AIdentical

Des avatars hyper-réalistes conçus pour gérer toutes vos tâches de communication et de création de médias

AIdentical transforme une seule session d'enregistrement de haute qualité en un jumeau numérique photoréaliste qui parle toutes les principales langues, produit des vidéos de qualité studio en appuyant sur un bouton et maintient votre message de marque parfaitement cohérent à travers les ventes, le marketing, les RH et les communications internes — 24/7, partout dans le monde.

Votre jumeau numérique, partout où la communication est importante

Utilisez votre jumeau pour livrer des vidéos de vente personnalisées, un onboarding multilingue qui renforce la rétention de l'apprentissage, ou des réponses instantanées en libre-service qui évitent les tickets de support. Des organisations allant de la fabrication à l'hôtellerie, en passant par les administrations municipales, comptent déjà sur les avatars AIdentical pour des campagnes marketing, des mises à jour exécutives, des services aux citoyens et plus encore—partout où un visage humain rend le message plus percutant.

Créez des vidéos multilingues en quelques minutes

Enregistrez un nouveau script, choisissez une langue cible et cliquez sur « rendre » — votre avatar produit de nouvelles vidéos sur des sites web, des bornes interactives, des modules LMS ou des lunettes de réalité augmentée en quelques minutes. Le même fichier peut basculer entre un chat en temps réel, des diffusions programmées ou des formations interactives, le tout fonctionnant 24h/24 et 7j/7 avec un dialogue naturel et une synchronisation labiale parfaite. Au fur et à mesure que votre histoire évolue, l'avatar évolue avec elle — pas de nouvelles prises, pas de jours en studio, juste une portée illimitée sur chaque canal que vous utilisez déjà

IA synchronisée pour l'activation des équipes mondiales

Votre avatar peut informer l'équipe de vente à Berlin à l'aube, intégrer de nouveaux employés à São Paulo à midi et animer une démonstration en direct du produit à Tokyo après la tombée de la nuit, le tout avec des expressions faciales naturelles, une synchronisation labiale parfaite et une personnalisation en temps réel. Une disponibilité continue élimine tous les obstacles de planification et de langue, vous permettant de vous concentrer sur la stratégie pendant que votre jumeau numérique décuple votre portée.

Pourquoi AIdentical est votre partenaire idéal pour le jumeau numérique

Construit et hébergé en Allemagne, AIdentical associe des dispositifs de capture de qualité cinématographique à une chaîne de traitement cloud certifiée ISO-27001, afin que vos données et votre image restent sécurisées depuis la première image jusqu'à la livraison mondiale. Nos spécialistes peaufinent l'éclairage, la voix et les micro-expressions jusqu'à ce que l'avatar paraisse indubitablement humain, puis l'intègrent via des API plug-and-play dans tous les canaux que vous utilisez déjà. Des gestionnaires de succès dédiés font évoluer les scripts, les langues et les formats en fonction de vos besoins, garantissant que votre jumeau numérique se développe parallèlement à votre histoire.

