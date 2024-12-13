Pourquoi nous existons
Notre nom signifie ‘hibou’ en français—symbole de sagesse et d'autorité. C’est ce qui manque dans les relations publiques et le marketing d'influence d'aujourd'hui, qui privilégient souvent l'attention plutôt que l'impact : des coups d'éclat, des communiqués de presse vides et des influenceurs superficiels. Chez Hibou, nous ramenons la substance. Nous ne recherchons pas l'attention—nous construisons l'autorité.
Nous croyons en l'autorité, pas en l'attention
Hibou aide les marques à devenir des autorités : concentrez-vous sur le fond, osez avoir une opinion, accroissez votre influence et commencez à mener la conversation au lieu de la suivre. Que vous soyez grand ou petit, avec nous, vous devenez le leader de votre secteur. Et c’est ce qui rend votre marque vraiment crédible.
Pour le posséder, vous devez innover
Les réseaux sociaux peuvent désormais être plus importants que les médias traditionnels. L'intelligence artificielle bouleverse tout dans le marketing et la communication. Notre pôle d'innovation expérimente continuellement avec nos clients pour maintenir notre position de leader dans le marketing et la communication à l'avenir.
L'autorité numérique de la marque
En tant qu'autorité, votre base de connaissances en ligne est toujours disponible. Les Humains Numériques (personas de marque pilotés par l'IA) sont un outil stratégique pour revendiquer et construire l'autorité. Nous concevons, construisons et développons des Humains Numériques pour nos clients qui s'alignent parfaitement avec leur communication stratégique.
