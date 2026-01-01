Escalador de vídeo con IA para una nitidez 4K impresionante
Mejora cualquier vídeo a 4K con IA basada en difusión integrada directamente en las aplicaciones de HeyGen. Elige entre los motores Standard y Precise, exporta en 1080p o 4K, ajusta la tasa de fotogramas hasta 120 fps y sube archivos MP4, MOV o WEBM. Cada conversión cuesta 10 créditos premium.
Funciones del escalador de vídeo con IA
Motores de mejora de resolución Estándar y Precisa
Dos motores cubren necesidades diferentes. Standard ofrece una ampliación rápida y limpia para flujos de trabajo de gran volumen en los que la velocidad es importante. Precise ejecuta un modelo basado en difusión que reconstruye los detalles finos, la textura natural de la piel, el texto legible y tejidos y follaje realistas a nivel de píxel. Precise produce el resultado de mayor fidelidad para entregas finales, trabajos para clientes y contenido que se verá en pantallas grandes. Cambia de motor en cualquier proyecto sin volver a subir los archivos. Combina tu resultado mejorado con cualquier flujo de trabajo de generador de vídeo con IA y el render final se mantiene nítido a cualquier distancia de visualización.
Resolución de salida en 1080p y 4K
Selecciona la resolución de destino antes de procesar. El modelo de IA acepta material con cualquier resolución inicial desde 360p en adelante y lo escala a 1080p o 4K. El motor Precise ajusta la intensidad de reconstrucción según la calidad de entrada, aplicando una generación de detalles más intensa a las fuentes de menor resolución y un refinamiento más ligero al material que ya está cerca del objetivo. Las descargas de salida quedan listas para publicar, incrustar o archivar sin pasos adicionales de codificación. Úsalo después de un texto a vídeo para llevar el contenido generado por IA a resolución de calidad de emisión.
Control de la velocidad de fotogramas de hasta 120 fps
Establece la velocidad de fotogramas de salida en Original, 30, 60, 90 o 120 fps. La interpolación de fotogramas con IA genera fotogramas intermedios suaves y naturales, de modo que las tomas entrecortadas se vuelven fluidas, las secuencias de acción se reproducen con claridad y el contenido a cámara lenta adquiere un aspecto cinematográfico. Las tasas de fotogramas más altas combinadas con resolución 4K producen un resultado que se percibe como de alta gama en monitores, proyectores y pantallas grandes. Aplica el aumento de fotogramas para suavizar las exportaciones del editor de vídeo con IA o dar a los clips generados por IA una reproducción pulida.
Desenfoque y eliminación de alias integrados
El motor Precise elimina el ruido, corrige el aliasing y mejora la nitidez en una sola pasada de escalado. El grano, el ruido de croma, las bandas de compresión, los bordes dentados y los artefactos en escalera se corrigen fotograma a fotograma sin una etapa de procesado adicional. El modelo distingue la textura real del ruido, de modo que la piel se ve natural, el texto se mantiene nítido y los bordes quedan limpios. No se necesitan filtros ni plugins adicionales. Pasa el resultado por un generador de subtítulos y tus overlays se aplicarán sobre fotogramas libres de artefactos.
Coherencia temporal entre fotogramas
El escalado de fotogramas de forma individual genera destellos, parpadeos y artefactos de arrastre durante la reproducción. El modelo de IA analiza el movimiento y el flujo de detalle entre fotogramas para mantener una coherencia temporal total. Los objetos en movimiento se mantienen estables, los fondos planos permanecen limpios sin parpadeos por bandas y el color se mantiene uniforme del primer al último fotograma. Combinado con la interpolación de fotogramas, el resultado es una reproducción fluida y sin parpadeos a cualquier resolución y frecuencia de imagen en contenidos como vídeos de demostración de producto finales.
Casos de uso
Mejora vídeos GenAI de 720p a 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Restaura antiguas grabaciones en VHS, miniDV y 8 mm
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Suaviza vídeos entrecortados a 60 o 120 fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Mejora la nitidez de las grabaciones de cámara web y pantalla
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
Limpia metraje con poca luz y ruido
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Mejora la calidad de vídeos traducidos o doblados
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Cómo funciona
Sube un vídeo, configura el motor, la resolución y la tasa de fotogramas, y luego genera una salida en 4K. Sin software, sin GPU y sin necesidad de conocimientos de edición.
Sube tu vídeo
Arrastra un archivo MP4, MOV o WEBM al cargador o haz clic en Elegir archivo. Se aceptan todas las resoluciones de entrada.
Selecciona el motor y la configuración
Elige Estándar o Preciso. Configura la salida en 1080p o 4K. Ajusta la velocidad de fotogramas a Original, 30, 60, 90 o 120 fps.
Previsualiza la mejora
Procesa una breve vista previa para comparar el antes y el después. Ajusta el motor, la resolución o la velocidad de fotogramas hasta que el resultado cumpla con tu estándar.
Mejorar calidad y descargar
Confirma que quieres gastar 10 créditos premium. Las GPU en la nube procesan el archivo completo y podrás descargar el vídeo mejorado listo para publicar.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el motor de mejora de precisión y cómo funciona?
El motor Precise está impulsado por Topaz Labs Starlight Precise 2.5, un modelo de mejora por difusión entrenado con millones de fotogramas de vídeo. Reconstruye texturas finas, detalles faciales naturales, la estructura de los tejidos y texto legible a nivel de píxel. A diferencia de la interpolación estándar, que simplemente estira los píxeles, el modelo de difusión genera nuevos detalles plausibles basados en el contexto de la escena, de modo que el resultado parece haber sido grabado originalmente a la resolución más alta.
¿Cuál es la diferencia entre los motores Estándar y Preciso?
Standard ofrece un aumento de resolución rápido y limpio, ideal para flujos de trabajo de gran volumen donde la velocidad es más importante que la fidelidad a nivel de píxel. Precise ejecuta el modelo basado en difusión para lograr la máxima reconstrucción de detalles. Se recomienda Precise para entregas finales, contenido para clientes y cualquier material que se vea en pantallas grandes. Standard es perfecto para borradores, revisiones internas y procesamiento por lotes.
¿Puedo mejorar la resolución de videos generados con IA desde Sora, Kling o Veo?
Sí. El motor Precise está específicamente optimizado para metraje generado con IA, que presenta una ligera suavidad, aliasing e inconsistencias entre fotogramas que el escalado estándar tiende a amplificar. Corrige estos patrones mientras preserva la intención creativa, llevando la salida de guion a vídeo y las generaciones basadas en prompts a un 4K limpio, con apariencia nativa.
¿Qué formatos de vídeo y resoluciones de entrada son compatibles?
El mejorador de resolución acepta archivos MP4, MOV y WEBM con cualquier resolución de entrada a partir de 360p. Puedes establecer la salida en 1080p o 4K. El modelo de IA ajusta la intensidad de reconstrucción según la calidad inicial, aplicando una mejora más fuerte a las fuentes de menor resolución y un refinamiento más sutil al metraje que esté más cerca de la resolución objetivo.
¿Cómo funciona el ajuste de la velocidad de fotogramas?
Puedes seleccionar Original, 30, 60, 90 o 120 fps como frecuencia de fotogramas de salida. La interpolación de fotogramas con IA analiza el movimiento entre los fotogramas existentes y genera fotogramas intermedios fluidos. Para contenido en redes sociales, 30 o 60 fps funcionan muy bien. Para contenido con mucha acción, cinematográfico o para pantallas grandes, 90 o 120 fps ofrecen un movimiento visiblemente más fluido.
¿El mejorador de resolución elimina automáticamente el ruido y los artefactos de compresión?
Sí. El motor Precise realiza la reducción de ruido, la eliminación de aliasing y la eliminación de artefactos como parte integrada del proceso de escalado. Distingue la textura real del grano, el ruido de crominancia y las bandas de compresión, eliminando los elementos no deseados mientras mantiene los bordes y los detalles intactos. No se necesita un paso de reducción de ruido ni un complemento por separado.
¿Cuánto cuesta cada conversión de mejora de calidad?
Cada conversión cuesta 10 créditos premium (GenCredits) de tu bolsa de créditos compartida. Tu saldo es visible en la línea de tiempo del editor de HeyGen. Los planes de pago desde 24 $ al mes incluyen créditos premium que cubren el escalado, junto con funciones como clonación de voz con IA y intercambio de rostro.
¿Puedo previsualizar la mejora antes de gastar créditos?
Sí. El mejorador procesa una breve vista previa con el motor, la resolución y la velocidad de fotogramas que elijas antes de que te comprometas. Ajusta la configuración y compara la entrada con la salida hasta que el resultado cumpla con tu estándar. Los 10 créditos solo se descuentan cuando confirmas el renderizado completo.
¿Puedo mejorar la resolución de los vídeos después de traducirlos o doblarlos?
Sí. Los vídeos procesados a través del traductor de vídeo o del flujo de trabajo de sincronización labial con IA pierden calidad al volver a codificarse. Pasar el archivo localizado por el mejorador de resolución restaura la nitidez y garantiza que cada versión de idioma coincida con el original. Cada variante cuesta 10 créditos.
¿Necesito instalar algún software o tener una GPU potente?
No. El escalador se ejecuta completamente en el navegador a través de HeyGen Apps. Todo el renderizado se realiza con GPUs en la nube. No hay nada que instalar, no hay requisitos de sistema y no se necesita GPU local. Sube tu archivo MP4, MOV o WEBM, configura los ajustes, haz una vista previa y la nube se encarga de todo el renderizado.
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