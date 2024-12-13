Synergies

Stratégies vidéo alimentées par l'IA pour la communication et la formation mondiales

Sinergis fusionne une stratégie créative avec l'intelligence artificielle puissante de HeyGen pour redéfinir ce qui est possible avec la vidéo. Des campagnes marketing hyper-personnalisées aux plateformes de formation multilingues innovantes, nous transformons votre vision en contenu vidéo impactant qui résonne à l'échelle mondiale et donne les moyens à vos utilisateurs.

Production vidéo stratégique

Nous ne sommes pas seulement une agence de production - nous sommes des partenaires stratégiques. Nous commençons par comprendre vos objectifs commerciaux et par élaborer une stratégie vidéo qui apporte des résultats. Des concepts créatifs au tournage et à la génération d'avatar, nous gérons tout, à chaque étape, en produisant des vidéos puissantes qui fonctionnent pour différentes langues, publics et objectifs pour vous.

Formation innovante pour les entreprises et les utilisateurs finaux

Réinventez la formation avec des avatars IA. Nous créons des plateformes d'apprentissage dynamiques et multilingues qui sont plus rapides, plus efficaces et évolutives. Les instructeurs IA vous permettent de mettre à jour le contenu instantanément et de le traduire dans n'importe quelle langue, afin que les équipes et les clients bénéficient d'une formation cohérente et de haute qualité partout, à la demande, à travers les rôles et les régions avec un effort continu minimal.

Campagnes personnalisées à grande échelle

Tirez parti de l'hyper-personnalisation avec HeyGen à grande échelle, en quelques minutes dès aujourd'hui. Nous générons des milliers de vidéos uniques pour le marketing, les ventes et les campagnes de fidélisation, chacune adaptée à l'individu. En saluant les spectateurs par leur nom et en faisant référence à leurs données, chaque message semble personnel, se démarque, capte l'attention et incite à l'action dans le monde entier.

Stimuler l'engagement et l'impact à l'échelle mondiale

Transformez votre communication de texte statique en vidéo dynamique et multilingue. Nos solutions sont conçues pour capturer l'attention et inciter à l'action à travers toutes les barrières linguistiques, augmentant l'engagement et les conversions. En vous associant avec nous, vous bénéficiez d'une manière plus rapide, plus créative et plus impactante de vous connecter avec votre public et d'atteindre vos objectifs commerciaux.

