Verwandle jede Webseite in wenigen Minuten mit dem url to video Tool von HeyGen in ein professionelles, vertontes Video. Füge einfach deinen Link ein, wähle einen visuellen Stil und erhalte ein vollständiges Video mit Untertiteln, Voiceover und Animationen.
Warum Marken sich für den HeyGen Video-Einladungseditor für Hochzeiten entscheiden
Personalisierte Text-zu-Video-Erstellung in unter einer Minute
Überspringen Sie den gesamten Produktionsprozess. Fügen Sie Ihre Hochzeitsdetails in den Editor ein, wählen Sie ein visuelles Thema, und die Plattform erstellt automatisch ein vollständiges Hochzeits-Einladungsvideo. Jedes Detail – von euren Namen und dem Datum bis hin zur Location und dem Dresscode – wird zu einem cineastischen, hochwertigen Ergebnis verwoben. Kein Design-Hintergrund oder Script-zu-Video Erfahrung erforderlich. Sie gelangen von einer leeren Seite zu einem teilfertigen Video in der Zeit, die Sie zum Verfassen einer Nachricht benötigen.
Durchsuchen Sie über 1.000 anpassbare Videovorlagen
Durchstöbern Sie eine Bibliothek mit über 1.000 Video-Vorlagen für Hochzeitseinladungen – von romantisch und modern über rustikal und Gartenparty bis hin zu Destination-Wedding-Styles. Jede Vorlage ist vollständig anpassbar: Ändern Sie Farben, aktualisieren Sie Schriftarten, passen Sie das Tempo an und fügen Sie Ihre eigenen Fotos oder Aufnahmen Ihrer Location mit der Funktion image to video hinzu. Wählen Sie die Vorlage, die am besten zu Ihrem Hochzeitsmotto passt, und personalisieren Sie sie so, dass sie sich ganz wie Ihre eigene anfühlt. Ob Ihre Feier ein eleganter Black-Tie-Abend oder eine Zeremonie am Strand ist – es gibt einen Stil, der genau zu Ihrer Vorstellung passt.
Video bearbeiten per Drag & Drop – ganz ohne Vorkenntnisse
Erstelle ein Hochzeits-Einladungsvideo, ohne eine Timeline anfassen oder komplexe Software erlernen zu müssen. Mit dem Drag-and-drop-Editor kannst du Szenen neu anordnen, Fotos hochladen, Audiospuren austauschen, Clips kürzen und Bildausschnitte ganz einfach anpassen. Du kannst dein Video in jeder Phase ansehen und Änderungen sofort vornehmen, ohne das gesamte Projekt neu rendern zu müssen. Der Video-Editor übernimmt die technische Seite, damit du dich ganz auf Gestaltung und Botschaft konzentrieren kannst.
Natürliches Voiceover, ganz ohne Aufnahme
Fügen Sie Ihrer Hochzeitseinladung als Video eine warme, natürlich klingende Erzählstimme hinzu – ganz ohne selbst vor ein Mikrofon zu treten. Wählen Sie aus einer großen Auswahl natürlicher KI‑Stimmen mit unterschiedlichsten Akzenten und Tonlagen oder klonen Sie Ihre eigene Stimme aus einer kurzen Hörprobe mit Voice Cloning. Das Voiceover wird präzise mit Ihrem eingeblendeten Text und den visuellen Elementen synchronisiert und verleiht Ihrer Einladung eine persönliche, intime Note, die reiner Text niemals erreichen kann.
Mehrsprachige Einladungen für internationale Gästelisten
Destination-Hochzeiten und multikulturelle Familien erfordern oft Einladungen in mehr als einer Sprache. Übersetzen Sie Ihr Hochzeitseinladungsvideo mit HeyGen in über 175 Sprachen, darunter Marathi, Hindi, Spanisch, Arabisch und Französisch – mit natürlich klingender Vertonung und durchgehend präziser Lippensynchronisation, dank HeyGens video translator. Erstellen Sie zuerst die englische Version und generieren Sie dann innerhalb weniger Minuten jede weitere Sprache, ohne das Video von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Anwendungsfälle des Video-Tools für Hochzeitseinladungen
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
So funktioniert ein Video-Generator für Hochzeitseinladungen
Erstelle in vier Schritten ein Hochzeitseinladungsvideo – von den Details deiner Gästeliste bis hin zu einem teilbaren, professionell bearbeiteten Clip für alle Kanäle.
Gib eure Namen, das Hochzeitsdatum, die Location, den Dresscode und alle weiteren Informationen ein, die ihr aufnehmen möchtet. Ergänzt eine kurze persönliche Nachricht – oder überlasst das ganz der Erzählstimme.
Durchstöbern Sie die Vorlagenbibliothek und wählen Sie den visuellen Stil, der zu Ihrer Hochzeit passt. Passen Sie Farben, Musik, Tempo und Layout an, damit alles perfekt zu Ihrem Thema harmoniert.
Wählen Sie eine Erzählstimme, fügen Sie Ihre eigenen Fotos hinzu und optimieren Sie das Timing. Alle Elemente lassen sich direkt im Editor anpassen – ganz ohne technische Vorkenntnisse.
Lade deine fertige Hochzeitseinladung als MP4 oder vertikales Video herunter und teile sie über WhatsApp, Instagram, E‑Mail oder eure Hochzeitswebsite.
