Une nouvelle ère de la communication numérique
Think Cloud, dirigé par Scott Clark (CTO) et Leon McQuade (Directeur de l'IA), s'est associé à Blink Video et au fondateur Sam Cawley pour lancer Avatar-Me, une solution d'IA révolutionnaire qui redéfinit notre façon de nous connecter et de créer. Alimenté par les avatars IA de Heygen, Avatar-Me rend la création de contenu plus rapide, plus intelligente et plus captivante, tout en maintenant une sécurité et une authenticité de premier ordre.
Une fusion de l'IA, de la vidéographie et de la cybersécurité
En combinant l'intelligence artificielle, la vidéographie professionnelle et une approche axée sur la cybersécurité, Avatar-Me permet aux entreprises de développer la communication sans effort. Que ce soit pour le marketing, l'éducation ou l'engagement client, cette méthode fournit des médias non seulement efficaces, mais aussi profondément personnels et dignes de confiance.
La production haut de gamme rencontre l'innovation en IA
Blink Video apporte une production vidéo de qualité supérieure, garantissant que chaque vidéo pilotée par l'IA soit raffinée et professionnelle. Associé à l'expertise en cybersécurité de Think Cloud, les marques peuvent adopter l'IA sans compromis—sachant que leur contenu est sécurisé, produit de manière éthique et prêt pour les projecteurs.
Communication évolutive et percutante
Grâce à la technologie de pointe de Heygen et à l'alliance stratégique d'Avatar-Me, Blink Video et Think Cloud, les entreprises peuvent désormais créer du contenu de haute qualité à grande échelle. L'avenir de la création de contenu n'est pas seulement automatisé, il est centré sur l'humain, sécurisé et conçu pour une connexion significative.
AvatarMe Exemples de vidéos