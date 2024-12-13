Hibou/x

Soyez maître de votre image. Agence RP & Influence qui transforme votre marque en une autorité

Nous sommes Hibou, une agence de relations publiques et d'influence qui aide les marques à devenir de véritables autorités. Nous privilégions la crédibilité plutôt que les clics, la substance plutôt que les coups de publicité. Des idées audacieuses aux Humains Digitaux alimentés par l'IA, nous innovons pour mener. Nous ne suivons pas les tendances, nous les façonnons. Avec nous, vous ne faites pas que vous montrer. Vous le possédez.

Pourquoi nous existons

Notre nom signifie ‘hibou’ en français—symbole de sagesse et d'autorité. C’est ce qui manque dans les relations publiques et le marketing d'influence d'aujourd'hui, qui privilégient souvent l'attention plutôt que l'impact : des coups d'éclat, des communiqués de presse vides et des influenceurs superficiels. Chez Hibou, nous ramenons la substance. Nous ne recherchons pas l'attention—nous construisons l'autorité.

Nous croyons en l'autorité, pas en l'attention

Hibou aide les marques à devenir des autorités : concentrez-vous sur le fond, osez avoir une opinion, accroissez votre influence et commencez à mener la conversation au lieu de la suivre. Que vous soyez grand ou petit, avec nous, vous devenez le leader de votre secteur. Et c’est ce qui rend votre marque vraiment crédible.

Pour le posséder, vous devez innover

Les réseaux sociaux peuvent désormais être plus importants que les médias traditionnels. L'intelligence artificielle bouleverse tout dans le marketing et la communication. Notre pôle d'innovation expérimente continuellement avec nos clients pour maintenir notre position de leader dans le marketing et la communication à l'avenir.

L'autorité numérique de la marque

En tant qu'autorité, votre base de connaissances en ligne est toujours disponible. Les Humains Numériques (personas de marque pilotés par l'IA) sont un outil stratégique pour revendiquer et construire l'autorité. Nous concevons, construisons et développons des Humains Numériques pour nos clients qui s'alignent parfaitement avec leur communication stratégique.

Hibou Exemples de vidéos

video thumbnail
video thumbnail
logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo