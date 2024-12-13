Brainsonic

Brainsonic est l'une des agences de communication les plus connues à Paris, pionnière dans l'utilisation de l'IA générative. Cela fait maintenant trois ans que nous travaillons sur les avatars avec HeyGen, et nous avons développé certains des cas d'utilisation les plus pertinents en France (E.Leclerc, Indigo, Guy Hoquet L’Immobilier). Nous pouvons intégrer toutes les fonctionnalités de HeyGen dans nos projets, y compris les avatars, les avatars en temps réel, la synchronisation labiale de traduction, et plus encore.

Approche stratégique de la création d'avatar

En tant qu'agence de communication, nous abordons la création d'avatar avec la même rigueur stratégique que pour tout brief — guidés par la perspicacité, l'intention et la créativité. Chaque projet commence par comprendre profondément vos objectifs, votre public et votre message, car nous croyons qu'un avatar n'est aussi puissant que la communication qu'il représente. Nous ne livrons pas simplement un avatar ; nous élaborons une voix, une présence et, plus important encore, une véritable connexion.

Production à grande échelle

Avec une expertise approfondie en IA générative, synthèse vocale et synchronisation labiale multilingue, nous augmentons la production d'avatars à grande échelle—sans compromettre la qualité. Nous utilisons HeyGen combiné à nos flux de travail personnalisés pour permettre une production évolutive à des coûts maîtrisés.

Des équipes d'experts à votre service

Notre équipe allie expertise technique et direction créative pour donner vie aux avatars. Nous gérons tout, du développement du script et de l'identité visuelle à la production et à l'intégration sur différentes plateformes. Cette approche globale garantit que votre avatar devienne un outil de communication polyvalent qui peut évoluer avec vos besoins, tandis que nos chefs de projet dédiés assurent une mise en œuvre fluide tout au long du processus.

Un avatar pour chaque besoin

Que vous cherchiez à améliorer le service client, à créer du contenu de formation captivant, à réaliser des présentations multilingues ou à développer des campagnes de communication innovantes, nos avatars s'adaptent à vos besoins spécifiques. Nous avons réussi à mettre en place des avatars dans divers secteurs, créant des expériences personnalisées qui résonnent avec le public tout en fournissant des résultats mesurables.