Ein Hochzeitseinladungsvideo ist ein kurzer, produzierter Clip, der eure Hochzeitsdetails, das Datum, den Ort und die Stimmung mithilfe von Bildern, Sprechertext und Musik statt mit statischem Text vermittelt. Ihr gebt eure Hochzeitsinformationen ein, wählt einen visuellen Stil, und die Plattform erstellt automatisch ein fertiges Video. Es sind weder Dreharbeiten, Schnittsoftware noch Designkenntnisse erforderlich. Das Ergebnis ist ein professionelles, leicht teilbares Video, das die Atmosphäre eurer Feier auf eine Weise einfängt, wie es eine gedruckte Karte nicht kann.
Ja. Der Grad der Personalisierung geht weit über das hinaus, was die meisten gedruckten Einladungen bieten. Sie können Ihre eigenen Fotos hinzufügen, eine Stimme einbinden, die so klingt, als würden Sie AI voice generator Technologie verwenden, Aufnahmen von Ihrem Verlobungsshooting hochladen und genau die Botschaft formulieren, die Sie übermitteln möchten. Das endgültige Video spiegelt Ihre Namen, Ihre Geschichte und Ihren Stil wider.
Die meisten Hochzeitseinladungsvideos sind zwischen 30 und 90 Sekunden lang. Das reicht aus, um alle wichtigen Details zu vermitteln, die Stimmung zu setzen und die Gäste zu begeistern, ohne zu lang zu werden. Kurzversionen (15 bis 30 Sekunden) eignen sich gut für Instagram Stories und WhatsApp, während etwas längere Versionen ideal für Hochzeitswebsites und E-Mails sind.
Ja. Laden Sie Ihre Verlobungsfotos oder andere persönliche Bilder direkt in den Editor hoch, und die Plattform integriert sie zusammen mit Motion Graphics, Overlays und Musik in das Video. Verwenden Sie die Funktion Bild zu Video, um Standbilder in animierte Szenen mit fließenden Übergängen zu verwandeln.
Die Erstellung eines Hochzeitseinladungsvideos auf Marathi folgt demselben Ablauf wie in jeder anderen Sprache. Schreiben Sie Ihren Text oder die Hochzeitsdetails auf Englisch, generieren Sie das Video und verwenden Sie anschließend den Videoübersetzer, um eine Marathi-Version mit natürlicher Vertonung und synchroner Lippenbewegung zu erstellen. Sie können Ihren Text auch direkt auf Marathi eingeben oder einfügen, und die Plattform erzeugt das Video in wenigen Minuten. Das funktioniert für alle regionalen indischen Sprachen, einschließlich Hindi, Tamil, Telugu und Gujarati, und ist damit besonders hilfreich für Familien, die in mehreren Sprachgemeinschaften feiern.
Ja. Sobald euer ursprüngliches Hochzeitseinladungsvideo fertig ist, könnt ihr mit dem Video-Übersetzer Versionen in über 175 Sprachen erstellen. Die Erzählstimme wird in der Zielsprache neu vertont – mit natürlich klingender Stimme und beibehaltener Timing-Struktur. Ihr müsst das Video nicht neu aufbauen und kein neues Skript schreiben. Das ist besonders hilfreich für multikulturelle Familien, Destination Weddings und Gästelisten, die sich über mehrere Länder erstrecken.
Sie können ein kostenloses Hochzeitseinladungsvideo erstellen, ohne eine Software herunterzuladen. Öffnen Sie den Online-Hochzeitseinladungsvideo-Editor in Ihrem Browser, wählen Sie aus den kostenlosen Vorlagen, fügen Sie Ihre Hochzeitsdetails hinzu und klicken Sie, um Ihr Video zu erstellen. Der kostenlose Tarif erfordert keine Kreditkarte und ermöglicht es Ihnen, Ihre fertige Einladung zu exportieren und zu teilen. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten zusätzliche Vorlagen für Hochzeitseinladungsvideos, längere Videolängen und Voice Cloning frei.
Ein Videograf für Einladungsvideos benötigt in der Regel einen Drehtag, Zeit für den Schnitt und ein Budget von mehreren Hundert bis mehreren Tausend Dollar, mit einer Bearbeitungszeit von einigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen. Diese Plattform liefert ein vergleichbares Ergebnis allein aus Text und Fotos – in weniger als einer Stunde. Sie behalten die volle Kontrolle über jedes Detail, können unbegrenzt Änderungen vornehmen und mehrere Versionen für unterschiedliche Kanäle erstellen, ohne zusätzliche Kosten. Der „gesichtslose Video“-Workflow bedeutet: keine Kamera, keine Terminabsprachen und kein Warten.
Ja. Sobald dein Hochzeits-Einladungsvideo exportiert ist, kannst du es als MP4 in dem Seitenverhältnis herunterladen, das zu deiner Plattform passt, einschließlich vertikaler Formate, die für Instagram Stories, Reels und WhatsApp-Status optimiert sind. Verwende die Reel-Generator-Einstellungen für kurze vertikale Videos und den Standard-Export in 16:9 für Hochzeitswebsites und E-Mail-Einbettungen.
Ja. Kehren Sie zum Editor zurück, aktualisieren Sie die entsprechenden Details in Ihrem Skript oder in den visuellen Elementen und rendern Sie das Video erneut. Das aktualisierte Video ist in wenigen Minuten fertig. Dies ist einer der praktischsten Vorteile gegenüber gedruckten Einladungen: Wenn sich Ihre Location ändert, die Startzeit verschoben wird oder Sie ein Detail ergänzen möchten, erstellen Sie einfach eine neue Version, ohne irgendetwas neu drucken oder neu gestalten zu müssen.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.