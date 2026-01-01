Concevez votre vidéo une seule fois avec le système de modèles de HeyGen, puis laissez le moteur de traitement par lots la dupliquer et la personnaliser sur l’ensemble de votre jeu de données. Définissez votre mise en page, votre image de marque, votre arrière-plan, votre musique et le style de votre présentateur dans un modèle unique, et le créateur de vidéos par lots applique ces paramètres à chaque ligne de votre fichier CSV. Cette approche garantit la cohérence de la marque sur des centaines de rendus tout en permettant une personnalisation vidéo par vidéo grâce aux variables de votre feuille de calcul. Les équipes qui utilisent script to video pour la production peuvent transformer n’importe quel modèle finalisé en ressource prête pour le traitement par lots en quelques minutes.