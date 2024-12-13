Le défi marketing auquel chaque dentiste est confronté

Les dentistes doivent créer du contenu pour leur présence sur les réseaux sociaux et leurs besoins marketing, mais ils sont incapables et réticents à le faire. Ils ne savent pas quoi dire ni comment se comporter devant une caméra. Ils détestent le temps qu'ils consacrent à la création de contenu et sont opposés à l'exposition de se montrer devant une caméra.



Pour tous leurs besoins en marketing, nous avons une solution disponible

Conçue par des dentistes pour des dentistes, notre entreprise propose des services, des logiciels et des formations alimentés par l'IA — de la création de vidéos via notre partenariat avec HeyGen jusqu'au marketing, la conversion de prospects et l'activation des ventes. Chaque solution est conçue pour que vous puissiez vous concentrer sur les patients pendant que nous gérons la charge de travail et assurons un engagement de haute qualité.