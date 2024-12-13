De la vidéo traditionnelle à la production intelligente.

Un studio pour la création d'avatars personnalisés

Chez FadPro, nous avons construit un studio interne dédié à la prise de vue d'avatars et à l'enregistrement vocal. Cela garantit une qualité professionnelle et un contrôle total sur le processus de création. Ensuite, nous utilisons HeyGen pour optimiser la production, gérer la localisation et fournir du contenu éducatif puissant de manière efficace.

L'IA renforce, mais la conception reste leader

L'IA simplifie et accélère la production de vidéos, offrant des outils puissants pour échelonner et adapter le contenu. Cependant, en ce qui concerne l'apprentissage en entreprise et institutionnel, la conception efficace reste un processus dirigé par les humains. FadPro apporte une expérience exceptionnelle dans ce domaine, affinée dans des projets à grand impact tels que le FLEX Executive MBA, le programme principal d'apprentissage numérique de la Polimi Graduate School of Management.