajoutez une colonne de langue à votre fichier CSV et indiquez la langue cible pour chaque ligne. HeyGen génère chaque vidéo avec la langue de narration appropriée et une synchronisation labiale précise. Combiné avec AI dubbing, vous pouvez produire un seul lot couvrant plus de 175 langues, afin de diffuser du contenu localisé dans chaque région sans lancer de cycles de production distincts.
Puis-je intégrer le créateur de vidéos par lots à mon CRM ou à ma plateforme d’emailing ?
HeyGen propose une API qui connecte votre flux de travail par lots à des outils externes comme les CRM, les plateformes d’emailing et les systèmes d’automatisation marketing. Vous pouvez déclencher la génération par lots de façon programmatique, associer les vidéos produites aux fiches contacts et intégrer des liens de vidéos personnalisées directement dans vos séquences de prospection. Cela transforme le créateur de vidéos par lots en un pipeline entièrement automatisé, de la source de données jusqu’à la boîte de réception du destinataire.
Peut-on essayer gratuitement le créateur de vidéos par lot de HeyGen ?
HeyGen propose une formule gratuite, sans carte bancaire requise, qui vous permet d’explorer la plateforme et de générer des vidéos. Le mode Batch est disponible avec les offres payantes à partir de 24 $ par mois, ce qui débloque des limites de volume plus élevées, le clonage de voix et l’accès à l’intégralité de la bibliothèque de présentateurs et de modèles. Vous pouvez tester le flux de travail principal avec la formule gratuite avant de passer à l’échelle.
En quoi la création de vidéos par lot est-elle différente de l’enregistrement de vidéos individuelles ?
Enregistrer des vidéos personnalisées une par une nécessite un présentateur, un script pour chaque destinataire, du temps de tournage et du montage pour chaque version. Pour 100 vidéos, cela peut représenter des semaines de travail. Le créateur de vidéos en lot condense tout cela en quelques minutes : un seul modèle, un seul fichier CSV à importer, et HeyGen génère automatiquement chaque variante. Les clients constatent jusqu’à 70 % de réduction des coûts de production et gagnent plusieurs semaines par campagne.
Dans quel format de fichier et avec quelle qualité les vidéos par lot sont-elles exportées ?
Chaque vidéo de votre lot est exportée au format MP4 en qualité HD, prête à être intégrée dans des e-mails, téléversée sur votre LMS ou publiée sur n’importe quelle plateforme. Les fichiers sont étiquetés avec les identifiants issus de votre fichier CSV, afin que vous puissiez associer chaque vidéo à son destinataire prévu sans avoir à trier ou renommer manuellement.
Commencez à créer avec HeyGen
Créez des centaines de vidéos personnalisées à partir d’une simple feuille de calcul. Aucune caméra ni session d’enregistrement requise.