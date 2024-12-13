2025 HeyGen Keynote
Grabación bajo demanda
Agenda
La filosofía de HeyGen
Descubre cómo hemos ayudado a los equipos a escalar la narración visual sin comprometer la calidad o la creatividad, y por qué apenas estamos comenzando.
Últimas innovaciones
Echa un primer vistazo a la próxima evolución en video de IA, que permite un control total sobre cada palabra y gesto con asombrosa precisión.
Charla junto a la chimenea
Únete a HeyGen y a clientes líderes en la industria para una charla junto al fuego discutiendo el futuro de la narración impulsada por la IA.
Altavoces
Joshua Xu
Joshua Xu es el Cofundador y CEO de HeyGen. Antes de fundar HeyGen, Xu fue un ingeniero clave en Snap, donde lideró avances en la clasificación de anuncios, plataformas de aprendizaje automático y fotografía computacional.
Adam Halper
Adam Halper es Gerente de Producto en HeyGen. Antes de unirse a HeyGen, Adam fue Jefe de Producto en Numerade donde desarrolló herramientas de automatización de video con IA y definió la estrategia de la empresa para aprovechar la IA generativa de manera efectiva.
Leo Rofe
Leo Rofe es Gerente de Producto en HeyGen. Antes de unirse a HeyGen, fue Director de Producto en Decentral Games. También trabajó en Nike, donde formó parte del equipo fundador que desarrolló la aplicación Nike SNKRS.