Approche stratégique de la création d'avatar

En tant qu'agence de communication, nous abordons la création d'avatar avec la même rigueur stratégique que pour tout brief — guidés par la perspicacité, l'intention et la créativité. Chaque projet commence par comprendre profondément vos objectifs, votre public et votre message, car nous croyons qu'un avatar n'est aussi puissant que la communication qu'il représente. Nous ne livrons pas simplement un avatar ; nous élaborons une voix, une présence et, plus important encore, une véritable connexion.

Production à grande échelle

Avec une expertise approfondie en IA générative, synthèse vocale et synchronisation labiale multilingue, nous augmentons la production d'avatars à grande échelle—sans compromettre la qualité. Nous utilisons HeyGen combiné à nos flux de travail personnalisés pour permettre une production évolutive à des coûts maîtrisés.