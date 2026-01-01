Application vidéo de placement de produit par IA
Créez des vidéos professionnelles de placement de produit avec l’IA directement à partir d’une simple photo de votre produit grâce à HeyGen. Téléchargez une image de votre produit et générez des publicités vidéo soignées avec des environnements réalistes, des angles de caméra dynamiques et des scènes contextuelles qui montrent votre produit en action. Aucun tournage, aucune équipe, aucune location de studio. Passez d’une photo de produit à une publicité vidéo prête à être partagée en quelques minutes, adaptée à toutes les plateformes et à toutes vos campagnes.
Fonctionnalités de la vidéo de placement de produit par IA
Génération réaliste de scènes IA à partir de photos
Téléchargez une photo de produit et HeyGen génère des scènes réalistes qui placent votre article dans des environnements professionnels et contextuellement pertinents. Que votre produit ait sa place sur un plan de travail de cuisine, un bureau ou une terrasse extérieure, le générateur de vidéos IA construit le décor autour de lui. Chaque scène est conçue avec un éclairage, des ombres et une profondeur spatiale précis afin que le produit paraisse naturellement intégré plutôt que simplement incrusté. Ajustez le contexte de la scène, les textures de surface et les détails d’ambiance avant le rendu pour que chaque image corresponde à l’esthétique de votre marque et aux objectifs de votre campagne.
Contrôle de caméra dynamique et multi-angle
Contrôlez la façon dont votre produit est présenté grâce à plusieurs angles de caméra, des panoramiques fluides et des zooms cinématographiques. HeyGen génère chaque mise en scène produit avec des mouvements qui imitent des prises de vue en studio professionnel, donnant à vos publicités vidéo un rendu soigné et haut de gamme. Choisissez entre des plans rapprochés détaillés, des vues à 360 degrés ou de larges plans orientés lifestyle. Ce niveau de contrôle visuel n’est généralement possible qu’avec une équipe de tournage complète, mais ici, tout commence avec un simple image to video à téléverser. Combinez différents angles à travers vos scènes pour construire un récit vidéo de product video complet, sans jamais toucher à une caméra.
Voix off IA et narration multilingue
Ajoutez une narration professionnelle à vos vidéos de placement de produit dans plus de 175 langues et dialectes. Rédigez ou collez un script décrivant les fonctionnalités de votre produit, et HeyGen génère une voix off naturelle synchronisée avec la timeline visuelle. Utilisez AI voice cloning pour narrer avec la voix de votre propre marque ou choisissez parmi plus de 300 voix intégrées. Pour vos campagnes internationales, traduisez l’intégralité de la vidéo avec un AI lip sync précis et un audio localisé grâce au video translator. Une seule vidéo produit devient un atout mondial en une après-midi.
Production vidéo en lot pour les campagnes publicitaires
Développez la création de vos publicités produits sans augmenter votre budget. Générez des dizaines de variantes à partir d’une seule photo produit en changeant les décors, les angles, les formats et les styles de narration. Produisez des formats verticaux pour TikTok, carrés pour Instagram et en écran large pour YouTube à partir d’une seule session. Le workflow AI ad maker de HeyGen gère l’itération rapide afin que vous puissiez effectuer des tests A/B de vos créations sur toutes les plateformes. Associez le placement produit au script text to video pour produire des campagnes publicitaires complètes à une fraction du coût des méthodes traditionnelles.
Modèles cohérents avec la marque et options de personnalisation
Maintenez une cohérence visuelle sur toutes vos vidéos de placement de produit grâce à des modèles personnalisables, des palettes de couleurs et des incrustations de marque. Définissez une fois votre logo, vos polices, vos séquences d’intro et d’outro, puis appliquez-les à tous vos rendus. L’éditeur vidéo IA de HeyGen vous permet d’affiner les arrière-plans, d’ajouter des sous-titres générés par un générateur de sous-titres, de superposer les informations tarifaires et d’insérer des cartes d’appel à l’action directement dans l’éditeur. Chaque rendu respecte vos guidelines de marque sans nécessiter de designer ni de spécialiste de la post-production.
Cas d’usage
Annonces produits e-commerce
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
Campagnes de lancement de produits sur les réseaux sociaux
Need consistent product content for Instagram, TikTok, and YouTube? Generate platform-optimized clips with different angles and aspect ratios from a single photo, creating a steady pipeline of AI social media content that keeps your feed active.
Annonces de lancement de produit
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
Annonces sur les places de marché et en vente au détail
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
Contenu produit UGC au style influenceur
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
Publicité produit globale
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
Comment ça marche
Créez des publicités vidéo de placement de produit IA en quatre étapes claires, qui vous emmènent d’une simple photo de produit à une publicité vidéo finalisée, prête à être diffusée sur vos plateformes.
Téléchargez la photo de votre produit
Sélectionnez une photo de haute qualité de votre produit. HeyGen analyse l’image, détecte le contour du produit et la prépare pour l’intégrer dans la scène avec des bords nets et des proportions précises.
Choisissez une scène et un style
Parcourez les modèles d’environnement ou décrivez le décor que vous souhaitez. Choisissez les angles de caméra, l’ambiance lumineuse et le format d’image pour correspondre à votre campagne et à la plateforme ciblée.
Ajoutez le script et la narration
Rédigez ou collez un script de voix off décrivant les fonctionnalités et les avantages du produit. Choisissez une voix, une langue et un rythme. HeyGen synchronise la narration avec la timeline visuelle.
