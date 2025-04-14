Kostenloser Online-Video-Generator für Hochzeitseinladungen

Verwandle jede Webseite in wenigen Minuten mit dem url to video Tool von HeyGen in ein professionelles, vertontes Video. Füge einfach deinen Link ein, wähle einen visuellen Stil und erhalte ein vollständiges Video mit Untertiteln, Voiceover und Animationen.

115,516,741Videos generiert
89,440,945Avatare generiert
15,940,506Videos übersetzt
Die weltweit führenden Unternehmen vertrauen HeyGen
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.

Warum Marken sich für den HeyGen Video-Einladungseditor für Hochzeiten entscheiden

Personalisierte Text-zu-Video-Erstellung in unter einer Minute

Überspringen Sie den gesamten Produktionsprozess. Fügen Sie Ihre Hochzeitsdetails in den Editor ein, wählen Sie ein visuelles Thema, und die Plattform erstellt automatisch ein vollständiges Hochzeits-Einladungsvideo. Jedes Detail – von euren Namen und dem Datum bis hin zur Location und dem Dresscode – wird zu einem cineastischen, hochwertigen Ergebnis verwoben. Kein Design-Hintergrund oder Script-zu-Video Erfahrung erforderlich. Sie gelangen von einer leeren Seite zu einem teilfertigen Video in der Zeit, die Sie zum Verfassen einer Nachricht benötigen.

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A text-to-image generator showing a prompt for "clay-style 3D man dressed as a detective" with four diverse generated images of detectives.

Durchsuchen Sie über 1.000 anpassbare Videovorlagen

Durchstöbern Sie eine Bibliothek mit über 1.000 Video-Vorlagen für Hochzeitseinladungen – von romantisch und modern über rustikal und Gartenparty bis hin zu Destination-Wedding-Styles. Jede Vorlage ist vollständig anpassbar: Ändern Sie Farben, aktualisieren Sie Schriftarten, passen Sie das Tempo an und fügen Sie Ihre eigenen Fotos oder Aufnahmen Ihrer Location mit der Funktion image to video hinzu. Wählen Sie die Vorlage, die am besten zu Ihrem Hochzeitsmotto passt, und personalisieren Sie sie so, dass sie sich ganz wie Ihre eigene anfühlt. Ob Ihre Feier ein eleganter Black-Tie-Abend oder eine Zeremonie am Strand ist – es gibt einen Stil, der genau zu Ihrer Vorstellung passt.

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A grid of six YouTube video thumbnails featuring various people discussing topics like product reviews, language learning, and fitness.

Video bearbeiten per Drag & Drop – ganz ohne Vorkenntnisse

Erstelle ein Hochzeits-Einladungsvideo, ohne eine Timeline anfassen oder komplexe Software erlernen zu müssen. Mit dem Drag-and-drop-Editor kannst du Szenen neu anordnen, Fotos hochladen, Audiospuren austauschen, Clips kürzen und Bildausschnitte ganz einfach anpassen. Du kannst dein Video in jeder Phase ansehen und Änderungen sofort vornehmen, ohne das gesamte Projekt neu rendern zu müssen. Der Video-Editor übernimmt die technische Seite, damit du dich ganz auf Gestaltung und Botschaft konzentrieren kannst.

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A "Generate Video" dialog shows resolution options, with 1080p selected and 4K highlighted by a pink mouse cursor, overlaid on a video of a man speaking in an orange shirt.

Natürliches Voiceover, ganz ohne Aufnahme

Fügen Sie Ihrer Hochzeitseinladung als Video eine warme, natürlich klingende Erzählstimme hinzu – ganz ohne selbst vor ein Mikrofon zu treten. Wählen Sie aus einer großen Auswahl natürlicher KI‑Stimmen mit unterschiedlichsten Akzenten und Tonlagen oder klonen Sie Ihre eigene Stimme aus einer kurzen Hörprobe mit Voice Cloning. Das Voiceover wird präzise mit Ihrem eingeblendeten Text und den visuellen Elementen synchronisiert und verleiht Ihrer Einladung eine persönliche, intime Note, die reiner Text niemals erreichen kann.

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A smiling woman next to a "Voice Tone" selector with "Calm" highlighted and the phrase "Slowly breathe in and out" in a chat bubble.

