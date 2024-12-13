Jumeaux Numériques : Votre Double Virtuel Alimenté par l'IA
Un jumeau numérique, ou avatar, vous permet de communiquer dans plusieurs langues sans effort, économisant un temps précieux qui serait autrement passé dans un studio de cinéma. Cette technologie permet une interaction en temps réel et sans faille sans présence physique.
Le clonage vocal : l'art du son humain
Fameplay valorise la richesse de la voix humaine, tant dans la parole que dans le chant. Dans nos productions originales, nous explorons le clonage de voix existantes et la synthèse de nouvelles voix, repoussant les limites de la technologie vocale dans le divertissement et les médias.
Localisation transparente et portée mondiale
Nous pensons que le contenu audiovisuel ne devrait avoir aucune frontière. Grâce à des traductions certifiées dans des dizaines de langues, nous garantissons que le contenu informatif et éducatif touche un public diversifié à travers le monde.
Création d'images et de vidéos assistée par IA
Nous concevons et testons des méthodes pour produire des vidéos de haute qualité sans jamais allumer une caméra. En exploitant l'IA, nous générons des sorties multimodales à partir de textes, incluant des graphiques, des collages d'images, des vidéos verticales et horizontales, des livres audio, des podcasts, et même des chansons.
Fameplay Exemples de vidéos