HeyGen AI wurde speziell für die Videountertitelung entwickelt, nicht nur für die Textkonvertierung.

Automatische italienische Transkription: Italienische Sprache wird in ein lesbares Transkript umgewandelt, das Sie überprüfen und bearbeiten können.

Englische Untertitel erstellenErstellen Sie englische Untertitel, die mit Ihrem Video synchron bleiben und als SRT- oder VTT-Dateien exportiert werden können.

Englische Voiceover-ÜbersetzungErzeugen Sie englische Audiospur, die dem ursprünglichen Timing folgt, damit Ihre Videos leichter anzusehen sind, ohne Untertitel lesen zu müssen.

Inhalte vor dem Export bearbeitenPassen Sie Formulierungen, Timing oder Ausdruck an, bevor Sie Ihr übersetztes Video finalisieren.

Mehrere ExportoptionenLaden Sie das übersetzte Video oder die Untertiteldateien herunter, um sie auf verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen.