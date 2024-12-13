Interagissez avec des vidéos cliquables alimentées par l'IA
Optime transforme la communication traditionnelle en expériences dynamiques et alimentées par l'IA pour les entreprises du monde entier. Que vous cherchiez à améliorer votre marketing, à réinventer la formation ou à stimuler l'engagement des partenaires, nos services professionnels, associés à notre plateforme vidéo interactive, Video2Market® propulsée par HeyGen, offrent des vidéos personnalisées et multilingues qui captivent et convertissent.
Campagnes IA pour générer des leads illimités
Optime permet aux partenaires de lancer des campagnes personnalisées et multilingues à grande échelle avec Video2Market®, alimenté par HeyGen. Les représentants partagent un lien vidéo cliquable pour générer un nombre illimité de prospects pré-qualifiés. Les tableaux de bord exécutifs offrent des insights pour suivre le ROI, surveiller la performance et appliquer les recommandations de l'IA pour un impact maximal.
Transformez la formation en apprentissage immersif
Video2Market®, propulsé par HeyGen, transforme la formation traditionnelle en expériences interactives. Intégrez des documents, des quiz et de la ludification dans un seul lien. Les apprenants interagissent avec des modules semblables à des histoires, suivent leur progression et restent motivés. Des aperçus en temps réel et des enquêtes aident les formateurs à surveiller les performances et à améliorer continuellement les résultats d'apprentissage.
Rendez les événements virtuels véritablement actionnables
Optime modernise les événements virtuels avec Video2Market®, transformant les sessions passives en expériences interactives avec des couches cliquables, des sous-titres en temps réel et des appels à l'action intégrés. Alimentée par les avatars HeyGen et le synchronisme labial IA, notre plateforme fournit des aperçus d'engagement mondial et transforme chaque événement en un outil commercial mesurable et axé sur les résultats.
Excellents Exemples de Vidéos