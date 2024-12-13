De la vidéo traditionnelle à la production intelligente.

Un studio pour la création d'avatars personnalisés
Chez FadPro, nous avons construit un studio interne dédié à la prise de vue d'avatars et à l'enregistrement vocal. Cela garantit une qualité professionnelle et un contrôle total sur le processus de création. Ensuite, nous utilisons HeyGen pour optimiser la production, gérer la localisation et fournir du contenu éducatif puissant de manière efficace.
L'IA renforce, mais la conception reste leader
L'IA simplifie et accélère la production de vidéos, offrant des outils puissants pour échelonner et adapter le contenu. Cependant, en ce qui concerne l'apprentissage en entreprise et institutionnel, la conception efficace reste un processus dirigé par les humains. FadPro apporte une expérience exceptionnelle dans ce domaine, affinée dans des projets à grand impact tels que le FLEX Executive MBA, le programme principal d'apprentissage numérique de la Polimi Graduate School of Management.
La technologie rencontre la performance multilingue
À partir de 2024, nous intégrons entièrement HeyGen dans notre pipeline de production. Nous l'utilisons pour créer des versions multilingues, générer des avatars interactifs et automatiser des tâches répétitives. Cela nous permet de maintenir la cohérence tout en élargissant la portée et l'impact de chaque vidéo de formation.
Une approche complète du début à la fin
En tant qu'agence officielle HeyGen, nous accompagnons nos clients tout au long du processus. Depuis la licence et la configuration technologique jusqu'à la scénarisation, la rédaction, l'enregistrement et la livraison finale, nous assurons que chaque étape est réalisée avec précision. Notre approche est soutenue par la force académique et la crédibilité d'une école de commerce de classe mondiale.
FadPro Exemples de Vidéo