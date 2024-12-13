Vidéos personnalisées à grande échelle

Nous fournissons des vidéos entièrement personnalisées pour vos clients ! Des noms et l'historique d'achat aux arrière-plans et avatars personnalisés, chaque élément peut être adapté pour créer une expérience individualisée. Que vous ayez besoin de centaines ou de centaines de milliers de vidéos, nous rendons la personnalisation à grande échelle sans effort.

Consultation d'expert & Personnalisation

Notre équipe agit en tant que consultants, vous guidant tout au long du processus. Tout commence par la compréhension de vos objectifs de campagne. Nous aidons à élaborer le scénario, à filmer le contenu nécessaire et à générer l'avatar HeyGen. Cela devient la base de votre campagne vidéo personnalisée.