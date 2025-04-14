Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Plattform ist von der ersten Nutzung an leicht zu bedienen, mit Vorlagen und Bearbeitungstools, die das Design automatisch übernehmen. Bringen Sie Ihre Kreativität ein – die Tools erledigen den Rest. Wählen Sie Ihren Stil, füllen Sie die Details aus und erstellen Sie in geführten Schritten eine professionelle Ankündigung oder eine einfache Einladungskarte. Die meisten Nutzer erstellen ihr erstes Save-the-Date-Video in weniger als zehn Minuten – ganz ohne vorherige Erfahrung im Videoschnitt.