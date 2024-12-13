Le défi marketing auquel chaque dentiste est confronté
Les dentistes doivent créer du contenu pour leur présence sur les réseaux sociaux et leurs besoins marketing, mais ils sont incapables et réticents à le faire. Ils ne savent pas quoi dire ni comment se comporter devant une caméra. Ils détestent le temps qu'ils consacrent à la création de contenu et sont opposés à l'exposition de se montrer devant une caméra.
Pour tous leurs besoins en marketing, nous avons une solution disponible
Conçue par des dentistes pour des dentistes, notre entreprise propose des services, des logiciels et des formations alimentés par l'IA — de la création de vidéos via notre partenariat avec HeyGen jusqu'au marketing, la conversion de prospects et l'activation des ventes. Chaque solution est conçue pour que vous puissiez vous concentrer sur les patients pendant que nous gérons la charge de travail et assurons un engagement de haute qualité.
Du marketing chronophage à l'effortless
Nous connaissons le marché dentaire au Brésil mieux que quiconque
Depuis plus de 30 ans, nous avons aidé des milliers de dentistes et de cliniques dentaires au Brésil à obtenir des résultats exceptionnels. Aujourd'hui, notre agence de marketing, nos programmes de formation et nos solutions logicielles soutiennent plus de 1 800 cliniques, permettant aux professionnels de la dentisterie de développer leurs pratiques, d'attirer plus de patients et de fournir des soins exceptionnels en toute confiance.
Marketing ICOM Exemples de vidéos