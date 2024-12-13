Installations vidéo

Nous assurons la transformation de la communication avec la vidéo alimentée par l'IA

Améliorez votre stratégie de communication avec Video Facilities. En utilisant HeyGen, nous transformons votre contenu en vidéos percutantes mettant en scène des avatars réalistes pour une communication moderne et captivante. Idéales pour les réseaux sociaux ou les besoins internes, ces vidéos peuvent être rapidement produites en plusieurs langues pour toucher un public international et maximiser votre impact.

Contenu vidéo moderne et captivant

Expertise en production audiovisuelle

Video Facilities, située à Malakoff dans la région des Hauts-de-Seine (France), est une entreprise spécialisée dans la production audiovisuelle. Notre équipe d'experts passionnés place la vidéo au cœur de votre stratégie de communication, en alliant habilement créativité et expertise technique.

Des solutions sur mesure pour chaque plateforme

Nous concevons des solutions sur mesure parfaitement adaptées aux différents canaux de communication, tout en restant constamment à la pointe des tendances numériques actuelles et futures. Que ce soit pour le marketing externe ou la communication interne, nos solutions garantissent que votre message est transmis efficacement.

Innovation pilotée par l'IA avec une touche humaine

Chez Video Facilities, nous plaçons les personnes au cœur de tout ce que nous faisons ! L'essor de l'intelligence artificielle révolutionne notre approche, mais nous sommes convaincus qu'elle peut devenir un atout précieux dans notre travail, tout en préservant la présence essentielle de nos experts pour la production de vos films.

