DIGITAL A-TEAM

Vous perdez le contact avec vos clients en grandissant ? Nos avatars IA interactifs maintiennent la connexion vivante – 24h/24 et 7j/7.

Chez DIGITAL A-TEAM, nous combinons la puissance de la vidéo IA de HeyGen avec notre propre moteur d'avatars pour créer des expériences clients réellement interactives. Nos avatars ne se contentent pas de parler – ils guident, répondent et convertissent. Que ce soit sur des sites web, des pages d'atterrissage ou dans des entonnoirs sortants, nous déployons des assistants multilingues, disponibles 24/7, qui automatisent le service, les ventes et la génération de leads. En intégrant HeyGen dans notre système propriétaire, nous transformons les avatars vidéo en points de contact entièrement interactifs – personnalisés, évolutifs et approuvés par des marques leaders dans la région DACH.

Restez proche – même en pleine expansion

La croissance crée de la distance. Entre vous et vos clients. Entre l'intérêt et la réponse. Nous comblons ce fossé avec des avatars IA interactifs – en combinant la puissance vidéo de HeyGen avec notre propre moteur d'automatisation pour maintenir votre marque personnelle, multilingue et toujours disponible.

De la vidéo à l'assistant virtuel

Nous ne produisons pas seulement des vidéos d'avatars – nous créons des assistants intelligents qui engagent, guident et convertissent. En intégrant HeyGen dans notre système propriétaire, nous fournissons des avatars conversationnels qui se connectent avec vos clients et s'intègrent directement à vos outils existants.

Vraies conversations. Vrais résultats.

Nos clients de la région DACH signalent des temps de réponse plus rapides, des taux de conversion plus élevés et moins de pression sur leurs équipes. Avec plus de 25 déploiements d'avatars et ce nombre augmente, nous vous aidons à vous développer sans perdre le contact – et à rendre l'automatisation plus personnelle.

Plébiscité par les leaders industriels

Des fabricants aux organismes publics, les entreprises avant-gardistes font confiance à DIGITAL A-TEAM. En tant que partenaire certifié HeyGen avec une expertise approfondie en automatisation et CRM, nous offrons plus que de la technologie – nous créons des expériences numériques qui fonctionnent.

