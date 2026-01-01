Chaque podcast vidéo IA est rendu en HD ou en 4K avec un éclairage, un cadrage et une composition professionnels. Les environnements d’arrière-plan, les thèmes de couleur et les options de mise en page vous permettent d’aligner votre contenu sur l’identité de votre marque ou sur votre catégorie de contenu. La sortie audio offre des niveaux équilibrés, une séparation claire des voix entre les intervenants et une musique de fond optionnelle. La qualité de production rivalise avec celle d’un studio de podcast entièrement équipé, le tout fourni par le même générateur de vidéos IA qui alimente la plateforme vidéo de niveau entreprise de HeyGen.