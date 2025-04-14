Erstelle ein professionelles Save-the-Date-Video aus einem Skript, einem Foto oder einfach nur einer Idee. Keine Kamera, kein Team und keine Schnittkenntnisse erforderlich. Wähle einen Stil, füge deine Botschaft hinzu, und HeyGen verwandelt dein Video in wenigen Minuten in einen teilbaren Clip.
Warum Marken sich für HeyGens Save the Date Video Maker entscheiden
Erstellen Sie Videos aus Ihrem Event-Skript
Gib deine Veranstaltungsdetails ein, wähle eine Save-the-Date-Vorlage für dein Video und starte dein Videoprojekt. Die Plattform erstellt automatisch eine fertige Animation mit Sprechertext, Übergängen und passender Szenenlänge. KI-Tools übernehmen Tempo und Abfolge, sodass deine Ankündigung sofort einsatzbereit ist. Egal, ob du eine Hochzeit oder einen runden Geburtstag ankündigst, Text-zu-Video verwandelt dein Skript in einen professionellen Clip – ganz ohne Nachbearbeitung.
Gestalte deine Save-the-Date-Video-Vorlage
Wählen Sie eine elegante, hochzeitsbezogene Vorlage oder stöbern Sie in Designs für jeden Anlass. Jede Save-the-Date-Videovorlage enthält perfekt aufeinander abgestimmte Grafiken, Übergänge und Layout-Optionen, die Sie an Ihr Thema anpassen können. Der intuitive Drag-and-drop-Editor ist einsteigerfreundlich und erfordert keinerlei Designkenntnisse. Starten Sie ganz neu oder bauen Sie auf einem bestehenden Stil auf. Der KI-Videogenerator bietet Ihnen sofortigen Zugriff auf die gesamte Vorlagenbibliothek.
Sprachkommentar, der genauso klingt wie Sie
Nimm eine kurze Sprachprobe auf, und die Plattform klont deine Stimme, um eine herzliche Botschaft in deinem eigenen Tonfall zu übermitteln. Jedes Wort deiner romantischen Ankündigung klingt natürlich, weil das Audio genau zu deiner Stimme und deinem Stil passt. Deine Gäste hören dich, selbst wenn du das endgültige Skript nie aufgenommen hast. Alternativ kannst du aus Dutzenden integrierter Stimmoptionen wählen, um die perfekte Stimme für dein Event zu finden. Verwende KI‑Stimmenklonen, um deine eigene Stimme in jede Save-the-Date-Nachricht einzubinden.
Fotos und Aufnahmen in Videos animieren
Lade dein eigenes Filmmaterial hoch oder greife auf eine Bibliothek mit Stockvideos zurück, um eine Ankündigung mit mehreren Szenen zu erstellen. Belebe Fotos mit Übergängen, schneide Bildmaterial auf jedes Format zu und trimme Szenen auf die passende Länge – ganz ohne komplexe Bearbeitungssoftware. Engagement-Shootings, Aufnahmen der Location oder Stockmaterial werden automatisch zu professionell wirkenden Videoinhalten.Bild-zu-Video-Tool übernimmt den Szenenaufbau, das visuelle Timing und den Export, sodass du einen fertigen Clip ganz ohne manuelle Bearbeitung erhältst.
Bearbeiten, untertiteln und in jedem Format teilen
Dein fertiges Video wird in HD exportiert und ist bereit für jeden Kanal: SMS, E-Mail, Instagram, WhatsApp oder direkten Download. Nutze die wichtigsten Werkzeuge des Online-Editors, um Untertitel zu verfeinern, das Timing anzupassen und mit deinem Partner oder Planer zusammenzuarbeiten, bevor du finalisierst. Die Bearbeitungstools erstellen Untertitel automatisch, damit deine Ankündigung auch ohne Ton gut lesbar ist. Verwende den Untertitel-Generator, um in Sekundenschnelle präzise Untertitel hinzuzufügen oder sie für Gäste in anderen Ländern zu übersetzen.
Anwendungsfälle des Save the Date Video Makers
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
So funktioniert ein Save-the-Date-Video-Generator
Erstelle dein Save-the-Date-Video in vier einfachen Schritten – von der Stilwahl bis zum Versand an alle Gäste auf deiner Liste.
Stöbern Sie in den Event-Vorlagen und wählen Sie einen Stil, der zur Stimmung und zum Thema Ihrer Feier passt.
Gib den Namen deiner Veranstaltung, das Datum, den Ort und alle Details ein, an die sich deine Gäste erinnern sollen.
Fügen Sie Ihre Stimme hinzu, passen Sie die visuellen Elemente an und laden Sie beliebige Fotos hoch, um das Video zu personalisieren.
Laden Sie Ihr Video herunter und senden Sie es per SMS, E-Mail oder über soziale Medien an Ihre Gästeliste.
Mit einem Save-the-Date-Video-Generator können Sie eine Ankündigung erstellen, ohne selbst zu filmen oder zu schneiden. Geben Sie die Details zu Ihrem Event ein, wählen Sie eine Save-the-Date-Vorlage, fügen Sie eine Vertonung hinzu, und die Plattform erstellt ein fertiges Video. Verwenden Sie „Script to Video“, um eine schriftliche Nachricht in wenigen Minuten in einen teilbaren Clip zu verwandeln. Versenden Sie ihn per SMS, E-Mail oder über soziale Medien an Ihre gesamte Gästeliste.
