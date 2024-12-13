Vidéos personnalisées à grande échelle
Nous fournissons des vidéos entièrement personnalisées pour vos clients ! Des noms et l'historique d'achat aux arrière-plans et avatars personnalisés, chaque élément peut être adapté pour créer une expérience individualisée. Que vous ayez besoin de centaines ou de centaines de milliers de vidéos, nous rendons la personnalisation à grande échelle sans effort.
Consultation d'expert & Personnalisation
Notre équipe agit en tant que consultants, vous guidant tout au long du processus. Tout commence par la compréhension de vos objectifs de campagne. Nous aidons à élaborer le scénario, à filmer le contenu nécessaire et à générer l'avatar HeyGen. Cela devient la base de votre campagne vidéo personnalisée.
Intégration fluide d'API
Une fois la vidéo pilote prête, nous utilisons notre API propriétaire pour intégrer votre base de données, générant ainsi dynamiquement des vidéos personnalisées pour chaque utilisateur. Que ce soit pour le marketing, les ventes ou l'engagement client, notre automatisation garantit une personnalisation fluide à grande échelle.
Augmentez l'engagement et les conversions
Avec des vidéos personnalisées, vous pouvez améliorer l'engagement, augmenter les conversions et établir des liens plus forts avec votre public. Discutons de la manière dont Videoimagem AI peut donner vie à vos campagnes avec le pouvoir de la personnalisation vidéo. Contactez-nous dès aujourd'hui !
Vidéoimage IA Exemples de vidéos