Générez et exportez votre vidéo
HeyGen génère la vidéo finale de placement de produit avec des visuels, des mouvements, une narration et un branding parfaitement synchronisés. Téléchargez-la en HD ou en 4K, ou partagez-la directement sur vos plateformes publicitaires.
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’une vidéo de placement de produit par IA et comment ça fonctionne ?
Une vidéo de placement de produit par IA est une publicité vidéo dans laquelle votre produit est intégré numériquement dans une scène réaliste générée par l’IA, plutôt que filmé physiquement en studio. Vous téléversez une photo de votre produit, l’IA de HeyGen construit un environnement autour de celui-ci avec un éclairage et une profondeur réalistes, ajoute du mouvement et une narration, puis génère une vidéo finalisée. Le résultat ressemble à une publicité produit tournée par des professionnels, sans aucune production physique.
Le produit aura-t-il un rendu réaliste ou paraîtra-t-il clairement incrusté dans la vidéo ?
Le moteur de rendu de HeyGen aligne la direction de la lumière, la position des ombres, les reflets de surface et l’échelle spatiale sur l’environnement généré. Les produits sont intégrés aux scènes au niveau du pixel, et non simplement superposés. Le résultat est conçu pour répondre aux exigences de qualité des plateformes de publicité payante et des pages de fiches produits, où les spectateurs s’attendent à des visuels soignés dignes d’un studio professionnel.
Puis‑je créer des vidéos de placement de produit pour des articles que je n’ai pas encore reçus physiquement ?
Oui. Il vous suffit d’une photo du produit, qui peut provenir d’un rendu, d’une image fournie par le fabricant ou d’une maquette 3D. Cela rend la vidéo de placement de produit par IA particulièrement utile pour les campagnes de pré‑lancement, les promotions de financement participatif et les annonces de produit, lorsque le stock physique n’est pas encore disponible pour des tournages classiques.
Combien de variantes vidéo puis-je générer à partir d’une seule photo de produit ?
Il n’y a pas de limite fixe. Vous pouvez générer des dizaines de variantes en modifiant l’environnement de la scène, l’angle de la caméra, la langue de la narration, le format d’image et le style visuel. Cela rend possible la création d’un ensemble complet de créations publicitaires pour des tests A/B sur plusieurs plateformes à partir d’une seule image produit, le tout au cours d’une seule session.
Puis-je ajouter une narration en voix off dans plusieurs langues pour des campagnes internationales ?
Oui. Rédigez votre script une seule fois et HeyGen génère la narration dans plus de 175 langues et dialectes, avec un rythme et une prononciation naturels. Vous pouvez également cloner une voix de marque spécifique et l’appliquer à chaque version linguistique. Combinée à des sous-titres localisés, une seule vidéo de placement de produit devient une ressource publicitaire mondiale complète, sans réenregistrement ni nouveau tournage.
En quoi le placement de produit par IA se compare-t-il à l’embauche d’un studio pour des tournages de vidéos produit ?
Une séance vidéo produit traditionnelle implique de louer un studio, d’engager un photographe et une équipe, de trouver des accessoires et de concevoir le décor, de filmer sous plusieurs angles, puis de monter le tout en post‑production. Ce processus coûte généralement des milliers de dollars et prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le placement de produit par IA offre une qualité visuelle comparable à partir d’une seule photo du produit, en quelques minutes et pour une fraction du coût, et chaque variation ou mise à jour est possible sans aucun nouveau tournage.
Quels formats de fichier et quelles résolutions sont disponibles pour la vidéo finale ?
HeyGen exporte les vidéos de placement de produit au format MP4, en résolution HD et 4K. Vous pouvez également choisir des formats d’image optimisés pour des plateformes spécifiques : 16:9 pour YouTube et le web, 9:16 pour TikTok et les Reels Instagram, et 1:1 pour les publications dans le fil. Les sous-titres peuvent être exportés au format SRT pour garantir l’accessibilité et la conformité aux exigences des plateformes.
HeyGen est-il gratuit pour créer des vidéos de placement de produit ?
HeyGen propose une formule gratuite, sans carte bancaire requise, qui vous permet d’explorer le workflow de placement de produit et de générer des vidéos. Des offres payantes à partir de 24 $ par mois débloquent des exports en plus haute résolution, des vidéos plus longues, le clonage de voix, ainsi que l’accès complet à la bibliothèque de modèles de scènes et de styles visuels.
Puis-je utiliser les vidéos de placement de produit comme publicités payantes sur Meta, Google et TikTok ?
Oui. Les vidéos générées par HeyGen sont conçues pour un usage commercial sur toutes les principales plateformes publicitaires. Le rendu final respecte les spécifications techniques de Meta Ads, Google Ads et TikTok Ads Manager, notamment en termes de résolution, de format d’image et de taille de fichier. Vous êtes propriétaire du contenu généré et pouvez le publier directement sur vos comptes publicitaires.
Comment puis-je maintenir la cohérence de ma marque sur plusieurs vidéos de placement de produit ?
Configurez un modèle de marque avec votre logo, votre palette de couleurs, vos polices, vos cartes d’intro et d’outro, ainsi que votre style visuel préféré. HeyGen applique ces paramètres à chaque vidéo que vous générez, garantissant une apparence homogène sur l’ensemble de votre catalogue produit et de vos campagnes. Les mises à jour du modèle sont automatiquement prises en compte dans les nouveaux rendus, sans avoir à recréer les vidéos existantes depuis zéro.
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