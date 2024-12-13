Vidéoimage IA

Atteignez votre public avec des vidéos 100% personnalisées

Améliorez votre stratégie de communication avec Videoimagem AI. En utilisant HeyGen, nous transformons votre contenu en vidéos percutantes mettant en scène des avatars réalistes pour une communication moderne et captivante. Idéales pour les réseaux sociaux ou les besoins internes, ces vidéos peuvent être rapidement produites en plusieurs langues pour toucher un public international et maximiser votre impact.

Vidéos personnalisées à grande échelle

Nous fournissons des vidéos entièrement personnalisées pour vos clients ! Des noms et l'historique d'achat aux arrière-plans et avatars personnalisés, chaque élément peut être adapté pour créer une expérience individualisée. Que vous ayez besoin de centaines ou de centaines de milliers de vidéos, nous rendons la personnalisation à grande échelle sans effort.

Consultation d'expert & Personnalisation

Notre équipe agit en tant que consultants, vous guidant tout au long du processus. Tout commence par la compréhension de vos objectifs de campagne. Nous aidons à élaborer le scénario, à filmer le contenu nécessaire et à générer l'avatar HeyGen. Cela devient la base de votre campagne vidéo personnalisée.

Intégration fluide d'API

Une fois la vidéo pilote prête, nous utilisons notre API propriétaire pour intégrer votre base de données, générant ainsi dynamiquement des vidéos personnalisées pour chaque utilisateur. Que ce soit pour le marketing, les ventes ou l'engagement client, notre automatisation garantit une personnalisation fluide à grande échelle.

Augmentez l'engagement et les conversions

Avec des vidéos personnalisées, vous pouvez améliorer l'engagement, augmenter les conversions et établir des liens plus forts avec votre public. Discutons de la manière dont Videoimagem AI peut donner vie à vos campagnes avec le pouvoir de la personnalisation vidéo. Contactez-nous dès aujourd'hui !

Vidéoimage IA Exemples de vidéos

video thumbnail
video thumbnail
logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo