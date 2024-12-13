Engagement client de prochain niveau

Apportez une interactivité de niveau supérieur à vos clients en combinant les Synth Humans avec la plateforme Sizzle Wallet—propulsée par HeyGen. Cette intégration fluide offre des expériences immersives et alimentées par l'IA sur mobile, web ou kiosque. Avec des fonctionnalités telles que la réalité augmentée, les récompenses, les offres et les vidéos achetables, les marques peuvent combler le fossé entre les expériences physiques et numériques en temps réel. Les Synth Humans agissent comme des guides de marque intelligents, offrant des interactions personnalisées qui renforcent la fidélité et approfondissent les relations avec les clients.

Là où l'engagement stimule réellement la croissance des entreprises

Cette intégration crée bien plus qu'une relation transactionnelle. Les Synth Humans expliquent les offres, mettent en avant des récompenses pertinentes, guident les utilisateurs à travers des environnements AR immersifs, et les aident même à échanger des avantages ou à finaliser des achats directement dans le Sizzle Wallet. Le résultat est un écosystème entièrement connecté et ludifié où chaque interaction devient une expérience de marque—et où l'engagement stimule à la fois la fidélité et les revenus.