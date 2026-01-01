Inviter des membres dans votre espace de travail

Bienvenue sur HeyGen Academy. Ce module, « Inviter et gérer les coéquipiers », explique comment faire entrer votre équipe dans votre espace de travail afin que vous puissiez collaborer et commencer à créer immédiatement. Lorsque vous êtes prêt à ajouter des coéquipiers, assurez-vous d’abord de vous trouver dans votre espace de travail partagé plutôt que dans votre compte personnel. Depuis le panneau Gérer l’espace de travail, vous verrez toutes les personnes invitées, leurs rôles actuels, ainsi que le statut de leur invitation, acceptée ou en attente. HeyGen vous suggère également des collègues qui se sont déjà inscrits avec le domaine d’e-mail de votre entreprise, ce qui vous permet de les ajouter en un seul clic. Vous pouvez inviter des coéquipiers directement par e-mail ou copier un lien partageable à diffuser plus largement. Dès qu’une invitation est envoyée, l’utilisateur apparaît dans votre liste de membres avec le statut Invitation envoyée. Si votre espace de travail est configuré pour les demandes d’adhésion, les nouvelles demandes apparaîtront également dans ce même panneau. Une fois approuvé, le coéquipier passe au statut Actif, rejoignant officiellement votre espace de travail et occupant une place sur votre abonnement. Chaque membre dans HeyGen se voit attribuer un rôle, qui détermine son niveau d’accès : - Les Super administrateurs ont un contrôle total sur la facturation, la sécurité, les autorisations et les paramètres de l’espace de travail. - Les Développeurs peuvent créer du contenu et accéder également à l’API de HeyGen pour des intégrations comme les CRM ou les plateformes d’e-mailing. - Les Créateurs se concentrent sur la production de vidéos, d’avatars et de voix, mais ne gèrent pas les autorisations ni la facturation. - Les Visionneurs sont des approbateurs et des relecteurs qui peuvent accéder au contenu sans le modifier. Cette structure basée sur les rôles vous aide à équilibrer créativité et supervision, en veillant à ce que les coéquipiers disposent des outils dont ils ont besoin, sans leur donner d’accès superflu. Si vous avez activé l’accès sur demande, vous pouvez consulter et traiter les demandes d’adhésion à deux endroits : le panneau de notifications et l’onglet Membres & Espaces de travail. L’approbation d’une demande rend immédiatement l’utilisateur actif et visible dans votre liste de membres ; le refus permet de garder votre espace de travail sécurisé. Au-delà des rôles des membres, HeyGen vous offre un contrôle granulaire sur la manière dont le contenu est partagé au sein de l’espace de travail. Au niveau du projet, du dossier ou de la vidéo, vous pouvez ajuster les autorisations pour restreindre l’accès, autoriser les modifications ou partager des liens en lecture seule. Même dans les projets partagés, un rôle de Visionneur reste toujours limité à la consultation, ce qui préserve vos règles d’accès. Lorsqu’une vidéo est publiée, une page de partage (Share Page) est générée, où les créateurs peuvent ajouter des sous-titres, configurer les autorisations, appliquer une protection par mot de passe ou rendre la vidéo publiquement accessible sans exigence de connexion. Ces options offrent aux équipes la flexibilité nécessaire pour gérer la manière et les endroits où le contenu est diffusé. À la fin de ce module, vous saurez comment inviter des coéquipiers, attribuer des rôles et contrôler l’accès au contenu. Avec ces étapes en place, votre espace de travail sera prêt pour une collaboration sécurisée et évolutive à l’échelle de votre organisation.
When you’re ready to add teammates, first make sure you’re inside your shared workspace rather than your personal account. From the Manage Workspace panel, you’ll see everyone who’s been invited, their current roles, and whether they’ve accepted or are still pending. HeyGen also makes suggestions for colleagues who have already signed up with your company email domain, making it easy to bring them in with a single click. You can invite teammates directly by email, or copy a shareable link to send out more broadly.
As soon as an invitation is sent, the user appears in your member list with the status Invite Sent. If your workspace is configured for request-to-join, new requests will also show up in the same panel. Once approved, the teammate moves into Active status, officially joining your workspace and occupying a seat on your plan.
Every member in HeyGen is assigned a role, which determines their level of access:
Super Admins have full control over billing, security, permissions, and workspace settings.
Developers can create content and also access HeyGen’s API for integrations like CRMs or email platforms.
Creators focus on producing videos, avatars, and voices but don’t manage permissions or billing.
Viewers are approvers and reviewers who can access content without making edits.
This role-based structure helps you balance creativity with oversight, ensuring teammates have the tools they need—without giving unnecessary access.
If you’ve enabled request-based access, you can review and act on join requests in two places: the notifications panel and the Members & Workspaces tab. Approving a request immediately makes the user active and visible in your members list; denying it keeps your workspace secure.
Beyond member roles, HeyGen gives you granular control over how content is shared within the workspace. At the project, folder, or video level, you can adjust permissions to restrict access, allow edits, or share view-only links. Even within shared projects, a Viewer role always remains view-only, preserving your access policies.
When a video is published, it generates a Share Page, where creators can add captions, configure permissions, apply password protection, or make the video publicly viewable without requiring sign-in. These options give teams the flexibility to manage how and where content is distributed.
By the end of this module, you’ll understand how to invite teammates, assign roles, and control access to content. With these steps in place, your workspace will be ready for secure, scalable collaboration across your organization.