Ja. Eine Videoankündigung, die eure Fotos, Stimmen und Eventdetails enthält, wirkt persönlicher als eine gedruckte Karte. Wenn ihr eure „Save the Date“-Einladung zur Hochzeit erstellt, habt ihr jedes Element selbst in der Hand: Bilder, Sprechertext, Musik und Botschaft. Wenn ihr in allen Szenen einen einheitlichen Look möchtet,KI-Gesichtstauschsetzt eure Fotos in jeden beliebigen Bildausschnitt ein. Fügt eure eigene Stimme hinzu, damit es genau wie ihr selbst klingt.
Nimm eine kurze Sprachprobe auf, und die Plattform klont sie, um dein Video in deinem eigenen Ton zu vertonen. Deine Vertonung wird automatisch auf alle Szenen angewendet. Wenn du lieber nicht aufnehmen möchtest, nutze den KI‑Sprachgenerator, um stattdessen aus natürlich klingenden Sprachoptionen zu wählen. So klingt das fertige Video in jedem Fall persönlich – ganz ohne Nachbearbeitung.
Dein Video sollte den Namen der Veranstaltung, das Datum, den Ort sowie einen RSVP‑Hinweis oder einen Link zur Hochzeitswebsite enthalten. Eine kurze persönliche Nachricht, Fotos des Paares oder der Location und das Motto der Veranstaltung oder der Dresscode sind ebenfalls hilfreich. Wenn du bereits ein Folienset mit allen Details hast, nutze PPT To video, um es direkt in ein Video zu verwandeln. Halte das finale Video unter 60 Sekunden.
Ja. Dein fertiges Video wird im standardmäßigen MP4-Format exportiert, das auf jedem Gerät abgespielt werden kann und sich problemlos über WhatsApp, iMessage, E-Mail und soziale Plattformen versenden lässt. Du kannst außerdem eine kurze, vertikale Version für Reels oder Stories mit dem Reel-Generator erstellen. Jedes Format ist für Mobilgeräte optimiert, damit Gäste es direkt öffnen und das Save-the-Date sichern können, ohne das Gerät wechseln zu müssen.
Es gibt keine Begrenzung, wie vielen Personen du dein Video zur Verfügung stellen kannst. Sobald es fertig ist, lade die MP4-Datei herunter und sende sie per SMS, E-Mail oder über eine beliebige Messaging-Plattform an deine gesamte Gästeliste. Bei großen Gästelisten kannst du den Link in eine Gruppennachricht oder eine E-Mail-Verteilerliste einfügen. Du kannst außerdem url to video verwenden, um eine gehostete Version zu erstellen und einen Link statt einer Datei zu teilen.
Ein Video vermittelt Informationen in einem Format, das Menschen eher öffnen und sich merken als eine Karte oder Webseite. Es kombiniert visuelle Elemente, Sprechertext, Musik und Bewegung zu einem kurzen Erlebnis, das schon vor dem Event echte Vorfreude weckt. Anders als eine Website lässt sich ein Video in jeder Messaging-App abspielen.KI-Lippensynchronisation sorgt dafür, dass Sprechertext und visuelle Abläufe perfekt aufeinander abgestimmt sind – für ein professionelles Ergebnis.
Sie können ein kostenloses Save-the-Date-Video erstellen, ganz ohne Kreditkarte. Mit dem kostenlosen Tarif können Sie Ihr Video online erstellen, das Ergebnis ansehen und exportieren, bevor Sie ein Upgrade durchführen. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten Stimmklonen, längere Videolängen und die vollständige Stilbibliothek frei. Starten Sie mit einem kostenlosen Video und upgraden Sie, sobald Sie bereit sind.
Ja. Laden Sie Ihre Verlobungsfotos hoch, und die Plattform erstellt automatisch ein mehrszeniges Video mit Ihren Bildern, Übergängen, Sprechertext und Musik. Ordnen Sie die Fotos in beliebiger Reihenfolge an und fügen Sie jeder Szene Bildunterschriften oder Eventdetails hinzu. Wenn Sie Hilfe bei der Formulierung der Botschaft brauchen, nutzen Sie den Video-Skript-Generator, um Ihren Announcement-Text zu entwerfen, bevor Sie ihn dem Video hinzufügen.
Ja. Ein Diashow-Format ist eine beliebte Wahl für Save-the-Date-Videos, besonders wenn du mit Fotos von einem Verlobungsshooting arbeitest. Jedes Foto wird zu einer Szene mit sanften Übergängen, Sprechertext und Musik. Nutze den Diashow-Editor, um eine professionelle Foto-Diashow zu erstellen – ganz ohne Designkenntnisse. Das Endergebnis wird als MP4 exportiert und ist sofort bereit, per SMS oder E-Mail geteilt zu werden.
Ja. Exportieren Sie Ihre Save-the-Date-Ankündigung als GIF oder als Standard-Videodatei. Animierte GIFs funktionieren in E-Mails und Social Feeds, in denen Autoplay möglicherweise nicht startet. Erstellen Sie mit den integrierten Bearbeitungstools eine kurze animierte Schleife aus Ihrem Ankündigungsclip. GIFs werden in den meisten E-Mail-Clients automatisch abgespielt und sind daher ein beliebtes Format für Save-the-Date-Mitteilungen. Exportieren Sie als GIF oder MP4 – je nachdem, wo Sie die Datei teilen möchten.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Plattform ist von der ersten Nutzung an leicht zu bedienen, mit Vorlagen und Bearbeitungstools, die das Design automatisch übernehmen. Bringen Sie Ihre Kreativität ein – die Tools erledigen den Rest. Wählen Sie Ihren Stil, füllen Sie die Details aus und erstellen Sie in geführten Schritten eine professionelle Ankündigung oder eine einfache Einladungskarte. Die meisten Nutzer erstellen ihr erstes Save-the-Date-Video in weniger als zehn Minuten – ganz ohne vorherige Erfahrung im Videoschnitt.
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