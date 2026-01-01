Accueil Académie Inviter des membres dans votre espace de travail

Bienvenue sur HeyGen Academy. Ce module, « Inviter et gérer les coéquipiers », explique comment faire entrer votre équipe dans votre espace de travail afin que vous puissiez collaborer et commencer à créer immédiatement. Lorsque vous êtes prêt à ajouter des coéquipiers, assurez-vous d’abord de vous trouver dans votre espace de travail partagé plutôt que dans votre compte personnel. Depuis le panneau Gérer l’espace de travail, vous verrez toutes les personnes invitées, leurs rôles actuels, ainsi que le statut de leur invitation, acceptée ou en attente. HeyGen vous suggère également des collègues qui se sont déjà inscrits avec le domaine d’e-mail de votre entreprise, ce qui vous permet de les ajouter en un seul clic. Vous pouvez inviter des coéquipiers directement par e-mail ou copier un lien partageable à diffuser plus largement. Dès qu’une invitation est envoyée, l’utilisateur apparaît dans votre liste de membres avec le statut Invitation envoyée. Si votre espace de travail est configuré pour les demandes d’adhésion, les nouvelles demandes apparaîtront également dans ce même panneau. Une fois approuvé, le coéquipier passe au statut Actif, rejoignant officiellement votre espace de travail et occupant une place sur votre abonnement. Chaque membre dans HeyGen se voit attribuer un rôle, qui détermine son niveau d’accès : - Les Super administrateurs ont un contrôle total sur la facturation, la sécurité, les autorisations et les paramètres de l’espace de travail. - Les Développeurs peuvent créer du contenu et accéder également à l’API de HeyGen pour des intégrations comme les CRM ou les plateformes d’e-mailing. - Les Créateurs se concentrent sur la production de vidéos, d’avatars et de voix, mais ne gèrent pas les autorisations ni la facturation. - Les Visionneurs sont des approbateurs et des relecteurs qui peuvent accéder au contenu sans le modifier. Cette structure basée sur les rôles vous aide à équilibrer créativité et supervision, en veillant à ce que les coéquipiers disposent des outils dont ils ont besoin, sans leur donner d’accès superflu. Si vous avez activé l’accès sur demande, vous pouvez consulter et traiter les demandes d’adhésion à deux endroits : le panneau de notifications et l’onglet Membres & Espaces de travail. L’approbation d’une demande rend immédiatement l’utilisateur actif et visible dans votre liste de membres ; le refus permet de garder votre espace de travail sécurisé. Au-delà des rôles des membres, HeyGen vous offre un contrôle granulaire sur la manière dont le contenu est partagé au sein de l’espace de travail. Au niveau du projet, du dossier ou de la vidéo, vous pouvez ajuster les autorisations pour restreindre l’accès, autoriser les modifications ou partager des liens en lecture seule. Même dans les projets partagés, un rôle de Visionneur reste toujours limité à la consultation, ce qui préserve vos règles d’accès. Lorsqu’une vidéo est publiée, une page de partage (Share Page) est générée, où les créateurs peuvent ajouter des sous-titres, configurer les autorisations, appliquer une protection par mot de passe ou rendre la vidéo publiquement accessible sans exigence de connexion. Ces options offrent aux équipes la flexibilité nécessaire pour gérer la manière et les endroits où le contenu est diffusé. À la fin de ce module, vous saurez comment inviter des coéquipiers, attribuer des rôles et contrôler l’accès au contenu. Avec ces étapes en place, votre espace de travail sera prêt pour une collaboration sécurisée et évolutive à l’échelle de votre organisation.