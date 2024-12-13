Intelligence artificielle sans talent

Raconter des histoires à la limite de la vidéo IA

Talentless AI est un partenaire certifié HeyGen qui fournit un contenu synthétique intelligent et évolutif pour les marques, les plateformes et les équipes créatives. Nous sommes spécialisés dans le storytelling, la formation, le contenu généré par les utilisateurs IA, la personnalisation et les personnalités virtuelles qui évoluent avec votre public.

De la créativité qui ne semble pas sortie d'usine

Nous ne faisons pas dans le banal. Notre contenu mené par des avatars est rapide, flexible et conçu pour être mémorable—que ce soit pour un lancement de produit, une série d'intégration ou une bande-annonce interne. Si votre marque a quelque chose à dire, nous nous assurerons que les gens aient vraiment envie de le regarder.

Personnalités Synthétiques avec un Impact Durable

Nous créons des personnages, pas de simples avatars éphémères. Des présentateurs virtuels, des narrateurs de campagnes, des guides de formation — ils sont conçus pour être cohérents et conçus pour apparaître sur différents formats, plateformes et points de contact sans perdre leur éclat.

Hyper-personnalisé sans être effrayant

Des scripts intelligents aux variations évolutives, nous rendons la vidéo personnalisée aussi naturelle qu'une conversation, et non comme un publipostage. Et lorsque vous souhaitez une portée à la manière des influenceurs sans les tracas associés, nous avons du contenu généré par l'IA qui atteint le ton juste tout en restant fidèle à la marque.

Un studio avec du mordant (et une pile technologique à la hauteur)

Nous associons stratégie créative et production synthétique pour servir des marques dans divers secteurs, allant des médias et de l'éducation à la technologie et à la finance. Nous ne nous contentons pas de livrer des actifs – nous construisons des moteurs de contenu qui amplifient les idées, les voix et les moments dignes d'être partagés.

IA sans talent Exemples de vidéos

video thumbnail
video thumbnail
