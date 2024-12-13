Interagissez avec des vidéos cliquables alimentées par l'IA

Optime transforme la communication traditionnelle en expériences dynamiques et alimentées par l'IA pour les entreprises du monde entier. Que vous cherchiez à améliorer votre marketing, à réinventer la formation ou à stimuler l'engagement des partenaires, nos services professionnels, associés à notre plateforme vidéo interactive, Video2Market® propulsée par HeyGen, offrent des vidéos personnalisées et multilingues qui captivent et convertissent.

Campagnes IA pour générer des leads illimités

Optime permet aux partenaires de lancer des campagnes personnalisées et multilingues à grande échelle avec Video2Market®, alimenté par HeyGen. Les représentants partagent un lien vidéo cliquable pour générer un nombre illimité de prospects pré-qualifiés. Les tableaux de bord exécutifs offrent des insights pour suivre le ROI, surveiller la performance et appliquer les recommandations de l'IA pour un impact maximal.