Une nouvelle ère de la communication numérique

Think Cloud, dirigé par Scott Clark (CTO) et Leon McQuade (Directeur de l'IA), s'est associé à Blink Video et au fondateur Sam Cawley pour lancer Avatar-Me, une solution d'IA révolutionnaire qui redéfinit notre façon de nous connecter et de créer. Alimenté par les avatars IA de Heygen, Avatar-Me rend la création de contenu plus rapide, plus intelligente et plus captivante, tout en maintenant une sécurité et une authenticité de premier ordre.

Une fusion de l'IA, de la vidéographie et de la cybersécurité

En combinant l'intelligence artificielle, la vidéographie professionnelle et une approche axée sur la cybersécurité, Avatar-Me permet aux entreprises de développer la communication sans effort. Que ce soit pour le marketing, l'éducation ou l'engagement client, cette méthode fournit des médias non seulement efficaces, mais aussi profondément personnels et dignes de confiance.