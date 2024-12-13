Bay Ray Studio

Démarquez-vous avec le marketing vidéo cinématique IA

Bay Ray Studio est un service complet de création d'avatars et de vidéos IA avec service de gants blancs dans la région de la baie de San Francisco, en Californie. Notre équipe vidéo professionnelle capture votre essence avec un réalisme saisissant, tandis que nos experts en marketing intègrent votre avatar personnalisé dans des campagnes à fort impact qui résonnent avec votre public. Du concept au lancement, nous livrons une qualité cinématographique et des résultats mesurables — le tout sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Création d'avatar ultra-réaliste

Fort de nombreuses années d'expérience, nous savons ce qu'il faut pour obtenir une présence à l'écran qui semble vivante. Chaque prise de vue est réalisée avec des caméras 4K, du matériel audio professionnel et un éclairage cinématographique pour garantir que votre avatar soit naturel, digne de confiance et humain.

Création de contenu sans effort

Besoin d'une nouvelle vidéo demain ? Une fois votre avatar prêt, envoyez simplement un script. Produisez du contenu éducatif, des messages de sensibilisation ou des clips pour les réseaux sociaux aussi facilement que si vous rédigiez un e-mail.

Support de production tout inclus

Nous gérons tout—l'écriture, le tournage, le montage et l'intégration—afin que vous n'ayez pas à vous soucier de la logistique de production. Après une seule prise, vous repartez avec un avatar réutilisable et la capacité de générer du contenu à tout moment, n'importe où.

Communication cohérente sur toutes les plateformes

Maintenez un ton unifié dans vos argumentaires de vente, mises à jour pour investisseurs et vidéos d'intégration. Que vous soyez une startup ou une entreprise mondiale, votre avatar transmet votre message à la perfection, à chaque fois

Bay Ray Studios Exemples de vidéos

