Quantum Studios

Production vidéo d'IA d'entreprise qui contourne les goulets d'étranglement traditionnels

Quantum Studios est une agence vidéo IA spécialisée dans les productions d'entreprise à grande échelle. Nous transformons les textes et présentations en vidéos menées par des avatars, les localisons efficacement et assurons la cohérence à travers les langues. En tant que partenaire certifié HeyGen, nous fournissons des solutions rapides et économiques—prêtes pour les LMS et entièrement gérées du script à la livraison finale.

Conçu pour les exigences des entreprises

Que vous ayez besoin de modules de conformité dans le domaine de la santé ou de mises à jour financières multilingues, nous adaptons chaque projet aux réalités de l'entreprise. Nos flux de travail donnent la priorité à la sécurité des données, à la cohérence de la marque et à l'approbation des parties prenantes, garantissant que vos livrables répondent aux normes les plus élevées.

Bond quantique dans la vidéo d'entreprise

Imaginez combler instantanément les lacunes de connaissances dans l'ensemble de votre personnel, dans n'importe quelle langue, sans les contraintes liées à la réalisation de films. Nous aidons les entreprises à faire exactement cela, en fournissant des vidéos alimentées par l'IA pour l'intégration, la conformité, et plus encore, en une fraction du temps habituel.

Plus d'une décennie d'expertise en vidéo

Avec plus de 12 ans d'expérience dans la production de vidéos pour les grandes marques, nous avons maîtrisé chaque étape, du concept à la livraison. Désormais, nous combinons cette expertise avec des flux de travail IA pour accélérer la production de contenu tout en garantissant la cohérence de la marque, l'impact visuel et une exécution dans les délais et le budget.

L'état d'esprit quantique

Chez Quantum Studios, nous réalisons des avancées quantiques en vitesse et en échelle—exploitant instantanément les nouvelles percées de l'IA. En tant que partenaire certifié HeyGen avec une solide expérience de production, nous livrons des vidéos à fort impact jusqu'à 20 fois plus rapidement, à moindre coût et avec moins de friction.

Quantum Studios Exemples de vidéos

video thumbnail
video thumbnail
logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo