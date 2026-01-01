Selecciona la resolución de destino antes de procesar. El modelo de IA acepta material con cualquier resolución inicial desde 360p en adelante y lo escala a 1080p o 4K. El motor Precise ajusta la intensidad de reconstrucción según la calidad de entrada, aplicando una generación de detalles más intensa a las fuentes de menor resolución y un refinamiento más ligero al material que ya está cerca del objetivo. Las descargas de salida quedan listas para publicar, incrustar o archivar sin pasos adicionales de codificación. Úsalo después de un texto a vídeo para llevar el contenido generado por IA a resolución de calidad de emisión.