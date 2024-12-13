The Fool

Avatares de IA de clase empresarial impulsando la narración de historias omnicanal sin fisuras

The Fool convierte a HeyGen en un motor de crecimiento de embudo completo para marcas globales. El resultado es una narrativa única basada en datos que fluye sin esfuerzo a través de la web, redes sociales, comercio electrónico, convirtiendo el video de IA de una novedad única en un motor de crecimiento escalable.

Estrategia de IA omni-formato

Desde el texto a la imagen, las ideas y la estrategia, entrelazamos video generado por IA, imágenes y texto en un hilo narrativo único, de modo que cada punto de contacto—web, social o retail—cuente la misma historia de manera coherente y escalable.

Experiencia demostrada

Nuestra ventaja proviene de tres años guiando a empresas Fortune 500 en la implementación de IA generativa, produciendo videos a nivel corporativo y elaborando modelos de adopción y gobernanza.

Gestión del Cambio en IA Generativa

No solo entregamos videos de avatares, te proporcionamos un kit de adopción completo: manuales ejecutivos, laboratorios prácticos y barreras de gobernanza que hacen que la IA generativa sea segura, acorde a la marca y algo natural para cada equipo.

Dominio completo de HeyGen

Grabación de Avatar, sincronización labial multilingüe, vídeos interactivos “elige-tu-propio-camino” y contenido al estilo UGC—utilizamos todo el conjunto de herramientas de HeyGen para transformar cualquier brief en un activo pulido y seguro para la marca en horas.

The Fool Ejemplos de Vídeo

video thumbnail
video thumbnail
logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo