2025 HeyGen Keynote

2025 HeyGen Keynote

Porque "casi suficiente" no es lo suficientemente bueno. Mira al CEO Joshua Xu y su equipo presentar una nueva era de video IA. En este nuevo mundo, tienes el control creativo completo.

Grabación bajo demanda

Agenda

altalt

La filosofía de HeyGen

Descubre cómo hemos ayudado a los equipos a escalar la narración visual sin comprometer la calidad o la creatividad, y por qué apenas estamos comenzando.

altalt

Últimas innovaciones

Echa un primer vistazo a la próxima evolución en video de IA, que permite un control total sobre cada palabra y gesto con asombrosa precisión.

altalt

Charla junto a la chimenea

Únete a HeyGen y a clientes líderes en la industria para una charla junto al fuego discutiendo el futuro de la narración impulsada por la IA.

Altavoces

Joshua Xu

Joshua Xu es el Cofundador y CEO de HeyGen. Antes de fundar HeyGen, Xu fue un ingeniero clave en Snap, donde lideró avances en la clasificación de anuncios, plataformas de aprendizaje automático y fotografía computacional.

altalt

Adam Halper

Adam Halper es Gerente de Producto en HeyGen. Antes de unirse a HeyGen, Adam fue Jefe de Producto en Numerade donde desarrolló herramientas de automatización de video con IA y definió la estrategia de la empresa para aprovechar la IA generativa de manera efectiva.

altalt

Leo Rofe

Leo Rofe es Gerente de Producto en HeyGen. Antes de unirse a HeyGen, fue Director de Producto en Decentral Games. También trabajó en Nike, donde formó parte del equipo fundador que desarrolló la aplicación Nike SNKRS.

altalt
logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo