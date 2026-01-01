Téléchargez une photo de produit et HeyGen génère des scènes réalistes qui placent votre article dans des environnements professionnels et contextuellement pertinents. Que votre produit ait sa place sur un plan de travail de cuisine, un bureau ou une terrasse extérieure, le générateur de vidéos IA construit le décor autour de lui. Chaque scène est conçue avec un éclairage, des ombres et une profondeur spatiale précis afin que le produit paraisse naturellement intégré plutôt que simplement incrusté. Ajustez le contexte de la scène, les textures de surface et les détails d’ambiance avant le rendu pour que chaque image corresponde à l’esthétique de votre marque et aux objectifs de votre campagne.