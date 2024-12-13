FAMEPLAY

Le récit primé rencontre la vidéo alimentée par l'IA

Fameplay associe son récit primé à l'international avec la technologie IA de pointe de HeyGen pour révolutionner le contenu audiovisuel. Depuis notre studio dédié à Prague, en République tchèque, nous créons et localisons du contenu dans des dizaines de langues mondiales, le rendant accessible à des audiences mondiales.

Jumeaux Numériques : Votre Double Virtuel Alimenté par l'IA

Un jumeau numérique, ou avatar, vous permet de communiquer dans plusieurs langues sans effort, économisant un temps précieux qui serait autrement passé dans un studio de cinéma. Cette technologie permet une interaction en temps réel et sans faille sans présence physique.

Le clonage vocal : l'art du son humain

Fameplay valorise la richesse de la voix humaine, tant dans la parole que dans le chant. Dans nos productions originales, nous explorons le clonage de voix existantes et la synthèse de nouvelles voix, repoussant les limites de la technologie vocale dans le divertissement et les médias.

Localisation transparente et portée mondiale

Nous pensons que le contenu audiovisuel ne devrait avoir aucune frontière. Grâce à des traductions certifiées dans des dizaines de langues, nous garantissons que le contenu informatif et éducatif touche un public diversifié à travers le monde.

Création d'images et de vidéos assistée par IA

Nous concevons et testons des méthodes pour produire des vidéos de haute qualité sans jamais allumer une caméra. En exploitant l'IA, nous générons des sorties multimodales à partir de textes, incluant des graphiques, des collages d'images, des vidéos verticales et horizontales, des livres audio, des podcasts, et même des chansons.

Fameplay Exemples de vidéos

video thumbnail
video thumbnail
logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo