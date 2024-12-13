Estrategia de IA omni-formato
Desde el texto a la imagen, las ideas y la estrategia, entrelazamos video generado por IA, imágenes y texto en un hilo narrativo único, de modo que cada punto de contacto—web, social o retail—cuente la misma historia de manera coherente y escalable.
Experiencia demostrada
Nuestra ventaja proviene de tres años guiando a empresas Fortune 500 en la implementación de IA generativa, produciendo videos a nivel corporativo y elaborando modelos de adopción y gobernanza.
Gestión del Cambio en IA Generativa
No solo entregamos videos de avatares, te proporcionamos un kit de adopción completo: manuales ejecutivos, laboratorios prácticos y barreras de gobernanza que hacen que la IA generativa sea segura, acorde a la marca y algo natural para cada equipo.
Dominio completo de HeyGen
Grabación de Avatar, sincronización labial multilingüe, vídeos interactivos “elige-tu-propio-camino” y contenido al estilo UGC—utilizamos todo el conjunto de herramientas de HeyGen para transformar cualquier brief en un activo pulido y seguro para la marca en horas.
The Fool Ejemplos de Vídeo