Vous perdez le contact avec vos clients en grandissant ? Nos avatars IA interactifs maintiennent la connexion vivante – 24h/24 et 7j/7.

Restez proche – même en pleine expansion

La croissance crée de la distance. Entre vous et vos clients. Entre l'intérêt et la réponse. Nous comblons ce fossé avec des avatars IA interactifs – en combinant la puissance vidéo de HeyGen avec notre propre moteur d'automatisation pour maintenir votre marque personnelle, multilingue et toujours disponible.

De la vidéo à l'assistant virtuel

Nous ne produisons pas seulement des vidéos d'avatars – nous créons des assistants intelligents qui engagent, guident et convertissent. En intégrant HeyGen dans notre système propriétaire, nous fournissons des avatars conversationnels qui se connectent avec vos clients et s'intègrent directement à vos outils existants.