Amplificateur de croissance

Transformez votre cabinet d'avocats avec le marketing vidéo alimenté par l'IA

Growth Amplifier utilise la technologie vidéo AI de pointe de HeyGen pour aider les cabinets d'avocats à générer des prospects qualifiés, à étendre leurs réseaux de recommandation et à établir leur autorité sans tournages vidéo chronophages.

HeyGen Expertise en Avatars

En tant que vétérans expérimentés de la plateforme HeyGen, nous avons développé des méthodes hautement raffinées pour créer des avatars d'avocats ultra-réalistes qui passent le test d'authenticité auprès de la famille et des amis. Nos techniques de tournage à distance spécialisées garantissent des clones numériques de qualité supérieure qui surpassent la création d'avatar standard.

Génération de prospects ciblés avec un ROI mesurable

Nos vidéos génèrent des résultats tangibles grâce à notre système complet de génération de leads. Nous associons le contenu éducatif de votre clone numérique à des campagnes de médias sociaux ciblées qui pré-qualifient les prospects avant qu'ils n'atteignent votre équipe de réception. Votre avatar HeyGen établit la confiance et la crédibilité tout en éduquant les spectateurs, ce qui se traduit par des leads de meilleure qualité qui sont déjà familiers avec votre expertise.

Autorité du Contenu Juridique

Les mêmes avocats-rédacteurs qui produisent nos livres de droit créent des scripts convaincants et autoritaires pour votre avatar HeyGen. Cette combinaison unique de la technologie HeyGen avec notre expérience en édition juridique substantielle crée du contenu vidéo que les concurrents ne peuvent tout simplement pas égaler.

Aucun souci de production

Nous gérons tout, de la rédaction des scripts à la production de votre avatar et des vidéos finales, afin que vous n'ayez à vous soucier de rien. Avec un seul tournage, nous créons une bibliothèque continue de contenu personnalisé et captivant adapté à votre public. Pas besoin de caméras, d'équipes ou de nouvelles prises—juste des vidéos de haute qualité, fluides, qui génèrent constamment des résultats pour votre cabinet.

Amplificateur de croissance Exemples de vidéos