Mehrsprachige Einladungen für internationale Gästelisten

Destination-Hochzeiten und multikulturelle Familien erfordern oft Einladungen in mehr als einer Sprache. Übersetzen Sie Ihr Hochzeitseinladungsvideo mit HeyGen in über 175 Sprachen, darunter Marathi, Hindi, Spanisch, Arabisch und Französisch – mit natürlich klingender Vertonung und durchgehend präziser Lippensynchronisation, dank HeyGens video translator. Erstellen Sie zuerst die englische Version und generieren Sie dann innerhalb weniger Minuten jede weitere Sprache, ohne das Video von Grund auf neu erstellen zu müssen.

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Video localization interface with a language selection menu (English highlighted) and example videos in Spanish and Chinese.

Anwendungsfälle des Video-Tools für Hochzeitseinladungen

Einladungen an auswärtige Gäste versenden

Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.

Hochzeitsdetails in sozialen Medien teilen

Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.

Erstellung einer zweisprachigen Einladung für eine multikulturelle Hochzeit

When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.

Eine persönliche Note für digitale Hochzeitseinladungen hinzufügen

Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.

In wenigen Stunden ein Save-the-Date-Video erstellen

Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.

Erstellung eines Willkommensvideos für die Hochzeitswebsite

The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.

So funktioniert ein Video-Generator für Hochzeitseinladungen

Erstelle in vier Schritten ein Hochzeits­einladungsvideo – von den Details deiner Gästeliste bis hin zu einem teilbaren, professionell bearbeiteten Clip für alle Kanäle.

Schritt 1

Geben Sie Ihre Hochzeitsdetails ein

Gib eure Namen, das Hochzeitsdatum, die Location, den Dresscode und alle weiteren Informationen ein, die ihr aufnehmen möchtet. Ergänzt eine kurze persönliche Nachricht – oder überlasst das ganz der Erzählstimme.

Schritt 2

Wählen Sie einen Stil und eine Vorlage

Durchstöbern Sie die Vorlagenbibliothek und wählen Sie den visuellen Stil, der zu Ihrer Hochzeit passt. Passen Sie Farben, Musik, Tempo und Layout an, damit alles perfekt zu Ihrem Thema harmoniert.

Schritt 3

Stimme und Erscheinungsbild anpassen

Wählen Sie eine Erzählstimme, fügen Sie Ihre eigenen Fotos hinzu und optimieren Sie das Timing. Alle Elemente lassen sich direkt im Editor anpassen – ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Schritt 4

Exportieren und teilen Sie Ihr Video

Lade deine fertige Hochzeitseinladung als MP4 oder vertikales Video herunter und teile sie über WhatsApp, Instagram, E‑Mail oder eure Hochzeitswebsite.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Hochzeitseinladungsvideo und wie funktioniert es?

Ein Hochzeits­einladungs­video ist ein kurzer, produzierter Clip, der eure Hochzeitsdetails, das Datum, den Ort und die Stimmung mithilfe von Bildern, Sprechertext und Musik statt mit statischem Text vermittelt. Ihr gebt eure Hochzeitsinformationen ein, wählt einen visuellen Stil, und die Plattform erstellt automatisch ein fertiges Video. Es sind weder Dreharbeiten, Schnittsoftware noch Designkenntnisse erforderlich. Das Ergebnis ist ein professionelles, leicht teilbares Video, das die Atmosphäre eurer Feier auf eine Weise einfängt, wie es eine gedruckte Karte nicht kann.

Fühlt sich eine Videoeinladung persönlich genug an für etwas so Besonderes wie eine Hochzeit?

Ja. Der Grad der Personalisierung geht weit über das hinaus, was die meisten gedruckten Einladungen bieten. Sie können Ihre eigenen Fotos hinzufügen, eine Stimme einbinden, die so klingt, als würden Sie AI voice generator Technologie verwenden, Aufnahmen von Ihrem Verlobungsshooting hochladen und genau die Botschaft formulieren, die Sie übermitteln möchten. Das endgültige Video spiegelt Ihre Namen, Ihre Geschichte und Ihren Stil wider.

Wie lang sollte ein Hochzeits­einladungsvideo sein?

Die meisten Hochzeitseinladungsvideos sind zwischen 30 und 90 Sekunden lang. Das reicht aus, um alle wichtigen Details zu vermitteln, die Stimmung zu setzen und die Gäste zu begeistern, ohne zu lang zu werden. Kurzversionen (15 bis 30 Sekunden) eignen sich gut für Instagram Stories und WhatsApp, während etwas längere Versionen ideal für Hochzeitswebsites und E-Mails sind.

Kann ich meine eigenen Fotos und Aufnahmen von der Verlobung im Video verwenden?

