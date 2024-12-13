Création d'avatar ultra-réaliste
Fort de nombreuses années d'expérience, nous savons ce qu'il faut pour obtenir une présence à l'écran qui semble vivante. Chaque prise de vue est réalisée avec des caméras 4K, du matériel audio professionnel et un éclairage cinématographique pour garantir que votre avatar soit naturel, digne de confiance et humain.
Création de contenu sans effort
Besoin d'une nouvelle vidéo demain ? Une fois votre avatar prêt, envoyez simplement un script. Produisez du contenu éducatif, des messages de sensibilisation ou des clips pour les réseaux sociaux aussi facilement que si vous rédigiez un e-mail.
Support de production tout inclus
Nous gérons tout—l'écriture, le tournage, le montage et l'intégration—afin que vous n'ayez pas à vous soucier de la logistique de production. Après une seule prise, vous repartez avec un avatar réutilisable et la capacité de générer du contenu à tout moment, n'importe où.
Communication cohérente sur toutes les plateformes
Maintenez un ton unifié dans vos argumentaires de vente, mises à jour pour investisseurs et vidéos d'intégration. Que vous soyez une startup ou une entreprise mondiale, votre avatar transmet votre message à la perfection, à chaque fois
Bay Ray Studios Exemples de vidéos