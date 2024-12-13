Estrategia de IA omni-formato

Desde el texto a la imagen, las ideas y la estrategia, entrelazamos video generado por IA, imágenes y texto en un hilo narrativo único, de modo que cada punto de contacto—web, social o retail—cuente la misma historia de manera coherente y escalable.

Experiencia demostrada

Nuestra ventaja proviene de tres años guiando a empresas Fortune 500 en la implementación de IA generativa, produciendo videos a nivel corporativo y elaborando modelos de adopción y gobernanza.