Ja. Laden Sie Ihre Verlobungsfotos oder andere persönliche Bilder direkt in den Editor hoch, und die Plattform integriert sie zusammen mit Motion Graphics, Overlays und Musik in das Video. Verwenden Sie die Funktion Bild zu Video, um Standbilder in animierte Szenen mit fließenden Übergängen zu verwandeln.

Wie erstelle ich eine Hochzeitseinladung als Video auf Marathi?

Die Erstellung eines Hochzeits­einladungsvideos auf Marathi folgt demselben Ablauf wie in jeder anderen Sprache. Schreiben Sie Ihren Text oder die Hochzeitsdetails auf Englisch, generieren Sie das Video und verwenden Sie anschließend den Videoübersetzer, um eine Marathi-Version mit natürlicher Vertonung und synchroner Lippenbewegung zu erstellen. Sie können Ihren Text auch direkt auf Marathi eingeben oder einfügen, und die Plattform erzeugt das Video in wenigen Minuten. Das funktioniert für alle regionalen indischen Sprachen, einschließlich Hindi, Tamil, Telugu und Gujarati, und ist damit besonders hilfreich für Familien, die in mehreren Sprachgemeinschaften feiern.

Kann ich Versionen in mehreren Sprachen für internationale Gäste erstellen?

Ja. Sobald euer ursprüngliches Hochzeits­einladungsvideo fertig ist, könnt ihr mit dem Video-Übersetzer Versionen in über 175 Sprachen erstellen. Die Erzählstimme wird in der Zielsprache neu vertont – mit natürlich klingender Stimme und beibehaltener Timing-Struktur. Ihr müsst das Video nicht neu aufbauen und kein neues Skript schreiben. Das ist besonders hilfreich für multikulturelle Familien, Destination Weddings und Gästelisten, die sich über mehrere Länder erstrecken.

Wie kann ich kostenlos online ein Hochzeits­einladungsvideo erstellen?

Sie können ein kostenloses Hochzeits­einladungsvideo erstellen, ohne eine Software herunterzuladen. Öffnen Sie den Online-Hochzeits­einladungsvideo-Editor in Ihrem Browser, wählen Sie aus den kostenlosen Vorlagen, fügen Sie Ihre Hochzeitsdetails hinzu und klicken Sie, um Ihr Video zu erstellen. Der kostenlose Tarif erfordert keine Kreditkarte und ermöglicht es Ihnen, Ihre fertige Einladung zu exportieren und zu teilen. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten zusätzliche Vorlagen für Hochzeits­einladungsvideos, längere Videolängen und Voice Cloning frei.

Worin unterscheidet sich das von der Beauftragung eines Videografen für Einladungsvideos?

Ein Videograf für Einladungsvideos benötigt in der Regel einen Drehtag, Zeit für den Schnitt und ein Budget von mehreren Hundert bis mehreren Tausend Dollar, mit einer Bearbeitungszeit von einigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen. Diese Plattform liefert ein vergleichbares Ergebnis allein aus Text und Fotos – in weniger als einer Stunde. Sie behalten die volle Kontrolle über jedes Detail, können unbegrenzt Änderungen vornehmen und mehrere Versionen für unterschiedliche Kanäle erstellen, ohne zusätzliche Kosten. Der „gesichtslose Video“-Workflow bedeutet: keine Kamera, keine Terminabsprachen und kein Warten.

Kann ich das Video direkt von der Plattform aus auf WhatsApp oder Instagram teilen?

Ja. Sobald dein Hochzeits-Einladungsvideo exportiert ist, kannst du es als MP4 in dem Seitenverhältnis herunterladen, das zu deiner Plattform passt, einschließlich vertikaler Formate, die für Instagram Stories, Reels und WhatsApp-Status optimiert sind. Verwende die Reel-Generator-Einstellungen für kurze vertikale Videos und den Standard-Export in 16:9 für Hochzeitswebsites und E-Mail-Einbettungen.

Kann ich das Video nach dem Versenden aktualisieren, wenn sich unsere Angaben ändern?

Ja. Kehren Sie zum Editor zurück, aktualisieren Sie die entsprechenden Details in Ihrem Skript oder in den visuellen Elementen und rendern Sie das Video erneut. Das aktualisierte Video ist in wenigen Minuten fertig. Dies ist einer der praktischsten Vorteile gegenüber gedruckten Einladungen: Wenn sich Ihre Location ändert, die Startzeit verschoben wird oder Sie ein Detail ergänzen möchten, erstellen Sie einfach eine neue Version, ohne irgendetwas neu drucken oder neu gestalten zu müssen.

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