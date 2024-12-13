Votre jumeau numérique, partout où la communication est importante

Utilisez votre jumeau pour livrer des vidéos de vente personnalisées, un onboarding multilingue qui renforce la rétention de l'apprentissage, ou des réponses instantanées en libre-service qui évitent les tickets de support. Des organisations allant de la fabrication à l'hôtellerie, en passant par les administrations municipales, comptent déjà sur les avatars AIdentical pour des campagnes marketing, des mises à jour exécutives, des services aux citoyens et plus encore—partout où un visage humain rend le message plus percutant.

Créez des vidéos multilingues en quelques minutes

Enregistrez un nouveau script, choisissez une langue cible et cliquez sur « rendre » — votre avatar produit de nouvelles vidéos sur des sites web, des bornes interactives, des modules LMS ou des lunettes de réalité augmentée en quelques minutes. Le même fichier peut basculer entre un chat en temps réel, des diffusions programmées ou des formations interactives, le tout fonctionnant 24h/24 et 7j/7 avec un dialogue naturel et une synchronisation labiale parfaite. Au fur et à mesure que votre histoire évolue, l'avatar évolue avec elle — pas de nouvelles prises, pas de jours en studio, juste une portée illimitée sur chaque canal que vous utilisez déjà