Réinventez le marketing immobilier avec la vidéo interactive propulsée par l'IA

Créer. Engager. Convertir.
Distinguez-vous dans un marché concurrentiel avec une manière plus intelligente de vous connecter. Ask the Agent vous permet de capter l'attention, d'entretenir des conversations et de convertir des prospects—sans faire tout le travail difficile vous-même. Moins d'explications, plus d'engagement. Automatisez les tâches répétitives et libérez du temps avec votre propre Jumeau Numérique personnel, propulsé par Heygen.
Fait confiance par les agents. Propulsé par l'innovation.
Nous soutenons fièrement les membres de la NAR avec un système puissant conçu pour le marché compétitif et rapide d'aujourd'hui. Construit avec la dernière technologie d'IA et soigneusement adapté pour les professionnels de l'immobilier, Ask the Agent allie innovation, fiabilité et confiance — aidant les agents à automatiser les tâches, attirer de potentiels clients et, en fin de compte, à travailler de manière plus intelligente, efficace et efficace tous les jours.
Découvrez votre jumeau numérique
Sois élégant, sonne professionnel et garde le contrôle. Ton Jumeau Numérique transmet ton message avec confiance et clarté — exactement comme tu le ferais toi-même. Que ce soit une première impression ou un retour, tu sembleras toujours ta meilleure version. Il est modifiable, toujours à jour et constamment actif — ainsi ta voix et ta valeur ne deviennent jamais obsolètes.
Travaillez plus intelligemment, même lorsque vous n'êtes pas en heures de travail
Occupé dans une présentation ? En sortie avec la famille ? Votre Jumeau Numérique est toujours actif. Il interagit avec les clients 24/7, sans pauses café, sans jours de maladie. Il est infatigable, attentif et toujours prêt à vous représenter de la meilleure manière. Partagez-le en un clic en utilisant des liens et des codes QR, et votre Jumeau Numérique se met au travail, n'importe où et à tout moment.
Ask the Agent Exemples en vidéo