Engagement client de prochain niveau
Apportez une interactivité de niveau supérieur à vos clients en combinant les Synth Humans avec la plateforme Sizzle Wallet—propulsée par HeyGen. Cette intégration fluide offre des expériences immersives et alimentées par l'IA sur mobile, web ou kiosque. Avec des fonctionnalités telles que la réalité augmentée, les récompenses, les offres et les vidéos achetables, les marques peuvent combler le fossé entre les expériences physiques et numériques en temps réel. Les Synth Humans agissent comme des guides de marque intelligents, offrant des interactions personnalisées qui renforcent la fidélité et approfondissent les relations avec les clients.
Là où l'engagement stimule réellement la croissance des entreprises
Cette intégration crée bien plus qu'une relation transactionnelle. Les Synth Humans expliquent les offres, mettent en avant des récompenses pertinentes, guident les utilisateurs à travers des environnements AR immersifs, et les aident même à échanger des avantages ou à finaliser des achats directement dans le Sizzle Wallet. Le résultat est un écosystème entièrement connecté et ludifié où chaque interaction devient une expérience de marque—et où l'engagement stimule à la fois la fidélité et les revenus.
IA en temps réel, sans effort
L'infrastructure basée sur le cloud de Sizzle permet des expériences fluides sans ajout de poids de fichier, de latence ou de maintenance. Les opérateurs, les détaillants, les leaders du divertissement et les marques mondiales utilisent la plateforme pour atteindre des millions de personnes à travers 140 langues et appareils. Que ce soit pour des utilisateurs à forte consommation de données, des voyageurs ou des super fans, Sizzle s'adapte en temps réel, offrant des récompenses propulsées par l'IA, un accès anticipé, des avantages premium et des expériences sensibles à la localisation qui renforcent l'engagement et créent des connexions durables avec les clients.
Une nouvelle norme pour l'expérience client
Synth Studios et le système Sizzle, alimentés par la technologie d'avatar et de vidéo IA de HeyGen, transforment l'interaction avec les consommateurs. Plus qu'un simple support, c'est un moteur de fidélité, de divertissement et de commerce sans couture sous votre marque. Lorsque les utilisateurs interagissent avec un Synth Human via le Sizzle Wallet, ils entrent dans un monde personnalisé conçu pour surprendre, ravir et renforcer la connexion avec la marque.
Exemples de vidéos de Synth Studios